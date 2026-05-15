W pierwszym kwartale 2026 roku zarejestrowano ponad 344,4 tysiąca wykroczeń drogowych z użyciem urządzeń CANARD, co stanowi wzrost o 29 procent w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.

Najwięcej wykroczeń ujawniły fotoradar w Krzyszkowicach na DK7 oraz odcinkowy pomiar prędkości na S2 w Warszawie-Zagórze, a wszystkie nowe OPP zamontowano na autostradach i drogach ekspresowych.

W pierwszym kwartale 2026 roku stacjonarne urządzenia działające w ramach Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości i systemy Red Light) zarejestrowały ponad 344,4 tys. wykroczeń drogowych - poinformował Interię Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Wynik jest aż o 29 proc. wyższy iż w analogicznym okresie ubiegłego roku, gdy bilans działalności systemu CANARD wynosił 226,7 tys. ujawnionych wykroczeń.

123 nowe fotoradary, OPP i systemy RL. Ruszą jeszcze przed wakacjami

Duży wzrost liczby przyłapanych na przekroczeniu prędkości kierujących to efekt dobiegającego właśnie końca programu rozbudowy i modernizacji CANARD. W ramach realizowanej od stycznia 2024 przebudowy na polskich drogach przybyć ma:

70 nowych fotoradarów,

43 nowe systemy odcinkowego pomiaru prędkości,

10 systemów Red Light (po 5 na skrzyżowaniach i przejazdach kolejowo-drogowych).

Kierowcy muszą pamiętać, że w przeciwieństwie do wcześniejszych programów rozbudowy CANARD, gdy GITD miesiącami czekało np. na przyłącza energetyczne do zainstalowanych już urządzeń, realizowana obecnie modernizacja zakłada uruchomienie niemal wszystkich zainstalowanych urządzeń do końca czerwca. Wyjątek to 10 planowanych do uruchomienia systemów Red Light, które mają zostać przyłączone do systemu przed końcem sierpnia.

Wszystko idzie zgodnie z planem. Jesteśmy na ostatniej prostej. Wszystkie z nowych fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości zostanie uruchomionych jeszcze przed wakacjami

Najbardziej zapracowane fotoradary w Polsce

Z danych GITD wynika, że 481 działających na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku fotoradarów zarejestrowało w sumie ponad 158 tys. wykroczeń. Dla porównania, w pierwszym kwartale 2025 roku, CANARD miał do dyspozycji 465 fotoradarów, które odnotowały w tym czasie 142 tys. wykroczeń.

Absolutnym numerem jeden wśród najbardziej "zapracowanych" fotoradarów jest urządzenie zamontowane w małopolskiej miejscowości Krzyszkowice (powiat myślenicki), które w tym roku ujawniło już 11 963 przekroczenia prędkości. Jego rekordowe wyniki to efekt lokalizacji - urządzenie monitoruje prędkość pojazdów na obleganej przez turystów Zakopiance (DK7).

Piątka najbardziej zapracowanych fotoradarów w Polsce to obecnie:

Krzyszkowice (małopolskie, gmina Myślenice) - 11 963 ujawnione wykroczenia, Rumianek (wielkopolskie, gmina Tarnowo Podgórne) - 6 585 ujawnionych wykroczeń, Mazurowice (dolnośląskie, gmina Malczyce) - 5 065 ujawnionych wykroczeń, Jaworek (opolskie, gmina Rudniki) - 3 081ujawnionych wykroczeń, Świdnica (dolnośląskie) - 3 271 ujawnionych wykroczeń.

Jedziesz na wakacje? Uważaj na odcinkowe pomiary prędkości

Warto przypomnieć, że za skokowy wzrost wykroczeń ujawnianych w pierwszym kwartale bieżącego roku w najwyższym stopniu odpowiadają uruchamiane ostatnio w ekspresowym tempie odcinkowe pomiary prędkości.

Wszystkie z 43 nowych systemów montowanych w ramach rozbudowy CANARD trafić mają na autostrady i drogi szybkiego ruchu. Kierowcy powinni mieć to na uwadze, by wyjazdy na tegoroczne wakacje nie okazały się zdecydowanie droższe niż planowali.

Pięć najbardziej zapracowanych OPP w Polsce to obecnie:

S2 - Warszawa, Zagórze - 25 058 ujawnionych wykroczeń, S17 - Garwolin, Sulbiny - 19 383 ujawnione wykroczenia, A8 - Wrocław - 9 662 ujawnione wykroczenia, S8 Ostrów Mazowiecka - 8912 ujawnionych wykroczeń, S7 Kępiny, Wola Wacławowska - 7 832 ujawnione wykroczenia.

Wszystkie z rekordowych odcinków to nowe lokalizacje, oddane do użytku w ostatnich miesiącach i monitorujące prędkość na drogach szybkiego ruchu.

