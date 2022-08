Samowolny blaszak w Ostrołęce. Interweniował nadzór budowlany

Ciekawostki Spółdzielnia założyła blokadę na koło? Sąd: to niezgodne z prawem

Blokada parkingowa z kłódką, oznaczenie miejsca numerem rejestracyjnym własnego auta - wiele jest możliwości zarezerwowania sobie jednego z ogólnodostępnych miejsc parkingowych, np. na osiedlu. Nie każdy przecież ma ten luksus i posiada miejsce w garażu podziemnym czy własny, zamykany garaż.

Blaszak niezgody w Ostrołęce

Był 13 lipca tego roku. Pod blokiem przy ulicy Goworowskiej w Ostrołęce pojawił się samochód ciężarowy. Niby nic wyjątkowego, jednak to co działo się potem wprawiło w osłupienie niejednego świadka. Otóż zaraz potem na miejscu pojawiła się ekipa, która zaczęła na jednym z miejsc parkingowych stawiać blaszany garaż.

Blaszak w osiedlowej zatoce parkingowej? Może to sprawka spółdzielni, pomyśleli mieszkańcy. Ku ich zdziwieniu, okazało się, że spółdzielnia nie ma z tym nic wspólnego. To jeden z mieszkańców, na własną rękę, postanowił sobie zadaszyć miejsce parkingowe. Z relacji mieszkańców wynika, że już kilka dni wcześniej postawił tam swoje auto - w poprzek, blokując w sumie dwa miejsca.

Interwencja spółdzielni, garaż do rozbiórki

Po kilkunastu dniach na garażu pojawiła się tabliczka, która wskazywała, że jest on użytkowany przez osobę z niepełnosprawnością. Zarówno to, jak i fakt, że garaż został estetycznie wykonany, nie uspokoiło obywateli i sprawa trafiła do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Ten, w efekcie przeprowadzonej kontroli, stwierdził samowolę budowlaną i nakazał rozebranie garażu w ciągu 10 dni.

Jednocześnie pomysłodawca przedsięwzięcia jakim było postawienie blaszaka został pouczony, że nawet posiadana niepełnosprawność nie upoważnia go do samowoli budowlanej. I tak oto po 16 dniach od montażu garaż został usunięty ze wspólnego parkingu, a wśród osiedlowej społeczności zapanował spokój.

Dodajmy jeszcze, że kierowca nie pozostał bez pomocy ze strony spółdzielni - wyznaczyła ona miejsce, w którym garaż mógł legalnie stanąć.

