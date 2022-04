Jedziesz na majówkę - nie pomagaj rosyjskim szpiegiom. Ważny apel do kierowców

"Od niedzieli, 1 maja, na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowymi ćwiczeniami, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP" - informuje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Jedziesz na majówkę? Uważaj na wojskowe transporty

W ramach ćwiczenia, od 1 maja do końca miesiąca, w kraju odbywać się będzie ruch kolumn pojazdów wojskowych. Będzie je można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych. Dotyczy to w szczególności województw:



zachodniopomorskiego,



lubuskiego,



wielkopolskiego,



kujawsko-pomorskiego,



łódzkiego, mazowieckiego,



lubelskiego,

warmińsko-mazurskiego.



Uspokajamy - pojazdy biorące udział w ćwiczeniach najczęściej poruszać się będą w godzinach nocnych, aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Niektóre z przejazdów muszą być jednak zrealizowane w ciągu dnia, a nawet - co wynika ze scenariuszy ćwiczeń - w godzinach szczytów natężenia ruchu. Wszystkie będą eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją.



Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych zapewnia, że przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi. Przybycie i przejazd kolumn będą również wykorzystane przez uczestników ćwiczeń m.in. do "przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami".





Wojskowi z apelem do kierowców. Uważaj, co fotografujesz!

Wojskowi zwracają się do kierowców z apelem o nie publikowanie informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk. Chodzi o ich lokalizację, daty i godziny przejazdów kolumn wojskowych czy - tu prośba do fanatyków lotnictwa - danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych.



Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje czy urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności, co jest szczególnie ważne w tym trudnym dla wszystkich czasie.



