102 km/h w terenie zabudowanym. 80-latek stracił prawo jazdy na 3 miesiące
W terenie zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, policyjny pomiar zarejestrował ponad dwukrotne przekroczenie prędkości. Kontrola zakończyła się natychmiastowym zatrzymaniem prawa jazdy kierowcy, który - jak się okazało - miał 80 lat.
102 km/h w terenie zabudowanym - kontrola w Sukowicach
Do zdarzenia doszło w miejscowości Sukowice na Opolszczyźnie. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili tam rutynowy patrol połączony z pomiarem prędkości. W pewnym momencie urządzenie rejestrujące wskazało, że nadjeżdżający Opel porusza się z prędkością 102 km/h.
Problem polegał na tym, że był to obszar zabudowany, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. Oznacza to przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 52 km/h. Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli drogowej.
Za kierownicą siedział 80-letni mieszkaniec Bierawy
Podczas kontroli nie ujawniono innych naruszeń, jednak sama prędkość była wystarczającą podstawą do zastosowania surowych sankcji przewidzianych w przepisach.
Policjanci zakwalifikowali zdarzenie jako rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego. Wiek kierowcy nie miał w tym przypadku żadnego znaczenia - obowiązujące regulacje są jednakowe dla wszystkich uczestników ruchu, niezależnie od doświadczenia czy stażu za kierownicą.
Przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym
Zgodnie z aktualnym taryfikatorem, za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym kierowca został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł. Na jego konto trafiło również 13 punktów karnych.
Najpoważniejszą konsekwencją było jednak administracyjne zatrzymanie prawa jazdy na okres 3 miesięcy. W takich przypadkach decyzja zapada automatycznie - dokument został zatrzymany na miejscu kontroli i nie była do tego potrzebna decyzja sądu.
Obszar zabudowany to miejsca szczególnie wrażliwe: obecność pieszych, skrzyżowania, wjazdy z posesji i ograniczona widoczność. Przy prędkości przekraczającej 100 km/h droga hamowania auta osobowego wydłuża się kilkukrotnie, a reakcja na nieprzewidzianą sytuację staje się praktycznie niemożliwa.