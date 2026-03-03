W skrócie Volvo ogłosiło największą aktualizację oprogramowania swoich samochodów, obejmującą około 2,5 mln pojazdów.

Aktualizacja wprowadza nowy interfejs systemu infotainment, możliwość zakupu funkcji Pilot Assist i dostęp do sztucznej inteligencji Gemini od Google.

Nowe oprogramowanie trafi do wszystkich modeli Volvo produkowanych od 2020 roku z systemem opartym o Android Automotive.

"Aktualizacje over-the-air" to w ostatnich latach coraz częściej spotykane hasło, którym producenci samochodów chcą przekonać klientów do swoich modeli. Oznacza ono zdalne aktualizacje programowania aut na stałe połączonych z siecią. Kierowca może więc liczyć na poprawki do pokładowego systemu, a czasami również na dodawanie nowych funkcji - określanie nowoczesnych samochodów mianem "smartfonów na kołach" jeszcze nigdy nie było tak aktualne.

Jakie co zmieni aktualizacja systemu w samochodach Volvo?

To jak duże możliwości dają takie aktualizacje producentom, udowadnia właśnie Volvo, które ogłosiło udostępnienie nowego oprogramowania aż 2,5 mln właścicieli swoich aut. Dzięki niej system infotainment ma teraz bardziej czytelny i intuicyjny układ, choć mocno zbliżony do tego, który widzieliśmy już w ostatnich nowościach marki, takich jak gruntownie odświeżone XC90.

Obecnie we wszystkich modelach na ekranie głównym znajdziemy duży podgląd na Mapy Google, a poniżej skróty do najczęściej używanych funkcji, takich jak multimedia czy telefon. Pod nimi znajduje się pasek kontekstowych funkcji, zmieniających się zależnie od sytuacji - na przykład przy niskich prędkościach znajdziemy tam przycisk wywołujący podgląd z kamer ułatwiających parkowanie. Z kolei w dolnej części ekranu umieszczono kilka przełączników )pozwalających szybko wywołać menu systemu czy ustawienia pojazdu), a także podgląd ustawień klimatyzacji i możliwość łatwej ich zmiany.

Aktualizacja oprogramowania pozwala również zakupić funkcję Pilot Assist do samochodów, które nie były w nią fabrycznie wyposażone. Chodzi o autonomię poziomu 2, pozwalającą na automatyczne utrzymywanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu oraz podążanie po wybranym pasie ruchu. Ponadto jeszcze wiosną kierowcy dostaną dostęp do Gemini, czyli sztucznej inteligencji od Google, pozwalającej na prowadzenie naturalnych rozmów.

Które modele Volvo otrzymają aktualizację systemu?

Nowe oprogramowanie otrzymają wszystkie samochody Volvo produkowane od 2020 roku, które wyposażone są w system oparty o Android Automotive, czyli już teraz dający dostęp do wybranych funkcji Google. Są to modele: C40, XC40, EX40, EC40, S60, V60, V60 Cross Country, XC60, S90, V90, V90 Cross Country oraz XC90.

