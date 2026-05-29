Promocja, która ruszyła 28 maja i potrwa do 10 czerwca, ma szansę przyciągnąć całkiem sporą grupę kierowców. Powód jest prosty - oferowany sprzęt nie tylko może zastąpić fabryczne radio, ale również dodać funkcje, których w starszych pojazdach po prostu nigdy nie było.

Hit Biedronki dla kierowców - co warto wiedzieć?

Mowa o stacji multimedialnej marki GT Max, wycenionej przez Biedronkę na 179 zł. Producent stworzył urządzenie, które można zamontować praktycznie w każdym samochodzie bez konieczności ingerencji w fabryczną instalację radia.

Sercem zestawu jest dotykowy wyświetlacz IPS HD o przekątnej 7 cali, pracujący w rozdzielczości 1024 × 600 pikseli. Producent zadbał o nowoczesną stylistykę z cienkimi ramkami, dzięki czemu sprzęt nie wygląda jak typowy gadżet z dyskontu. Ekran charakteryzuje się dobrą jakością obrazu, co ma znaczenie zarówno przy oglądaniu nawigacji, jak i obrazu z kamery cofania.

Stacja multimedialna GT Max z Biedronki. Cena i możliwości

Stacja GT Max obsługuje zarówno Apple CarPlay, jak i Android Auto - i to w wersji bezprzewodowej, która jeszcze do niedawna była dostępna wyłącznie w autach z najwyższej półki cenowej.

W praktyce wystarczy raz sparować smartfona ze stacją przez Bluetooth, by przy każdym wejściu do samochodu telefon automatycznie łączył się z wyświetlaczem. Na ekranie pojawiają się aplikacje takie jak mapy Google, Apple Maps, Waze, Spotify, komunikatory czy obsługa rozmów telefonicznych.

Pod względem komunikacji urządzenie oferuje standard Bluetooth 5.0 oraz moduł Wi-Fi działający w paśmie 2,4 GHz. To zestaw, który zapewnia stabilne połączenie ze smartfonem bez przerw i opóźnień.

Producent pomyślał też o sytuacji, w której kierowca nie chce korzystać z głośnika wbudowanego w stację. Sygnał audio można przesłać do fabrycznego radia samochodu na dwa sposoby - przez Bluetooth lub klasyczny transmiter FM. To drugie rozwiązanie szczególnie przyda się w autach, w których oryginalne radio w ogóle nie obsługuje łączności bezprzewodowej. Wbudowany mikrofon pozwala z kolei prowadzić rozmowy w trybie głośnomówiącym bezpośrednio z poziomu stacji, bez konieczności łączenia jej z innymi urządzeniami.

Stacja GT Max ma kamerę cofania

W cenie 179 zł Biedronka oferuje nie tylko samą stację, ale również kamerę cofania. Według informacji z gazetki promocyjnej kamera ma być prosta w montażu. W opakowaniu znajdują się wszystkie potrzebne akcesoria - od przewodów po elementy mocujące. Samo zasilanie stacji odbywa się przez popularne złącze USB-C, dostępne w niemal każdym współczesnym samochodzie lub przez przejściówkę do gniazda zapalniczki.





Luce - czy to w ogóle jest jeszcze Ferrari? Pierwszy elektryk marki na żywo INTERIA.PL