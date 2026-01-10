W skrócie 80-letni kierowca Opla przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym w Sukowicach, jadąc 102 km/h przy limicie 50 km/h.

Za rażące naruszenie przepisów drogowych został ukarany mandatem 1500 zł, otrzymał 13 punktów karnych i stracił prawo jazdy na 3 miesiące.

Wiek kierowcy nie wpłynął na decyzję policji - przepisy drogowe są jednakowe dla wszystkich zmotoryzowanych.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

102 km/h w terenie zabudowanym - kontrola w Sukowicach

Do zdarzenia doszło w miejscowości Sukowice na Opolszczyźnie. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili tam rutynowy patrol połączony z pomiarem prędkości. W pewnym momencie urządzenie rejestrujące wskazało, że nadjeżdżający Opel porusza się z prędkością 102 km/h.

Problem polegał na tym, że był to obszar zabudowany, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. Oznacza to przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 52 km/h. Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli drogowej.

Za kierownicą siedział 80-letni mieszkaniec Bierawy

Podczas kontroli nie ujawniono innych naruszeń, jednak sama prędkość była wystarczającą podstawą do zastosowania surowych sankcji przewidzianych w przepisach.

Policjanci zakwalifikowali zdarzenie jako rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego. Wiek kierowcy nie miał w tym przypadku żadnego znaczenia - obowiązujące regulacje są jednakowe dla wszystkich uczestników ruchu, niezależnie od doświadczenia czy stażu za kierownicą.

Przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym

Zgodnie z aktualnym taryfikatorem, za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym kierowca został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł. Na jego konto trafiło również 13 punktów karnych.

Najpoważniejszą konsekwencją było jednak administracyjne zatrzymanie prawa jazdy na okres 3 miesięcy. W takich przypadkach decyzja zapada automatycznie - dokument został zatrzymany na miejscu kontroli i nie była do tego potrzebna decyzja sądu.

Obszar zabudowany to miejsca szczególnie wrażliwe: obecność pieszych, skrzyżowania, wjazdy z posesji i ograniczona widoczność. Przy prędkości przekraczającej 100 km/h droga hamowania auta osobowego wydłuża się kilkukrotnie, a reakcja na nieprzewidzianą sytuację staje się praktycznie niemożliwa.

Strefa Czystego Transportu w Krakowie na cenzurowanym Polsat News