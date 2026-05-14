15 maja zmiany na stacjach paliw. Właściciele diesli mogą świętować

W skrócie Minister energii ogłosił, że ceny benzyny nie zmienią się 15 maja, natomiast cena diesla spadnie do 6,85 zł za litr.

Program Ceny Paliw Niżej został przedłużony do 31 maja z powodu trudnej sytuacji na rynku paliw, a decyzja o jego dalszym funkcjonowaniu ma zapaść w czerwcu.

Program polega na obniżeniu VAT do 8 proc., redukcji akcyzy oraz ustalaniu maksymalnych cen paliw, które stacje muszą respektować pod groźbą kary.

Maksymalne ceny paliw w Polsce 15 maja

Zgodnie z czwartkowym obwieszczeniem ministra energii, jutrzejsze ceny benzyny 95 nie mogą być wyższe niż 6,39 zł, zaś benzyny 98 przekroczyć 6,98 zł. Oznacza to, że pozostaną one na dzisiejszym poziomie.

Kolejny spadek zaliczy natomiast olej napędowy, który obecnie kosztuje maksymalnie 6,92 zł, zaś jutro będzie to 6,85 zł. To doskonała wiadomość dla kierowców samochodów z silnikami Diesla, ponieważ oznacza to kontynuację spadkowego trendu do niewidzianych od dawna poziomów. Zaledwie trzy dni temu pisaliśmy, że ON zejdzie poniżej psychologicznej granicy 7 zł za litr, a teraz kosztuje już mniej od benzyny 98.

Programem CPN obniżającym stawki przy dystrybutorach nie jest objęte LPG. Według danych e-petrol.pl obecnie trzeba za gaz zapłacić w Polsce średnio 3,72 zł.

Do kiedy potrwa program Ceny Paliw Niżej?

Rządowy program Ceny Paliw Niżej ma charakter tymczasowy i był już przedłużany z uwagi na utrzymującą się trudną sytuację na światowym rynku paliw. Jego koniec był zaplanowany na 15 maja, ale wczoraj minister finansów Andrzej Domański przekazał, że CPN zostanie ponownie przedłużony - tym razem do 31 maja.

Otwarte pozostaje natomiast pytanie jak długo program będzie funkcjonował i czy obejmie on również okres wakacji. Minister energii Miłosz Motyka powiedział tylko, że decyzja w tej sprawie powinna zapaść w czerwcu. Powiedział również, że do tej pory rządowe wsparcie pozwoliło oszczędzić polskim kierowcom 3 mld zł, ale jest to poważne obciążenie dla budżetu państwa.

Jak działa program CPN?

Do 31 maja obowiązuje rozporządzenie, na podstawie którego funkcjonuje obecne rządowe wsparcie, pozwalające na obniżenie cen paliw. Zgodnie z nim VAT został zmniejszony z 23 do 8 proc., zaś akcyza spadła o 29 gr. za litr benzyny oraz 28 gr. za litr oleju napędowego.

Ponadto codziennie minister energii ogłasza maksymalne ceny paliw na kolejny dzień, których stacje nie mogą przekroczyć pod groźbą kary w wysokości 1 mln zł (co kontroluje Krajowa Administracja Skarbowa). Cena maksymalna to hurtowa cena paliwa z danego dnia plus podatki oraz marża dla stacji w wysokości 30 gr.

