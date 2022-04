Samochody kupuje się oczami. Z tego względu producenci kuszą nas feerią barw, opcji czy pakietów stylistycznych. Czy klienci dają się na to złapać? A może - wręcz przeciwnie - ich gusta pozostają niezmienne?



Ciekawe informacje w tym zakresie płyną od sieci AAA Auto. Z danych firmy wynika, która każdego roku kupuje i sprzedaję tysiące używanych pojazdów, wynika, że kolory aut stały się monochromatyczne. Oznacza to, że zdecydowana większość samochodów używanych, które oferowane są na wtórnym rynku, ma cztery podstawowe kolory:

biały,



czarny,



szary,

srebrny.



Według sieci AAA AUTO większość samochodów z drugiej ręki ma mało rzucające się w oczy kolory nadwozia. Dane z ostatnich lat wskazują na niesłabnące zainteresowanie kupujących czarnym i srebrnym, które otwierają zestawienie ulubionych kolorów aut Polaków. W pierwszej piątce najpopularniejszych kolorów znalazły się także szary, biały i niebieski.



Te kolory "rządzą" w świecie. Z czego to wynika?

Potwierdzają to dane zebrane w 2019 roku przez firmę BASF zajmującą się lakierami. Wynika z nich, że 39 proc. samochodów na świecie lakierowanych jest na kolor biały. Dalej na liście są kolejno: czarny, szary i srebrny, które stanowią razem kolejne 39 proc. samochodów na drogach. Wniosek? Prawie 80 proc. wszystkich pojazdów jest malowana lakierami achromatycznymi, a więc: białym, czarnym oraz wszystkimi stopniami szarości. Z kolei, najpopularniejszym kolorem chromatycznym jest niebieski — około 9 proc. samochodów jest w tym kolorze. W skali świata około 7 proc. aut jest pomalowanych na czerwono.



Pamiętajmy jednak, że - jak śpiewał Kazik - "są różne odcienie szarości, od czerni, do białości". Zgodnie z tą regułą producenci powłok twierdzą, że współczesne kolory są zdecydowanie bardziej zróżnicowane, niż pokazują to statystyki. Biały to nie tylko biały, podobnie jak czarne, szare czy srebrne kolory nie są jednolite. Powłoki można przecież modyfikować na wiele sposobów - dodając efekty, takie jak płatki metalu, kawałki szkła lub miki. Potwierdzi to zresztą każdy lakiernik - mamy przecież do czynienia z niezliczoną liczbą pigmentów czy wielkością ziarna aplikowanych do lakieru dodatków metalicznych.

Kolory samochodów. Wybierasz jak wszyscy, oszczędzasz pieniądze i czas

Popularność białości, czerni, szarości i srebra zwłaszcza w Polsce wynika z charakterystyki rynku zdominowanego przez klientów flotowych. Wybór białego oznacza często bazowy - oferowany bez żadnych dopłat - kolor z gamy danego producenta, czyli minimalizację kosztów zakupu. Z kolei decyzja o zakupie auta polakierowanego na srebrny lub czarny gwarantuje wysoką wartość rezydualną pojazdu po okresie użytkowania. Zamawiając pojazdy w popularnych i poszukiwanych kolorach można więc liczyć na opłacalną i szybką odsprzedaż pojazdu. Rzadko występujący kolor wymaga "amatora", którego - najczęściej - skusić trzeba niższą ceną.



Przypominamy, że według miesięcznego raportu AAA AUTO opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, w marcu 2022 roku w Polsce oferowane były na sprzedaż 231 824 samochody używane. O ile w lutym liczba aut w stosunku do stycznia 2022 roku wzrosła jedynie o 3.271 pojazdów, to w marcu rynek samochodów z drugiej ręki zwiększył się aż o 33 705 aut. Mimo wyraźnie większej oferty, wzrosła także mediana ceny aut używanych z 23 000 złotych w lutym 2022 roku do 23 500 złotych w marcu br.

W kolejnych miesiącach można się jednak spodziewać dalszego wzrostu cen i kurczenia się oferty pojazdów na rynku wtórnym. To nie tylko efekt wydłużających się terminów realizacji zamówień na nowe auta, ale też słabej złotówki (w stosunku do Euro) oraz galopujących cen paliw będących efektem wojny w Ukrainie.



