Kiedy dokucza śnieg i mróz, możliwość zdalnego uruchomienia ogrzewania kabiny bywa zbawieniem. Zamiast wchodzić do wychłodzonego wnętrza auta, możemy ustawić wcześniej żądaną temperaturę i cieszyć się nagrzaną kabiną od razu po otwarciu drzwi. Niestety, z uwagi na przepisy dotyczące pracy silnika spalinowego na postoju, producenci są zmuszeni dezaktywować tę funkcję, by nie narazić kierowców na mandaty.

Klimatyzacji postojowej nie należy mylić z ogrzewaniem postojowym - to drugie działa niezależnie od silnika i umożliwia ogrzanie kabiny bez konieczności uruchamiania go. W świetle przepisów obowiązujących w Polsce jest więc całkowicie legalne.

Zdalny dostęp do ogrzewania w Toyotach wyłączony

Pierwszymi ofiarami nowego podejścia producentów do tematu stali się posiadacze Toyot - czyli aut marki, której modele są od lat najchętniej kupowanymi samochodami w Polsce. Użytkownicy w Niemczech zgłaszają, że w około 100 tysiącach pojazdów zdalne uruchomienie ogrzewania (lub schładzania, co też jest możliwe) przez aplikację MyToyota nie jest już dostępne. Rzecz dotyczy zresztą nie tylko Toyot, ale i Lexusów.

Klimatyzacja uruchamiana zdalnie umożliwia ogrzanie lub schłodzenie pojazdu przed jazdą - wystarczy wydać odpowiednie polecenie z poziomu aplikacji w telefonie. W klasycznych modelach spalinowych czy hybrydowych odbywa się to przy udziale silnika spalinowego, natomiast w hybrydach plug-in i samochodach elektrycznych - dzięki energii z akumulatora wysokiego napięcia.

Mandat za pracujący silnik na postoju w Niemczech i w Polsce

Dlaczego wyłączono funkcję zdalnego uruchamiania klimatyzacji w Niemczech? Bo obowiązują tam, przyznamy dość ogólne, przepisy dotyczące pracy silnika na postoju. Niemieckie prawo ruchu drogowego (StVO) zabrania "niepotrzebnego pozostawiania włączonego silnika na postoju" - na przykład podczas skrobania lodu z przedniej szyby. Co ciekawe, nie wolno tego robić także na własnej posesji, gdzie zastosowanie mają inne przepisy - w tym przypadku obowiązuje ustawa o kontroli emisji (LImSchG). Za pozostawienie włączonego silnika grozi mandat w wysokości 80 euro.

To właśnie z uwagi na powyższe przepisy Toyota w Niemczech zdecydowała się dezaktywować możliwość zdalnego uruchamiania klimatyzacji przez aplikację. Producent tłumaczy decyzję o wyłączeniu tej funkcjonalności nie tylko ryzykiem otrzymania mandatu, ale też kwestiami środowiskowymi. Działający na postoju silnik emituje przecież spaliny i hałas.

W Polsce, zgodnie z art. 60 pkt 2. paragraf 3, zabrania się kierującemu "pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym". A czym jest postój według tej samej ustawy? To "unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę". Mandat za pozostawienie pracującego silnika na postoju na dłużej niż 60 sekund wynosi 100 zł. Gdy dojdzie do nadmiernej emisji hałasu czy spalin kara rośnie do 300 zł. W dodatku funkcjonariusz może dorzucić kolejne 50 zł za to, że właściciela nie ma przy pojeździe.

Czy możliwość zdalnego uruchomienia ogrzewania została też wyłączona w Toyotach w Polsce?

Na szczęście dla polskich właścicieli Toyoty, rodzimy importer nie zdecydował się na dezaktywowanie tej funkcji. To oznacza, że kierowcy Lexusów i Toyoty nadal mogą z niej korzystać. Jak powiedział Interii Robert Mularczyk, PR Regional Senior Manager:

Nie odłączamy funkcjonalności aplikacji. Natomiast szanując wymogi lokalnych przepisów zadbaliśmy o to by pojawił się ostrzegawczy komunikat, w którym prosimy o poszanowanie środowiska i przestrzeganie przepisów.

Chodzi o te, które dotyczą włączonego silnika spalinowego podczas postoju w obszarze zabudowanym. Co więcej, jak wspomnieliśmy, w przypadku modeli hybrydowych plug-in oraz elektrycznych, w których klimatyzacja postojowa działa dzięki energii zgromadzonej w akumulatorach funkcja również działa bez żadnych ograniczeń.

