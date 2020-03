Najpiękniejsze trasy świata, które warto zobaczyć co najmniej raz w życiu

CIEKAWOSTKI |

Znana z „Wielkich kłamstewek” kalifornijska Highway One, rumuńska serpentyna obok zamku należącego do pierwowzoru Draculi czy ekscytująca trasa przecinająca gęste lasy z „Watahy”. To tylko kilka z propozycji dróg na niezapomnianą podróż samochodem. Taka wycieczka to nie tylko szansa na podziwianie krajobrazów, ale także sposób na sprawdzenie naszych umiejętności. Oto sześć pomysłów, dokąd warto się wybrać w inspirującą podróż, jak już minie ten trudny czas związany z pandemią coronawirusa.