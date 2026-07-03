12 km nad morzem za 8,5 mld zł. Powstaje największy most w regionie

W skrócie W brazylijskim stanie Bahia oficjalnie rozpoczęto budowę mostu o długości 12,4 km łączącego Salvador z wyspą Itaparica, którego koszt szacowany jest na około 8,5 mld zł.

Inwestycja skróci czas dojazdu na południowe wybrzeże stanu Bahia nawet o dwie godziny i obejmie stworzenie nowego układu drogowego z estakadami, tunelami oraz trasą ekspresową.

Prace budowlane są realizowane przez konsorcjum chińskich spółek, które po planowanym na 2031 rok ukończeniu inwestycji będzie zarządzać systemem drogowym przez 35 lat.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Rozpoczęcie prac zainaugurowano podczas uroczystości z udziałem prezydenta Brazylii Luiza Inacio Luli da Silvy. Nowa przeprawa zostanie poprowadzona nad wodami Zatoki Wszystkich Świętych i stanie się najdłuższym mostem morskim w Ameryce Łacińskiej pod względem długości odcinka przebiegającego nad wodą. To jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych obecnie w Brazylii.

Połączenie, które zmieni komunikację w Bahii

Most połączy blisko trzymilionowy Salvador z gminą Vera Cruz na wyspie Itaparica, zapewniając nową drogową trasę prowadzącą na południe stanu Bahia. Według założeń inwestycja skróci przejazd do miast położonych na południowym wybrzeżu nawet o dwie godziny. Z efektów projektu ma korzystać około 10 mln mieszkańców ponad 250 okolicznych gmin, a każdego dnia przez przeprawę będzie przejeżdżało około 28 tys. pojazdów.

Rozwiń

Projekt jest również istotny z punktu widzenia rozwoju gospodarczego całego regionu. Władze mają nadzieje, że inwestycja przyczyni się do ograniczenia zjawiska spekulacji nieruchomościami, która od lat obserwowana jest na wyspie Itaparica. Prezydent Brazylii podkreślił, że po zakończeniu budowy okoliczny teren stanie się obszarem chronionym.

Sam most będzie miał 12,4 km długości. Najbardziej charakterystycznym elementem konstrukcji stanie się podwieszany odcinek o długości 682 metrów z prześwitem sięgającym 85 metrów nad poziomem morza. Takie parametry pozwolą na swobodne przepływanie dużych jednostek, w tym statków oceanicznych, tankowców oraz promów kursujących po zatoce. Obiekt otrzyma po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, a w pasie rozdziału przewidziano dodatkowy pas, który w przyszłości będzie można wykorzystywać do zarządzania natężeniem ruchu.

Nie tylko most, ale cały nowy układ drogowy

To jednak nie wszystko. Projekt obejmuje znacznie więcej niż samą przeprawę. W Salvadorze powstaną nowe estakady oraz dwa tunele, które połączą most z istniejącą siecią dróg. Po stronie wyspy zaplanowano budowę około 22 km nowej trasy ekspresowej, a także rozbudowę odcinka drogi BA-001. Całość ma stworzyć nowy korytarz transportowy usprawniający ruch w całym regionie.

Koszt inwestycji oszacowano na 11,6 mld reali, czyli około 8,5 mld zł. Za realizację odpowiada konsorcjum utworzone przez chińskie spółki China Communications Construction Company oraz China Civil Engineering Construction Corporation, wyłonione w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Umowa przewiduje, że po zakończeniu budowy konsorcjum będzie zarządzało całym systemem drogowym przez 35 lat. Zakończenie prac zaplanowano na 2031 rok.

Cupra Leon VZ to praktyczne kombi o mocy 333 KM. Na torze jest jak przecinak INTERIA.PL