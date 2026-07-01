Informacja pojawiła się dzień po przedstawieniu przez Ministerstwo Infrastruktury projektu największych od lat zmian w systemie egzaminowania kierowców. Tym razem resort pochwalił się pierwszymi efektami obowiązujących od marca przepisów, które pozwalają uzyskać prawo jazdy kategorii B już w wieku 17 lat.

Minister: ponad 73 proc. 17-latków zdało egzamin

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował w serwisie X, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy ponad 73 proc. 17-latków zdało egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B. Jak podkreślił, jest to wynik lepszy niż osiągany przez starszych kandydatów.

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Zdaniem ministra pokazuje to, że najmłodsi kursanci są bardzo dobrze przygotowani do egzaminów. Resort nie opublikował jednak szczegółowych statystyk ani metodologii, na podstawie której wyliczono wskaźnik zdawalności.

Ekspert: z oceną reformy trzeba jeszcze poczekać

Do ministerialnych danych z ostrożnością podchodzi Grzegorz Łapeta, prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców.

- Nie jest to dla mnie duże zaskoczenie. Należy pamiętać, że są to pierwsze miesiące obowiązywania nowych przepisów, a więc analizujemy stosunkowo niewielką i specyficzną grupę kandydatów. To osoby, które świadomie zdecydowały się skorzystać z możliwości wcześniejszego uzyskania prawa jazdy i zazwyczaj były do tego dobrze przygotowane - mówi w rozmowie z Interią.

Zdaniem prezesa PFSSK na obecnym etapie nie można jeszcze mówić o trwałym efekcie reformy.

- Dopiero analiza wyników po dłuższym okresie oraz na większej liczbie egzaminów pozwoli ocenić, czy jest to trwały trend - podkreśla.

Dlaczego 17-latkowie zdają lepiej?

Zdaniem Grzegorza Łapety na wyższą zdawalność wpływa kilka czynników.

- Przede wszystkim wysoka motywacja samych kandydatów oraz ich odpowiedzialne podejście do szkolenia i egzaminu. Młodzi ludzie szybko przyswajają wiedzę i nie mają jeszcze utrwalonych niewłaściwych nawyków związanych z prowadzeniem pojazdu. Nie można też pominąć efektu selekcji - z nowych przepisów w pierwszej kolejności korzystają osoby pewne swoich umiejętności, często wspierane przez rodziców, które są dobrze przygotowane do egzaminu - wyjaśnia.

Jednocześnie zwraca uwagę, że egzamin państwowy przebiega według identycznych zasad bez względu na wiek kandydata.

- Oznacza to, że osiągnięty wynik świadczy przede wszystkim o dobrym przygotowaniu tej grupy - dodaje.

Dane z WORD potwierdzają wyższą zdawalność

Choć Ministerstwo Infrastruktury nie opublikowało jeszcze szczegółowych danych dla całego kraju, podobny trend widać w statystykach Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy obowiązywania nowych przepisów egzamin teoretyczny zdało tam 75,33 proc. 17-latków, a praktyczny 63,91 proc. Dla porównania, wśród wszystkich kandydatów na prawo jazdy kategorii B zdawalność wyniosła odpowiednio 53,45 proc. i 32,22 proc.

Zdaniem dyrektora słupskiego WORD również może to wynikać z faktu, że z możliwości wcześniejszego zdobycia prawa jazdy korzystają obecnie przede wszystkim osoby najbardziej zdeterminowane i dobrze przygotowane do egzaminu.

Jakie zasady obowiązują 17-letnich kierowców?

Od 3 marca 2026 r. osoby, które ukończyły 17 lat, mogą uzyskać prawo jazdy kategorii B za zgodą rodziców lub opiekunów. Nie oznacza to jednak pełnej swobody za kierownicą.

Do ukończenia 18. roku życia - lub przez sześć miesięcy od uzyskania uprawnień, jeśli okres ten kończy się później - młody kierowca może prowadzić samochód wyłącznie w obecności opiekuna. Musi on mieć co najmniej 25 lat oraz od minimum pięciu lat posiadać prawo jazdy kategorii B.

W najbliższych miesiącach okaże się, czy wysoka zdawalność najmłodszych kandydatów utrzyma się wraz ze wzrostem liczby osób korzystających z nowych przepisów. Niewykluczone, że doświadczenia z pierwszych miesięcy funkcjonowania reformy będą również jednym z argumentów w dyskusji nad kolejnymi zmianami w systemie szkolenia i egzaminowania kierowców.

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