W skrócie Egzamin na prawo jazdy nie sprawdza umiejętności takich jak tankowanie czy kontrola poziomu paliwa.

Młody kierowca w Wodzisławiu Śląskim utworzył korek, myśląc błędnie, że zabrakło mu paliwa.

Policjanci musieli pouczyć 18-latka o podstawowej obsłudze auta, a internauci krytycznie ocenili całą sytuację.

Podczas egzaminu na prawo jazdy przyszły kierowca musi wykazać się nie tylko znajomością przepisu ruchu drogowego czy prowadzenia samochodu, ale również musi pokazać, że zna podstawy obsługi technicznej - m.in. wiedzieć jak włączyć różne światła, a także jaki sprawdzić stan płynu hamulcowego, chłodniczego czy oleju w silniku. W tym całym gąszczu wymogów nikt nie pomyślał jednak o konieczności nauki tankowania czy sprawdzania stanu paliwa. Okazuje się jednak, że nie wszyscy wiedzą jak poradzić z tymi, zdawałoby się banalnymi, kwestiami.

Myślał, że zabrakło paliwa w aucie. 18-latek zablokował Wodzisław Śląski

Funkcjonariusze policji z Wodzisławia Śląskiego zauważyli korek na skrzyżowaniu ulic Łużyckiej i Grodziskiej. Na czele zatoru stał Ford Ka z włączonymi światłami awaryjnymi, za kierownicą którego siedział 18-latek. Policjanci zapytali o powód zatrzymania, a młody człowiek - który tego samego dnia zdał państwowy egzamin na prawo jazdy - wyjaśnił, że zabrakło mu paliwa.

Mundurowi pomogli zepchnąć pojazd w bezpieczne miejsce, aby udrożnić ruch. Powód zatrzymania był jednak na tyle intrygujący, że postanowili sprawdzić stan paliwa. Okazało się, że bak jest w ponad połowie pełny, a 18-latek kompletnie nie zna podstawowych zasad obsługi pojazdu. Policjanci pouczyli kierującego i zaapelowali do rodziców.

18-latek nie wiedział, jak sprawdzić stan paliwa w aucie. Policjanci go pouczyli

Sytuacja ta doskonale pokazuje, że prawo jazdy to wyłącznie egzamin, który uczy podstaw jazdy. Dzisiejsza młodzież nie jest już na tyle zainteresowana motoryzacją, aby zagłębiać się w nią i samodzielnie uczyć się nowych rzeczy. Podczas kursu na prawo jazdy kursanci nie mają obowiązku tankowania pojazdu, a także nie ma zadania związanego ze sprawdzeniem stanu paliwa. To przecież absolutna podstawa, więc nikt nie wpadł na to, by sprawdzać tę umiejętność.

Okazuje się jednak, że podczas 30-godzinnego kursu instruktor powinien wskazać również te podstawowe czynności, a także chociaż raz pokazać, jak zatankować paliwo.

Policjanci apelują również do rodziców młodych kierowców, wskazując, że uzyskanie uprawnień to dopiero początek całej przygody z jazdą samochodem. To rodzice powinni pokazać swoim pociechom, jak działa samochód, wytłumaczyć podstawowe kontrolki i wskaźniki, a także sprawdzić, czy potrafią samodzielnie - i przede wszystkim prawidłowo - ocenić podstawowe usterki.

Stanął na środku skrzyżowania. Nie wiedział, jak sprawdzić stan paliwa

Policjanci wykazali się wyrozumiałością wobec młodego kierowcy, jednak w internecie zawrzało. Komentujący twierdzą, że 18-latkowi powinny zostać odebrane uprawnienia i ponownie powinien stawić się na badania lekarskie, a następnie zdać egzamin państwowy. "Samochód to nie zabawka, a określenie stanu paliwa to dosłownie podstawa - dziś myślał, że ma pusty bak, a jutro stwierdzi, że pomylił gaz z hamulcem?" - pisze jeden z komentujących.

Inny z kolei zauważa, że pomimo tworzącego się korka nikt z przejeżdżających nie zainteresował się zatrzymanym pojazdem. Wystarczyło na chwilę się zatrzymać, dopytać o powód awarii, a następnie zepchnąć samochód w bezpieczne miejsce zamiast trąbić. Nie zmienia to jednak faktu, że w stresie zapominamy nawet o najprostszych rzeczach. Być może to był właśnie powód, dla którego 18-latek nie zdecydował się na ponowne uruchomienie silnika? A może to idealne potwierdzenie tego, że kursy na prawo jazdy w Polsce powinny zostać zmienione lub rozszerzone o naukę tankowania?

