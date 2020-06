Samochód pancerny Fox. Nowy eksponat polskiego muzeum

​Zabytkowy, kanadyjski samochód pancerny Fox sprowadzony w maju z Włoch do Polski zobaczą w środę po raz pierwszy odwiedzający Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu (MBP). Placówka wznawia działalność po ponad 2 miesiącach przerwy z powodu epidemii koronawirusa.

Zdjęcie Samochód pancerny Fox /Marek Zakrzewski /PAP

Jak poinformował szef MBP ppłk Tomasz Ogrodniczuk, w środę pierwsi zainteresowani będą mieli szansę zobaczyć unikatowy, pochodzący z czasów II wojny światowej kanadyjski samochód pancerny Fox. W połowie maja pojazd został sprowadzony z Włoch. Odnaleźli go w 2018 r. polscy żołnierze stacjonujący na Sycylii. Do tej pory żadne polskie muzeum nie miało w swych zbiorach takiego eksponatu.

"Cztery takie pojazdy są w Kanadzie, cztery w USA, 14 w Europie - w większości w prywatnych kolekcjach. Możliwe, że nasz egzemplarz był używany w czasie II wojny światowej przez żołnierzy 15 Pułku Ułanów Poznańskich. W tej chwili badamy tabliczki znamionowe tego pojazdu, próbujemy odtworzyć jego historię, ale to jeszcze trochę potrwa. Już wiemy, że nasz Fox powstał w grudniu 1943 roku" - powiedział ppłk Ogrodniczuk.



Jak dodał, w ciągu ostatnich tygodni renowatorom udało się znacząco poprawić wygląd sprowadzonego pojazdu, który został gruntownie oczyszczony, stoi na własnych kołach, wyprostowano mu pogięte błotniki, ma uruchomioną wieżę i czynne karabiny maszynowe. Docelowo pojazd ma być doprowadzony do stanu jezdnego.

Zdjęcie Samochód pancerny Fox / Marek Zakrzewski / PAP



Na razie muzeum będzie funkcjonować w ograniczonym z powodu epidemii zakresie. Jednocześnie w jednym pawilonie będzie mogło przebywać 10 osób, w całym muzeum - nie więcej niż 40 gości. Czas zwiedzania wystawy stałej został skrócony z sześciu do pięciu godzin. Wynika to z konieczności wietrzenia pawilonów i odkażania podłóg.



Zwiedzający będą musieli pamiętać o utrzymywaniu dystansu między sobą, zasłanianiu nosa i ust oraz o dezynfekcji rąk. Ze względów sanitarnych nie ma możliwości korzystania z ekranów dotykowych.



Do odwołania w muzeum nie będą obsługiwane grupy zorganizowane, nie będzie oprowadzania po ekspozycji, zawieszone zostały też zajęcia edukacyjne. MBP prosi o zakup biletów przy użyciu kart płatniczych lub on-line.



Muzeum Broni Pancernej wznowiło, po kilkuletniej przerwie, działalność w nowej lokalizacji w październiku 2019 roku, w okolicy poznańskiego lotniska Ławica. Na blisko 6 tys. mkw., w czterech pawilonach oraz na zadaszonym terenie między nimi zgromadzono kilkadziesiąt eksponatów: czołgi, działa pancerne, transportery, limuzyny rządowe i pojazdy techniczne.



Wśród zbiorów muzeum jest jedyny na świecie kompletny, jeżdżący egzemplarz działa samobieżnego Sturmgeschuetz IV, unikatowa niemiecka armata polowa 7,7 cm leichte Feldkanone (l.F.K.) 1896 n. i polska tankietka z 1935 r. W kolekcji jest też czołg Rudy z serialu "Czterej pancerni i pies" i czołgi, które zagrały w "Moście szpiegów" Stevena Spielberga.