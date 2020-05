CIEKAWOSTKI |

Świat motoryzacji jest barwny i kolorowy, ale staje się jeszcze ciekawszy, kiedy producenci samochodów robią coś więcej, niż tylko tworzą kolejne auta. Przedstawiciele Lexusa najwyraźniej wychodzą z podobnego założenia i od lat zadziwiają nietypowymi projektami. Oto najciekawsze z nich.

1 / 10

Artur Rojek śpiewał kiedyś wraz z zespołem Myslovitz, że pewnego dnia wieczorem przed swym domem wystawi ekran i wyświetli film. Od 2016 roku do tego celu wystarczyłby tylko samochód Lexusa. Wtedy japońska marka stworzyła wyjątkowy egzemplarz modelu IS, pokryty niemal 42 tysiącami programowalnych diod LED. Dzięki nim na nadwoziu można było wyświetlić dowolną grafikę lub materiał filmowy. Co ciekawe, samochód zrobił karierę w świecie muzyki. W swoim teledysku do utworu Be the One wykorzystała go brytyjska piosenkarka, Dua Lipa.