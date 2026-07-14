W skrócie Za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym w Chorwacji grozi mandat w wysokości nawet 2650 euro oraz kara do 60 dni pozbawienia wolności.

Zgodnie z Konwencją Wiedeńską nie musisz doposażać auta w elementy wymagane tylko w Chorwacji, warto jednak wykupić autocasco z pakietem holowania w razie awarii.

Chorwacka policja stosuje zaostrzony nadzór, korzystając z wielu mobilnych fotoradarów, a mandaty za wykroczenia drogowe docierają do kierowców zazwyczaj po 2-3 miesiącach.

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Chorwacja pozostaje jednym z ulubionych miejsc wakacyjnego wypoczynku Polaków. W ubiegłym roku odwiedziło ją ponad 1,24 mln turystów znad Wisły. Wielu z nich przywiozło znad Adriatyku nie tylko piękne wspomnienia ale i mandaty. Jakie wykroczenia drogowe są dziś szczególnie piętnowane przez chorwacką drogówkę?

Jakie wyposażenie obowiązkowe samochodu w Chorwacji?

Przypomnijmy - wbrew medialnym doniesieniom - jadąc za granicę, nie musimy doposażać swojego auta w dodatkowe żarówki, kamizelki odblaskowe czy gaśnicę wymagane lokalnymi przepisami.

Na liście wyposażenia obowiązkowego w Chorwacji rzeczywiście znajdziemy np. zapasowe żarówki czy apteczkę pierwszej pomocy, które nie są obowiązkowe w Polsce. Pamiętajmy jednak, że takie przypadki reguluje Konwencja Wiedeńska o ruchu drogowym. Ta stanowi, że wyposażenie pojazdu musi być zgodne z wymaganiami kraju, w którym samochód został zarejestrowany.

W praktyce oznacza to, że policja w danym kraju nie może ukarać kierowcy z Polski za brak elementów wyposażenia, które są obowiązkowe np. w Chorwacji. Warto o tym pamiętać planując wakacyjną podróż.

Jedziesz autem do Chorwacji? Co z ubezpieczeniem?

Przed wyjazdem w długą wakacyjną trasę zawsze warto też sprawdzić polisę OC naszego pojazdu i - zdecydowanie - rozszerzyć ubezpieczenie o dodatkową ochronę assistance.

Najważniejsze jest obowiązkowe ubezpieczenie OC. Polskie OC jest ważne w Chorwacji i nie trzeba mieć Zielonej Karty. Warto mieć także Autocasco, które pozwoli uniknąć dużych wydatków w przypadku stłuczki czy wypadku

Dobre assistance (najczęściej w ramach polisy Autocasco) z pakietem zapewniającym bezpłatne holowanie na dużym dystansie, może uchronić nas przed gigantycznymi wydatkami.

Pamiętajmy, że średni wiek samochodu w Polsce - blisko 15 lat - nie sprzyja bezawaryjnej jeździe. Autom nie służy też chorwacka pogoda - upały z reguły bywają dla pojazdów dużo bardziej obciążające niż mrozy. Każdego roku z Chorwacji na lawetach wracają do kraju setki zarejestrowanych w Polsce samochodów. Wybierając AC warto więc kierować się m.in. ofertą bezpłatnego holowania (najlepiej przynajmniej 1000 - 1500 km). Transport unieruchomionego w Chorwacji auta do kraju kosztować może kilka tysięcy złotych.

Chorwacka drogówka coraz skuteczniejsza. Zero tolerancji dla zbyt szybkiej jazdy

Chorwaccy policjanci są szczególnie wyczuleni na lekkomyślną i niebezpieczną jazdę uprawnianą każdego roku przez turystów. W 2025 roku lokalna policja odnotowała 864 050 wykroczeń drogowych. To wzrost aż o czyli o 9,9 proc. w ujęciu rok do roku. Od lat najgorszymi - pod względem liczby wypadków - miesiącami są tam lipiec i sierpień, czyli czas, gdy w Chorwacji pojawia się najwięcej wczasowiczów.

Podobnie jak w Polsce, najwięcej zarejestrowanych przez policję wykroczeń (około 37 proc. ogółu) dotyczy przekroczenia prędkości. W ubiegłym roku chorwackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informowało o ponad 320 tys. ujawnionych przypadków (+9,1 proc. rok do roku).

Jakie mandaty za przekroczenie prędkości w Chorwacji?

Tak samo jak w Polsce chorwacki taryfikator mandatów różnicuje wysokość kary w zależności od przekroczenia prędkości i miejsca, w którym kierowca dopuścił się wykroczenia. Przykładowo - przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h poza terenem zabudowanym kosztować może od 660 do 1 990 euro (od około 573 do 8 638 zł). Za takie samo wykroczenie w terenie zabudowanym taryfikator przewiduje już między 1 320 a 2 650 euro (od około 5 730 do 11 500 zł).

Mandaty za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym w Chorwacji:

30 euro za przekroczenie prędkości do 10 km/h,

60 euro za przekroczenie o ponad 10 do 20 km/h,

130 euro za przekroczenie o ponad 20 do 30 km/h,

390-920 euro za przekroczenie o ponad 30 do 50 km/h,

1320-2650 euro lub nawet do 60 dni pozbawienia wolności za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h.

Mandaty za przekroczenie prędkości poza terenem zabudowanym w Chorwacji:

60 euro za przekroczenie prędkości o ponad 10 do 30 km/h,

260 euro za przekroczenie o ponad 30 do 50 km/h,

660-1990 euro za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h.

Jakie kary za brak pasów i korzystanie z telefonu?

Wśród najpopularniejszych wykroczeń ujawnianych przez chorwacką policję znajdziemy też jazdę bez zapiętych pasów (85 tys. mandatów w 2025 roku - wzrost o 11,5 proc.) i korzystanie z telefonu w czasie jazdy (47 tys. mandatów w 2025 roku - wzrost o 15,6 proc. Za oba z tych wykroczeń grozi mandat w wysokości 130 euro (około 564 zł).

Ile czekania na mandat z fotoradaru z Chorwacji?

Chorwacja należy też do krajów o stosunkowo gęstej sieci fotoradarów. W ubiegłym roku odnotowały one ponad 200 tys. przypadków przekroczenia prędkości - blisko o 1/4 więcej niż rok wcześniej.

Skuteczność tej formy kontroli łatwo wytłumaczyć. Nie wszystkie fotoradary w Chorwacji poprzedzone są znakami informacyjnymi o kontroli prędkości. Duża część z nich montowana jest w niepozornych obudowach na słupach oświetleniowych lub przydrożnych masztach. Trzeba też wiedzieć, że urządzenia - w razie potrzeby - przenoszone są z miejsca na miejsce. Przygotowanych do obsługi urządzeń skrzynek jest przeszło dwukrotnie więcej niż samych fotoradarów.

W większości przypadków polscy kierowcy mogą się spodziewać korespondencji z Chorwacji po 2-3 miesiącach od wykroczenia. Nie brakuje też przypadków, gdy mandat przychodzi nawet w pół roku od wykonania zdjęcia. Po tym czasie szansa na otrzymanie kary zdecydowanie maleje, ale pamiętajmy że chorwackie przepisy zakładają bardzo długi okres przedawnienia. Dla wykroczeń drogowych wynosi on aż 5 lat.





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