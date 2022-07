Master Truck 2022 na lotnisku pod Opolem. Program i ceny biletów

Spis treści: 01 Master Truck - program

02 Master Truck - zlot i targi

03 Master Truck - wejściówki

Master Truck Show odbywający się w Nowej Wsi pod Opolem to obowiązkowa pozycja w kalendarzu każdego miłośnika niezwykłych ciężarówek. W tym roku odbędzie się w dniach 15-17 lipca. W galerii prezentujemy próbkę tego, czego można się spodziewać na zlocie - zdjęcia z Master Truck 2011.

Master Truck - program

Bramy lotniska zostaną otwarte w piątek, 15 lipca, o godzinie 10:00. W trakcie każdego z trzech dni można będzie obejrzeć wiele pokazów, jak na przykład stunt motocyklowy, pokaz driftu czy wiele pokazów i konkursów sprawnościowych, w trakcie których kierowcy tych wielkich pojazdów będą mieli okazję popisać się precyzją w prowadzeniu swoich ciężarówek. Na każdy z trzech dni zaplanowano także emocjonujące wyścigi WRAK RACE - jadący samochodami osobowymi o wartości do 1000 zł kierowcy walczyć będą o jak największą liczbę okrążeń toru w wyznaczonym czasie. Tutaj wszystkie chwyty są dozwolone.

Ponadto podczas całego zlotu przygotowano wiele atrakcji dla najmłodszych i tych trochę większych. Wśród nich znajdziemy przejażdżki sprzętem wojskowym, wystawę amerykańskich ciężarówek, prezentacje sprzętu ratownictwa drogowego, wystawę klasycznych ciężarówek, aukcje klasycznych samochodów czy pokazy sprzętu offroadowego i terenowych ciężarówek. Na sobotę organizator przygotował także pokazy szybowców i skoków spadochronowych.

Master Truck - zlot i targi

Swój udział w imprezie potwierdziło kilkaset firmy z całej Europy, niektóre z nich wystawią po kilka samochodów. Cały zlot to oczywiście pokazy i wybory najpiękniejszej, najlepiej oświetlonej i najgłośniejszej ciężarówki oraz nieustające koncerty zespołów i DJ-ów. Najpiękniejsze ciężarówki wybierze zarówno wyznaczone jury, jak i zgromadzona publiczność.

Master Truck Show to nie tylko zabawa, ale także okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Na targach odbywających się podczas imprezy swoją ofertę przedstawią firmy z wielu branż związanych z transportem samochodowym. Będą więc przedstawiciele instytucji finansowych, serwisów, producentów części czy materiałów eksploatacyjnych. Nie zabraknie także oferty wyposażenia wnętrza ciężarówki, jak choćby lodówki czy kuchenki. Wystawienie swojej oferty zapowiedziały także firmy odzieżowe.

Master Truck - wejściówki

Na każdy dzień zlotu obowiązuje osobna wejściówka. Jej cena to 50 zł, a dzieci do 12. roku życia wchodzą za darmo. W pakiecie z biletem otrzymamy opaskę, kartę do głosowania, a wśród osób, które oddadzą głos na zwycięski pojazd rozlosowane zostaną nagrody. Dla publiczności przygotowano duży parking, a całodzienne parkowanie to koszt 20 zł. Do dyspozycji odwiedzających są także toalety i prysznice oraz pole namiotowe.

Jeśli chcesz przyjechać na zlot komunikacją - nie ma problemu. Z dworca Opole Główne odjeżdża co godzinę autobus linii nr 8, który dowiezie nas do przystanku Polska Nowa Wieś - Centrum, znajdującego się przed samym wejściem na teren Master Truck Show. Podróż trwa 45 minut.

