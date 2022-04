Korba na rower: ubezpieczenia dla rowerzystów

Chociaż infrastruktura rowerowa poprawia się w Polsce z każdym rokiem, nasz kraj wciąż trudno uznać za przyjazny rowerzystom. Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym, w miejscach w których nie wygospodarowano osobnej drogi rowerowej, cykliści zobowiązani są do korzystania z jezdni. To z kolei rodzi pewne ryzyko, które znajduje odzwierciedlenie w statystykach wypadków. Tylko w 2021 roku na polskich drogach doszło do 3 513 wypadków z udziałem rowerzystów. Za zdecydowaną większość, bo aż 1 719 zdarzeń, odpowiadali kierowcy samochodów osobowych. Jak wynika z policyjnego raportu sami rowerzyści przyczynili się jednak do powstania 1221 wypadków. Byli też uczestnikami niezliczonej ilości kolizji.



Rowerowe ubezpieczenia. Czym się różnią OC, AC i NW?

W przypadku braku drogi rowerowej rowerzyści zobowiązani są do korzystania z jezdni

Mając to na uwadze, przed wyruszeniem na rowerowe wycieczki, warto zainteresować się ofertą firm ubezpieczeniowych. Wiele z nich oferuje rozwiązania skrojone specjalnie pod fanów jazdy na dwóch kółkach. Inne oferują np. pakiety ubezpieczeń dla "osób uprawiających sport". Czym różnią się poszczególne polisy, i która z nich zapewni nam największy poziom ochrony?



Wyjaśnijmy - rowerzyści, jako tzw. niechronieni uczestnicy ruchu drogowego - traktowani są przez przepisy w sposób szczególny. W ruchu drogowym liczyć mogą na pewne udogodnienia. W przeciwieństwie chociażby do kierowców, by legalnie poruszać się po drodze rowerem, po ukończeniu 18. roku życia ustawodawca nie wymaga od nas żadnych uprawnień, ani - właśnie - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (obowiązkowe dla właścicieli pojazdów mechanicznych).



Chcąc "ubezpieczyć rower" trzeba więc najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, o jaką formę zabezpieczenia nam chodzi? Czy chcemy np. uchronić siebie przed finansowymi następstwami spowodowanej przez nas kolizji, uniknąć wysokich kosztów leczenia będących następstwem nieszczęśliwego wypadku, czy może zabezpieczyć się na wypadek kradzieży roweru? W każdym przypadku mowa będzie bowiem o innym rodzaju ubezpieczenia, które jednak często oferowane są nabywcom w pakietach. Co trzeba o nich wiedzieć?

Ubezpieczenie OC - ochrona osób trzecich

Ubezpieczenie OC chroni mienie osób trzecich

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - obowiązkowo - posiadać muszą np. wszystkie samochody osobowe. W tym przypadku chodzi o zabezpieczenie kierowcy przed finansowymi następstwami wyrządzonych przez niego szkód. Mówiąc prościej - jeśli z naszej winy wjedziemy w czyjeś auto czy chociażby ogrodzenie, koszty usunięcia wyrządzonych przez nasz pojazd szkód pokryje ubezpieczyciel. Na tej samej zasadzie działa "rowerowe OC". Zawarta polisa zabezpiecza nas finansowo na wypadek spowodowania przez nas wypadku lub kolizji. O takiej formie ubezpieczenie pomyśleć powinni zwłaszcza rowerzyści, którzy często korzystają z publicznych dróg, traktując swój jednoślad chociażby jako formę dojazdu do pracy.

Najtańsze polisy OC dla rowerzystów zawrzeć można za około 100 zł - wszystko zależy od okresu ubezpieczenia (przeważnie 6 lub 12 miesięcy) i maksymalnej kwoty ubezpieczenia. Jeśli zastanawiacie się, czy polisa OC nie jest aby przypadkiem zbędnym wydatkiem, spieszymy wyjaśnić, że przy obecnych cenach samochodów "niewinne" zarysowanie drzwi lub lusterka wygenerować może koszty na poziomie kilku lub - w przypadku nowszych aut - nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych! Jeśli więc korzystamy z naszego roweru zgodnie z przepisami, czyli - przez większość czasu korzystając z publicznych dróg - polisa OC powinna być dla nas pozycją obowiązkową!



Ubezpieczenie NNW - następstwa nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie NNW - chroni od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie zabezpiecza posiadacza przed Następstwami Nieszczęśliwych Wypadków. W przeciwieństwie do polisy OC, która chroni mienie "osób trzecich", polisa NNW dotyczy osób podróżujących konkretnym pojazdem, czyli - w naszym przypadku - rowerem. Decydując się na taką formę ubezpieczenia zabezpieczamy więc siebie i ewentualnego pasażera roweru - np. podróżujące z nami dziecko - przed finansowymi następstwami "nieszczęśliwych wypadków". Upraszczając - jeśli w czasie naszych rowerowych wycieczek dojdzie do nieszczęśliwego upadku, w wyniku którego konieczna będzie np. interwencja lekarza i droga rehabilitacja, wygenerowane w ten sposób koszty pokryje polisa NNW.



Na rynku istnieje wiele tego rodzaju polis, w tym stworzone specjalnie z myślą o rowerzystach, czy - szerzej - sportowcach. Typowe rozwiązania gwarantują wypłatę konkretnej sumy odszkodowania w takich przypadkach, jak śmierć czy stały uszczerbek na zdrowiu. Przykładowo, zawierając polisę w PZU możemy liczyć np. na zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. W zależności od zawartej umowy zakład ubezpieczeniowy może też pokryć koszty leczenia i rehabilitacji, a nawet wydatki związane z opieką nad dziećmi.



W przypadku rowerzystów wiele firm ubezpieczeniowych oferuje też możliwość rozszerzenia polisy NNW na przewożone rowerem przedmioty. Wówczas polisa obejmuje również ochronę bagażu przed zniszczeniem w wyniku wypadku. Upraszczając - jeśli w wyniku wywrotki uszkodzimy przewożonego w torbie bagażowej smartfona - ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy lub zakupu nowego urządzenia.



Ubezpieczenie Casco - ochrona mienia

Ubezpieczenie casco chroni nasze mienie

Ten rodzaj polisy zabezpiecza nasze mienie przed następstwami zdarzeń losowych. Wykupując polisę casco zawieramy umowę, na mocy której ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie, gdy uszkodzimy swój pojazd (np. w przypadku niefortunnego wypadku) lub padnie on łupem złodzieja. Ubezpieczenie działa analogicznie do samochodowej polisy autocasco i kierowane jest głównie do użytkowników, dla których rower nie jest tylko dorywczym sposobem na rekreację. Zdecydowanie warto zdecydować się na taką polisę dysponując profesjonalnym sprzętem, którego wartość często liczona jest w wielu tysiącach złotych. Koszty zawarcia polisy zależą oczywiście od wartości pojazdu i wysokości ubezpieczenia. Trzeba też pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkie ubezpieczenia mają jedynie na celu "naprawę wyrządzonej szkody" i nie mogą być formą "wzbogacenia" dla zawierającego polisę.



Ubezpieczenie casco lub NNW można też rozszerzyć na bagaż

W przypadku ubezpieczenia casco oznacza to, że w razie szkody ubezpieczyciel wypłaca ubezpieczenie odpowiadające rzeczywistej wartości przedmiotu ochrony. W przypadku kradzieży kilkuletniego roweru otrzymamy więc odszkodowanie w wysokości "rynkowej" wartości używanego pojazdu, a nie kwotę, która pozwoli nam na zakup pojazdu fabrycznie nowego.

Ubezpieczenie assistance - pomoc na drodze



Ubezpieczenie assistance obejmuje np. naprawę roweru w miejscu awarii lub darmowy transport do serwisu

W ofercie towarzystw ubezpieczeniowych pojawiły się też - wzorowane na polisach "samochodowych" - ubezpieczenia assistance. Te gwarantują pomoc "w trasie" i z reguły oferowane są w pakietach np. z ubezpieczeniem NNW. Co konkretnie oferują? Oferta różni się oczywiście w zależności od firmy ubezpieczeniowej, ale w tym przypadku chodzi np. o pomoc w razie przebicia opony obejmującą wymianę dętki/opony na trasie lub transport do najbliższego serwisu albo miejsca zamieszkania.