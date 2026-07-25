10 najbardziej niezawodnych aut. Ranking 100 tys. kierowców

W skrócie Ranking Driver Power powstał na podstawie ankiet wśród 100 tysięcy kierowców, którzy oceniali swoje pojazdy pod kątem niezawodności oraz codziennego użytkowania.

Pierwsze miejsce w zestawieniu zajęła Tesla Model 3, wyprzedzając Volkswagena T-Roca oraz BMW serii 1, które zdobyły wysokie oceny za jakość wykonania i komfort jazdy.

Zestawienie nie bazuje na danych warsztatowych, lecz na opiniach właścicieli, którzy oceniają m.in. trwałość, koszty eksploatacji oraz jakość wykonania swoich samochodów.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Niezawodność jest jednym z najważniejszych kryteriów przy wyborze samochodu. W czasach rosnących kosztów serwisowania i części kierowcy coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na cenę zakupu, ale również na to, jak często auto wymaga wizyty w warsztacie. Mniej awarii oznacza niższe wydatki i większy spokój podczas codziennej eksploatacji.

Badanie Driver Power od lat zbiera opinie użytkowników samochodów, dostarczając informacji zarówno kierowcom, jak i producentom. Firmy motoryzacyjne wykorzystują te dane do poprawy swoich modeli. W najnowszej edycji ankiety uczestnicy oceniali między innymi trwałość i bezproblemową pracę swoich samochodów. Na tej podstawie powstał ranking dziesięciu najbardziej niezawodnych modeli.

10 najbardziej niezawodnych samochodów według 100 tys. kierowców

Tesla Model 3 na czele. Tuż za nią VW T-Roc i BMW serii 1

Pierwsze miejsce w rankingu zajęła Tesla Model 3 z wynikiem 90,54 proc. Elektryczny sedan amerykańskiej marki został jednocześnie uznany przez uczestników badania za najlepszy samochód zestawienia. Właściciele docenili połączenie osiągów, niskich kosztów użytkowania i wysokiej niezawodności. Podkreślono, że model w wariancie Long Range AWD oferuje nawet 600 km zasięgu według danych WLTP. Jeden z kierowców określił, że auto jest bardzo szybkie, a przy tym tanie w eksploatacji i wyjątkowo bezproblemowe.

Drugie miejsce uzyskał Volkswagen T-Roc, który uzyskał ocenę 90,48 proc. Kompaktowy SUV niemieckiej marki zebrał pochwały za komfort, przestronne wnętrze, duży bagażnik i dobre prowadzenie. Jednocześnie użytkownicy zwracali uwagę, że model ten jest stosunkowo mało awaryjny i przystępny cenowo w zakupie.

Na trzeciej pozycji znalazło się BMW serii 1 z wynikiem 90,36 proc. Najmniejszy model BMW został doceniony za jakość wykonania, technologię oraz komfort jazdy. Kierowcy wskazywali jednak, że tylna część kabiny nie oferuje zbyt wiele miejsca, a niektóre konkurencyjne auta zapewniają wygodniejsze wnętrze.

Tesla Model 3 Long Range AWD oferuje nawet 600 km zasięgu. Tesla materiały prasowe

Tuż za podium Mazda CX-30, Toyota Aygo X i kolejne BMW

Tuż za podium uplasowała się Mazda CX-30, która zdobyła 90,31 proc. Właściciele tego kompaktowego SUV-a chwalili bogate wyposażenie seryjne, komfort oraz przyjemność prowadzenia. Model nie zachwyca jednak ilością miejsca na tylnej kanapie, a jego bagażnik jest mniejszy niż u części rywali. Mimo to użytkownicy wysoko ocenili jakość wykonania, bezpieczeństwo i ekonomię jazdy.

Piąte miejsce zajęło BMW serii 2 z wynikiem 90,21 proc. Samochód przekonał kierowców sportowym charakterem, luksusowym wnętrzem i wysoką jakością wykonania. Jako słabsze strony wskazywano ograniczoną przestrzeń z tyłu oraz mniej wygodny dostęp do bagażnika.

W pierwszej dziesiątce znalazła się także Toyota Aygo X, która uzyskała 89,66 proc. i została doceniona jako mały, oszczędny oraz bardzo trwały samochód miejski. Kierowcy zwracali uwagę na solidność konstrukcji i niezawodność, choć krytykowali ograniczoną przestrzeń w kabinie oraz niewielki bagażnik.

Toyota Aygo X została doceniona jako mały, oszczędny oraz trwały samochód miejski. Michał Domański INTERIA.PL

Wysoko oceniono także SUV-y. Ranking zamyka Ford

Volvo XC40 zajęło siódme miejsce z wynikiem 89,61 proc. Użytkownicy tego SUV-a cenili wygodę, bezpieczeństwo, przestronne wnętrze i bezproblemową eksploatację. Wśród minusów pojawiły się uwagi dotyczące starszego już projektu kabiny oraz problemów z działaniem systemu multimedialnego.

Ósme miejsce przypadło Toyocie C-HR (89,50 proc.). Charakterystyczny SUV japońskiej marki został pochwalony za niskie koszty użytkowania, komfort i niezawodność. Nie wszystkim kierowcom odpowiadała jednak cena auta oraz mniej atrakcyjna i stosunkowo ciasna tylna część wnętrza.

Dziewiątą lokatę zajął Opel Grandland z wynikiem 89,29 proc. Model przekonał właścicieli wysoką jakością kabiny, wygodą i praktycznością. Choć część użytkowników uznała go za mało emocjonujący, samochód zebrał dobre oceny za bezproblemową eksploatację.

Cały ranking zamknął Ford Kuga, który zdobył 88,85 proc. Rodzinny SUV Forda został doceniony za prowadzenie, wyposażenie, cenę oraz niezawodność. Kierowcy wskazywali również na bezpieczeństwo, technologię i stylistykę jako jego mocne strony, choć konkurenci oferują czasami bardziej prestiżowe wnętrza i większe bagażniki.

Właściciele Volvo XC40 docenili wygodę, bezpieczeństwo i przestronne wnętrze. Maciej Mikrzak INTERIA.PL

Jak powstaje ranking Driver Power?

Warto pamiętać, że zestawienie Driver Power nie opiera się na danych z warsztatów, zgłoszeniach gwarancyjnych czy statystykach awarii. Ranking tworzony jest na podstawie opinii samych właścicieli samochodów, którzy po okresie użytkowania oceniają swoje auta w szczegółowych ankietach. Pytania dotyczą m.in. jakości wykonania, niezawodności, kosztów eksploatacji oraz codziennego użytkowania pojazdu.

Ostateczna pozycja każdego modelu jest więc wynikiem rzeczywistych doświadczeń kierowców. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to gwarancja bezawaryjności konkretnego egzemplarza. Badanie pokazuje raczej, które samochody najczęściej spełniają oczekiwania swoich właścicieli i są przez nich postrzegane jako najmniej problematyczne w codziennej eksploatacji.