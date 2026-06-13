W skrócie Od 15 do 21 czerwca 2026 roku na terenie Europy, w tym Polski, odbędzie się zintensyfikowana kontrola trzeźwości kierowców, podczas której policja skupi się na wykrywaniu osób prowadzących pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

W Polsce obowiązuje jeden z najniższych europejskich limitów alkoholu we krwi dla kierowców, wynoszący 0,2 promila, a konsekwencje za przekroczenie tego limitu należą do szczególnie surowych.

Za jazdę po alkoholu w 2026 roku przewidziane są kary takie jak areszt, wysokie grzywny, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów, kara więzienia oraz możliwość konfiskaty samochodu.

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W połowie czerwca na europejskich drogach rozpocznie się kolejna edycja skoordynowanej akcji "Alcohol & Drugs", organizowanej przez sieć Roadpol. Działania będą prowadzone od 15 do 21 czerwca 2026 roku i obejmą również Polskę. Funkcjonariusze skoncentrują się na sprawdzaniu stanu trzeźwości kierowców oraz wykrywaniu osób znajdujących się pod wpływem substancji odurzających.

Jak podaje Roadpol, na drogach Unii Europejskiej każdego roku ginie ponad 20 tys. osób. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego pozostaje prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu - nietrzeźwi kierowcy są odpowiedzialni za około 25 proc. wszystkich wypadków. Niepokojące są również wyniki badań, z których wynika, że od 1,5 do 2 proc. wszystkich kilometrów pokonywanych na europejskich drogach przypada na kierowców przekraczających dopuszczalny poziom alkoholu we krwi.

Tym samym policja zapowiada zwiększoną liczbę kontroli, a szczególne natężenie działań przypadnie na drugą połowę tygodnia. Najważniejszym punktem akcji będzie całodobowy maraton kontroli zaplanowany na piątek 19 czerwca. Oprócz samych kontroli przewidziano również działania profilaktyczne i edukacyjne, których celem jest ograniczenie liczby wypadków powodowanych przez nietrzeźwych kierowców.

Surowe przepisy i możliwość utraty samochodu

Polskie regulacje dotyczące jazdy po alkoholu należą do najbardziej restrykcyjnych w Europie. Dopuszczalne stężenie alkoholu w organizmie kierowcy wynosi 0,2 promila. W wielu krajach europejskich obowiązuje limit 0,5 promila, choć są też państwa stosujące jeszcze bardziej rygorystyczne zasady. W Czechach, na Węgrzech, w Rumunii i na Słowacji kierowców obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia po spożyciu alkoholu.

Jakie kary grożą za jazdę po alkoholu w 2026 roku?

W 2026 roku kierowca, u którego stwierdzono od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi, odpowiada za wykroczenie. W takim przypadku grozi mu areszt albo grzywna nie niższa niż 2,5 tys. zł, a także sądowy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od sześciu miesięcy do trzech lat. Kierowca dostaje również 15 punktów karnych.

Znacznie poważniejsze konsekwencje dotyczą osób mających ponad 0,5 promila alkoholu. To już przestępstwo zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności, wysoką grzywną, obowiązkowym świadczeniem pieniężnym na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz wieloletnim zakazem prowadzenia pojazdów.

W przypadku recydywy sankcje są jeszcze surowsze. Kierowcy muszą też pamiętać, że w określonych sytuacjach mogą stracić samochód lub zostać zobowiązani do zapłaty jego równowartości. Zbliżająca się europejska akcja kontroli oznacza, że w najbliższych dniach ryzyko wykrycia takich naruszeń będzie szczególnie wysokie.

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