Jak ustalili dziennikarze RMF.FM minister infrastruktury - Dariusz Klimczak - zwrócił się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o zaopiniowanie, czy wcześniejsze zerwanie kontraktu z koncesjonariuszem jest możliwe i jakie koszty poniósłby z tego tytułu Skarb Państwa.

Te podwyżki zdarzają się zbyt często i ja dlatego poprosiłem GDDKiA, aby przeanalizowała możliwość wypowiedzenia tej umowy

W opinii szefa resortu kolejna podwyżka opłat za przejazd koncesjonowanym odcinkiem "jest nieuzasadniona".

Kolejna podwyżka cen na A2

Z kolei w opublikowanym komunikacie przedstawiciele Autostrady Wielkopolskiej tłumaczą, że:

"Decyzja dotycząca waloryzacji stawek opłat została podjęta w oparciu o analizę rosnących kosztów utrzymania infrastruktury, obsługi długu oraz realizowanych projektów inwestycyjnych"

Firma broni decyzji o kolejnych podwyżkach argumentując, że "w ostatnich miesiącach odnotowano wyraźny wzrost kosztów operacyjnych, obejmujący m.in. wydatki na bieżące prace utrzymaniowe, odtworzeniowe oraz obsługę długu".

Dodaje ponadto, że równocześnie prowadzi "strategiczne inwestycje", jak np. "zakończona rozbudowa autostrady o trzeci pas ruchu na 10 kilometrowym odcinku pomiędzy węzłami Poznań Krzesiny - Poznań Wschód" czy modernizacja węzłów oraz obiektów mostowych.

Nowe ceny na A2. Kierowcy łapią się za głowy

Od 11 marca, od godziny 6 rano, na koncesyjnych odcinkach A2 zarządzanych przez Autostradę Wielkopolską obowiązuje nowy cennik. Zgodnie z nim stawka za przejazd każdym z trzech 50 km odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem wynosi obecnie:

20 zł - Kat. 6 (motocykle) bonifikata 50 proc. ceny dla Kat. 1,

40 zł - Kat. 1 (pojazdy osobowe o dwóch osiach),

69 zł - Kat. 2 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami),

105 zł - Kat. 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami),

160 zł - Kat. 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż̇ trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami),

400 zł - Kat. 5 (pojazdy ponadnormatywne).

Oznacza to, że pokonanie wszystkich trzech odcinków A2 zarządzanych przez Autostradę Wielkopolską kosztuje już kierowców aut osobowych 120 złotych - dokładnie dwa razy więcej niż przed sześcioma laty.

Wypowiedzenie umowy koncesyjnej ze strony Ministerstwa Infrastruktury nie będzie łatwe. Zgodnie z jej zapisami wspomniane odcinki mają pozostać pod zarządem Autostrady Wielkopolskiej jeszcze przez 11 lat. Ponieważ treść umów koncesyjnych nie jest jawna, nie ma informacji na temat kar umownych, jakie - po ewentualnym wypowiedzeniu umowy - musiałyby zostać pokryte ze środków Skarbu Państwa.

