Przekroczył prędkość swoim Lamborghini. Szybko pożegnał się z samochodem

Do zdarzenia doszło w pobliżu miasta Toronto w prowincji Ontario. Lokalni policjanci z wydziału drogowego zauważyli pędzące w ich stronę Lamborghini, którego prędkość znacząco wykraczała poza dopuszczalną. Jak wskazały urządzenia pomiarowe - biały supersamochód mknął z szybkością 170 km/h w strefie 60 km/h. Na reakcję funkcjonariuszy nie trzeba było długo czekać i mężczyzna szybko został zatrzymany.

Zatrzymany został także jego pojazd. Policjancie udostępnili w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widzimy wspomnianego Aventadora zaparkowanego na lawecie. Z opublikowanych informacji wynika, że samochód trafił na policyjny parking, gdzie spędzi przynajmniej kilka tygodni. Biorąc pod uwagę, że skrajnie nieodpowiedzialny kierowca stracił "prawko" na ponad miesiąc i postawiono mu zarzutu o tzw. "stunt driving", brak ukochanego Lambo może być dla niego najmniejszym zmartwieniem.

Reklama

Stunt driving to poważne wykroczenie. Kary są dotkliwe

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 km/h, jest w Kanadzie automatycznie klasyfikowane jako tzw. stunt driving (jazda kaskaderska/wyścigi). Dla wymiaru sprawiedliwości wiąże się to z postawieniem zarzutu o sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.

Kary za to przewinienie sięgają nawet 10 000 dolarów, samochód jest natychmiastowo rekwirowany, a sam kierowca może trafić nawet do więzienia na pół roku. Prowadzący pojazd z miejsca otrzymuje także 6 punktów karny, co skutkuje dotkliwym podwyższeniem stawek ubezpieczenia na najbliższe 2-3 lata.

Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

***