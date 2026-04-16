1,5 tys. osób już bez prawa jazdy. Efekt nowych przepisów

Paweł Rygas

Paweł Rygas

Już ponad 1,5 tys. kierowców straciło prawo jazdy na okres trzech miesięcy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym na drogach dwukierunkowych jednojezdniowych. Oznacza to, że każdego dnia od wprowadzenia nowych przepisów z prawem jazdy żegnało się na trzy miesiące 35 kierowców.

Ponad 1,5 tys. kierowców straciło prawo jazdy za przekroczenie prędkości poza obszarem zabudowanym
Już ponad 1,5 tys. kierowców czasowo straciło prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym

W skrócie

  • Ponad 1,5 tys. kierowców straciło prawo jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym na drogach dwukierunkowych jednojezdniowych.
  • Policjanci drogówki ujawnili 6 241 przypadków przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym i 1552 przypadki poza obszarem zabudowanym od początku roku.
  • Nowe przepisy obowiązujące od 3 marca przewidują utratę prawa jazdy na 3 miesiące za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej oraz surowsze konsekwencje za recydywę.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Blisko 7800 kierowców czasowo straciło w tym roku prawo jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h. To pokazuje, jak duża część zmotoryzowanych w naszym kraju wciąż w lekceważący sposób podchodzi do kwestii przepisów ruchu drogowego.

35 kierowców dziennie traci prawo jazdy. Nowe przepisy zbierają żniwo

Liczby mówiące o zatrzymanych prawach jazdy to jedynie szacunki, bo oficjalne policyjne statystyki mówią raczej o "ujawnionych wykroczeniach". Dzieje się tak z dwóch powodów:

  • decyzja o czasowym zatrzymaniu prawa jazdy nie leży w kompetencjach policjanta lecz starosty,
  • często zdarza się, że kierowca przyłapany przez policję na rażącym przekroczeniu prędkości już wcześniej stracił uprawnienia do kierowania.

Jak poinformował Interię komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, w okresie od 1 stycznia do 15 kwietnia (włącznie) bieżącego roku policjanci drogówki ujawnili już 6 241 przypadków przekroczenia prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h.

Z kolei od 3 marca, gdy kierowcy tracą też prawa jazdy na trzy miesiące za podobne wykroczenie poza obszarem zabudowanym - na drogach dwukierunkowych, jednojezdniowych - drogówka ujawniła 1552 takich przypadków.

Duży wkład w tą statystykę miały prowadzone 15 kwietnia ogólnopolskie działania "Kaskadowy Pomiar Prędkości" realizowane w ramach międzynarodowego tygodnia prędkości koordynowanego przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL.

W tym czasie ujawniono:

  • 65 przypadków przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym (drogi jednojezdniowe dwukierunkowe),
  • 93 przypadki przekroczenia o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym.

Policyjne akcje przynoszą jednak spodziewany efekt, czego najlepszym dowodem są statystyki dotyczące działań "Kaskadowy Pomiar Prędkości".

W trakcie prowadzonych działań doszło do 43 wypadków drogowych, w których 50 osób zostało rannych. Najważniejsza informacja: nie odnotowano żadnej ofiary śmiertelnej. To pokazuje, jak duże znaczenie mają konsekwentne kontrole i odpowiedzialne zachowanie kierujących
mówi w rozmowie z Interią Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Nowe przepisy już działają. Co się zmieniło?

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące - zarówno w obszarze zabudowanym, jak i poza nim (na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej).

Nowe rozwiązania w tym zakresie obowiązują w Polsce od 3 marca bieżącego roku. Począwszy od tej daty kierowcy, którzy zostaną przyłapani na prowadzeniu pojazdu w okresie administracyjnego zatrzymania prawa jazdy, tracą też uprawnienia na okres 5 lat. Po takim czasie muszą ponownie przejść pełny cykl szkolenia i zaliczyć egzaminy.

Z kolei od 29 stycznia osoby przyłapane za kierownicą w czasie trwania sądowego zakazu prowadzenia narażają się na dożywotnią utratę prawa jazdy, która w takich przypadkach ma być orzekana przez sąd "co do zasady".

Najnowsze