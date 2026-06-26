11-latek wjechał wprost pod autobus. Policja pokazała wstrząsające nagranie

Spis treści: Policja publikuje nagranie. "Sytuacja mogła zakończyć się tragicznie" Hulajnoga elektryczna a przejście dla pieszych. Przepisy są jasne Gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną? Tego na hulajnodze robić nie wolno A co ze zwykłymi hulajnogami?

Do zdarzenia doszło 22 maja na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach, ale policja dopiero teraz opublikowała nagranie kamery zamontowanej w autobusie. Jak informują funkcjonariusze, 11-latek poruszał się hulajnogą elektryczną i wjechał przejście dla pieszych wprost pod nadjeżdżający autobus komunikacji miejskiej.

Potrącenia nie dało się uniknąć. Na szczęście chłopiec nie dostał się pod koła duzego pojazdu, dzięcki czemu skończyło się na powierzchownych otarciach.

Policja publikuje nagranie. "Sytuacja mogła zakończyć się tragicznie"

Śląska policja zdecydowała się opublikować nagranie z tego zdarzenia w celach profilaktycznych. Film ma przypominać, że hulajnoga elektryczna nie daje pierwszeństwa na pasach, a jej użytkowników obowiązuje szereg przepisów ruchu drogowego.

Policjanci podkreślają, że materiał pokazuje sytuację, "która mogła zakończyć się tragicznie".

11-latek na hulajnodze wjechał pod autobus. Publikujemy nagranie ku przestrodze Policja

Hulajnoga elektryczna a przejście dla pieszych. Przepisy są jasne

Najważniejsza zasada jest prosta: przejście dla pieszych jest przeznaczone dla pieszych. Osoba jadąca hulajnogą elektryczną albo urządzeniem transportu osobistego nie może przejeżdżać przez pasy.

Jeżeli chce przekroczyć jezdnię po przejściu dla pieszych, musi zejść z hulajnogi i przeprowadzić ją na drugą stronę. Właśnie ten przepis ma kluczowe znaczenie w sprawie z Gliwic.

Policja przypomina też, że osoby w wieku od 13 do 18 lat mogą samodzielnie kierować hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego tylko wtedy, gdy mają kartę rowerową albo inne wymagane uprawnienia. Młodsze dzieci pod żadnym pozorem nie mogą prowadzić elektrycznej hulajnogi.

Dlatego dokumentacja dotycząca zdarzenia z Gliwic trafiła do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gliwicach. To sąd rodzinny oceni okoliczności sprawy i zdecyduje, co dalej.

Gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną?

Kierujący hulajnogą elektryczną powinien korzystać z drogi dla rowerów albo pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są wyznaczone w kierunku, w którym jedzie. Gdy takiej infrastruktury nie ma, jazda po jezdni jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Jeżeli nie ma drogi dla rowerów, a na jezdni można jechać szybciej niż 30 km/h, użytkownik hulajnogi może skorzystać z chodnika lub drogi dla pieszych. Musi jednak zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszym i poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego.

Tego na hulajnodze robić nie wolno

Policja przypomina również o zakazach, które często są lekceważone. Hulajnogą elektryczną nie wolno przewozić innych osób, zwierząt ani ładunków. Zabronione jest także ciągnięcie lub holowanie innych pojazdów, czepianie się samochodów, autobusów czy innych uczestników ruchu oraz jazda po alkoholu albo po środkach działających podobnie do alkoholu.

Na liście zakazów znajduje się też przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych. To właśnie ten błąd może w jednej chwili doprowadzić do zderzenia z pojazdem, którego kierowca nie ma czasu na reakcję.

Dokumentacja dotycząca zdarzenia z Gliwic trafiła do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gliwicach. To sąd rodzinny oceni okoliczności sprawy i zdecyduje, co dalej.

A co ze zwykłymi hulajnogami?

Na zwykłej hulajnodze dzieci mogą jeździć, wolno również przejeżdżać po przejściach dla przepisów, ponieważ w świetle prawa osoba na takiej hulajnodze jest pieszym. Jest jednak jeden warunek.

Zgodnie z art. 14 Ustawy prawo o Ruchu Drogowym, "zabrania się wchodzenia na jezdnię (...) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.