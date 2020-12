Nowy most w Warszawie. Najdłuższy w stolicy!

Kierowcy korzystają już z ponad 15 kilometrów drogi ekspresowej S2 pomiędzy węzłami Warszawa Wilanów a Lubelska, z nowym mostem na Wiśle. Udostępnione zostały również kolejne relacje ruchu na węźle Lubelska stanowiącym połączenie autostrady A2 oraz dróg ekspresowych S2 i S17. Oddane odcinki ułatwią przemieszczanie się pomiędzy Wilanowem i Wawrem, a także połączenie stolicy z Siedlcami i Lublinem.

"Zgodnie z wcześniejszą deklaracją i planami - przed końcem roku - oddajemy 15 km drogi ekspresowej S2! Dzisiaj Warszawa zyskała kolejny, nowoczesny i jednocześnie najdłuższy most drogowy, a mieszkańcy stolicy doskonałe połączenie międzydzielnicowe. Dziś zrobiliśmy kolejny krok do połączenia dwóch części autostrady A2, którą w przyszłym roku zepniemy w całość tunelem pod Ursynowem. Nie tylko sukcesywnie realizujemy kolejne odcinki Warszawskiego Węzła Drogowego, ale także wydłużamy autostradę A2 do wschodniej granicy Polski” - zaznaczył Tomasz Żuchowski, szef GDDKiA.

Kierowcy mają do dyspozycji dwie jezdnie po trzy pasy ruchu, a na moście po cztery pasy ruchu. Na trasę można dostać się poprzez cztery węzły: Warszawa Wilanów, Wał Miedzeszyński, Patriotów oraz Lubelska. Zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej, jak i w oparciu o przepisy prawa (zachowanie odpowiedniej odległości między węzłami czy też obszarem łączenia się ruchu tranzytowego z lokalnym) obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h. Drugim ograniczeniem jest zakaz poruszania się tym odcinkiem dla samochodów powyżej 3,5 tony. To efekt uzgodnień z m.st. Warszawa.



Na węźle Lubelska, gdzie Południowa Obwodnica Warszawy łączy się z A2 i S17, zamknięte są jeszcze łącznice zjazdowe i wjazdowe z węzła Lubelska w kierunku Zakrętu i odwrotnie, zarówno od strony Wilanowa, jak i Mińska Mazowieckiego. Wyłączona z ruchu jest też wschodnia jezdnia przyszłej S17, a prace zakończą się wiosną przyszłego roku. Wykonawcą odcinka od węzła Warszawa Wilanów do węzła Wał Miedzeszyński o długości ok. 6,5 km jest konsorcjum firm Gϋlermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhut (lider) i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki (partner). Natomiast odcinek od węzła Wał Miedzeszyński do węzła Lubelska długości ok. 7,5 km zbudowała firma Warbud. Umowy na realizację zawarto w grudniu 2015 r. Pierwsza o wartości ok. 758 mln zł, a druga ok. 562 mln zł. Po wykonaniu projektów budowlanych oraz uzyskaniu niezbędnych decyzji roboty w terenie rozpoczęto w drugiej połowie 2017 r.

Nowa przeprawa to dwa niezależne obiekty, o długości całkowitej ok. 1505,5 m każdy. Most nad nurtem Wisły ma długość 533,6 m, a dwie estakady nad terenami zalewowymi odpowiednio 342,8 m (po stronie Wilanowa) oraz 628,98 m (po stronie Wawra). Piesi i rowerzyści mogą korzystać z chodnika i ścieżki rowerowej po obu stronach mostu. Nowy most na Wiśle jest jedenastym w Warszawie, dziewiątym drogowym i drugim w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jest też najdłuższym z nich wszystkich. Łączny koszt budowy trzech odcinków S2 stanowiących fragment Południowej Obwodnicy Warszawy to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

