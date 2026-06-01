W skrócie 3 czerwca zmieniają się zmiany kasowania punktów karnych. W życie wchodzi też obowiązek noszenia kasków dla osób poniżej 16 lat korzystających z rowerów, e-hulajnóg i UTO.

Od 3 czerwca zmieniają się zasady kursów reedukacyjnych i katalog wykroczeń, a taryfikator punktów karnych uwzględnia nowe naruszenia, takie jak drift czy jazda na jednym kole.

Za dopuszczenie małoletniego do jazdy bez kasku odpowiedzialność ponosi opiekun, który może otrzymać mandat do 100 zł.

Już 3 czerwca wchodzą w życie kolejne zmiany przepisów mające poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach. Chodzi m.in. o zapewnienie większej ochrony niechronionym uczestnikom ruchu drogowego - pieszym, rowerzystom czy użytkownikom Urządzeń Transportu Osobistego.

Dla kierowców najważniejszą ze zmian są nowe zasady kasowania punktów karnych za pośrednictwem tzw. kursów reedukacyjnych. Przypomnijmy - raz na sześć miesięcy kierowca może odbyć taki kurs w ośrodku ruchu drogowego i usunąć ze swojego konta 6 punktów karnych.

3 czerwca zmienia się jednak katalog wykroczeń, za które można będzie w ten sposób skasować punkty karne. Znowelizowany wykaz nie obejmuje już np. takich wykroczeń jak:

jazda pod wpływem alkoholu,

rażące przekroczenie prędkości (powyżej 30 km/h),

zagrożenie bezpieczeństwa pieszych (np. nieustąpienie pierwszeństwa na pieszemu).

Zmiany w kursach reedukacyjnych. Tych punktów karnych już nie skasujesz

Warto dodać, że na ostatniej prostej - zapewne pod naciskiem firm transportowych, które zmagają się z brakiem kierowców - na prośbę Ministerstwa Infrastruktury złagodzono nieco pierwotne plany. Te zakładały, że od 3 czerwca uczestnicząc w kursach reedukacyjnych nie będzie już można skasować żadnych punktów karnych wpisanych do rejestru kierowcy za przekroczenie prędkości.

Ostatecznie zrezygnowano jednak z tego pomysłu na wniosek Stanisława Bukowca z Ministerstwa Infrastruktury. W efekcie, korzystając z kursu, kierowcy wciąż będą mogli pozbyć ze swojego konta do 6 punktów karnych za przekroczenia prędkości poniżej 30 km.

Od 3 czerwca nowy taryfikator punktów karnych. Drift i jazda na jednym kole

3 czerwca zmieniają się też niektóre zapisy taryfikatora punktów karnych. Za driftowanie na drodze publicznej (jako drift traktowana jest również jazda na jednym kole w przypadku motocykli czy motorowerów) przewidziano sankcję w wysokości 10 punktów karnych. Jeśli natomiast policjant uzna, że manewr powodował zagrożenie bezpieczeństwa dla innych użytkowników ruchu, na konto kierowcy trafi 12 punktów karnych.

Zmiany w taryfikatorze to rozszerzenie przepisów, jakie weszły w życie 30 marca bieżącego roku. Począwszy od tej daty driftowanie na drogach publicznych stało się nową przesłanką do obowiązkowego zatrzymania prawa jazdy na okres trzech miesięcy.

Przypominamy, że 30 marca weszły też w życie przepisy, w myśl których za brawurową jazdę, kierowca może trafić do więzienia na okres od 3 miesięcy do nawet 5 lat. W takich przypadkach muszą zostać spełnione łącznie trzy warunku:

rażące przekroczenie prędkości,

rażące naruszenie "innych zasad ruchu"

narażenie innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia.

"To czytelna przesłanka. Nie trzeba doprowadzić do tragedii, by ponieść surowe konsekwencje. Samo wprowadzenie do kodeksu karnego nowego przestępstwa brawurowej jazdy to krok w stronę poprawy bezpieczeństwa. Jeśli kierowca rażąco przekracza prędkość i naraża życie innych, to musi liczyć się nie tylko z utratą uprawnień, ale nawet z karą więzienia. Nasze analizy pokazują, że system oparty na nieuchronnych konsekwencjach jest najskuteczniejszym narzędziem eliminowania z dróg najbardziej niebezpiecznych sprawców" - mówi Maria Dąbrowska-Loranc z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

Rower i e-hulajnoga tylko z kaskiem. Nowe przepisy od 3 czerwca

Z perspektywy pozostałych uczestników ruchu największą nowością, jaka wchodzi w życie 3 czerwca, jest obowiązek korzystania z kasku przez rowerzystów, korzystających z e-hulajnóg czy Urządzeń Transportu Osobistego, którzy nie ukończyli 16. roku życia.

Kask to jeden z najważniejszych elementów ochrony, który może uratować zdrowie i życie. Dlatego tak ważne jest przypominanie zasad bezpieczeństwa oraz kształtowanie dobrych nawyków już od najmłodszych lat

Zwłaszcza teraz, w okresie komunijnym, warto przypomnieć, że od 3 marca znowelizowane przepisy zakazują korzystania z hulajnóg elektrycznych lub urządzeń transportu osobistego przez dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia.

Pomyśl zanim kupisz dziecku? Lawinowy wzrost liczby wypadków na e-hulajnogach

Jak tłumaczą przedstawiciele ITS zmiany to efekt niepokojących statystyk. W samym 2024 roku liczba wypadków z udziałem dzieci na e-hulajnogach wzrosła aż o 84 proc. względem poprzedniego roku. Dodatkowo dane Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS, dotyczące e-hulajnóg, pokazują gwałtowny wzrost liczby zdarzeń w skali całego roku - liczba wypadków wzrosła z 543 w 2022 r. do 1158 w 2025 r. (wzrost o 54 proc.), liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z 3 do 11 (wzrost o 266 proc.), liczba ciężko rannych zwiększyła się z 162 do 358.

"Z badań ITS wynika, że stosowanie kasku przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70 proc., a w przypadku użytkowników e-hulajnóg o ponad 40 proc. Co istotne, badania ESRA3 pokazują, że niemal połowa Polaków popiera wprowadzenie obowiązku kasków dla wszystkich rowerzystów, a w przypadku dzieci poparcie to sięga aż 80 proc. Nowe przepisy zwiększają ochronę najmłodszych użytkowników rowerów, e-hulajnóg i UTO, którzy w zderzeniu z pojazdem są narażeni na ciężkie kalectwo lub śmierć - tłumaczy Anna Zielińska z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

Kom. Antoni Rzeczkowski dodaje, że nowelizacja wprowadza do Kodeksu wykroczeń przepis, zgodnie z którym odpowiedzialność za dopuszczenie małoletniego do jazdy bez wymaganego kasku ponosi osoba mająca obowiązek opieki lub nadzoru nad dzieckiem. W takim przypadku mandat dla opiekuna wynosić może do 100 zł.





