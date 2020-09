Jedyny taki maluch w Polsce!

To była wyjątkowa sesja zdjęciowa! Na płycie postojowej krakowskiego lotniska "Balice" pojawił się fiat 126, któremu na zdjęciach towarzyszyły samoloty rejsowe Polskich Linii Lotniczych LOT.

Zdjęcie Fiat 126p w malowaniu PLL LOT /INTERIA.PL

Prezentowany maluch to samochód Grupy Pokazowej 126-HOOLIGANS RACING. Auto z rocznika 1987 roku nie jest jednak modelem seryjnym. To jeden z egzemplarzy stworzonych w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym FSM (OBR FSM) do celów sportowych i badawczych.

Prezentowany egzemplarz waży niewiele ponad 500 kg i jest wyposażony w - bazujący na seryjnym bloku - silnik wykonany przez Tomasza Cabaja. Auto legitymuje się imponującą mocą 56 KM (fabrycznie było to 24 KM!). We wnętrzu znajdziemy klatkę bezpieczeństwa Race Cages i fotele kubełkowe z pięciopunktowymi pasami. Jednak nietypowy maluch przyciąga spojrzenia głównie dzięki niecodziennemu malowaniu.



Zdjęcie Fiat 126p w malowaniu PLL LOT / INTERIA.PL

To jedyny egzemplarz fiata 126p w Polsce w historycznym malowaniu Polskich Linii Lotniczych LOT. Tak pomalowanymi fiatami, dodatkowo wyposażonymi w radiotelefony, od 1979 roku jeździli pracownicy obsługujący płyty polskich lotnisk. Fiat 126 w tym malowaniu wystąpił w serialu "07 Zgłoś się", auto na Okęciu miało seryjny numer 423.

Zdjęcie Rajdowy fiat 126p / INTERIA.PL

W przypadku prezentowanego auta nadwozie zostało pomalowane białym lakierem akrylowym marki General z historycznej palety Fiata i wzbogacone historycznym malowaniem PLL LOT autorstwa Romana Duszka i Andrzeja Zbrożka z 1976 roku. Grafika obejmuje stylizowaną sylwetkę żurawia - zwycięski projekt Tadeusza Lucjana Gronowskiego w konkursie LOT-u z przełomu lat 1929 i 30., który do dziś pozostaje oficjalnym znakiem Polskich Linii Lotniczych.

W latach 70. i 80. ubiegłego wieku znakowanie pojazdu polegało na naniesieniu papierowych szablonów na nadwozie, pomalowaniu pędzlem i... tamponowaniu watą owiniętą w gazę. Samochód o numerze rejestracyjnym KR 99J jest wpisany do rejestru zabytków i znajduje się w prywatnych rękach jednego z kolekcjonerów klubu 126HOOLIGANS RACING - dziennikarza motoryzacyjnego Marcina Małysza.

"Fiat 126 towarzyszył mi w życiu właściwie od zawsze - wspomina Marcin Małysz. - To na nim, mając 13 lat uczyłem się jeździć, później mając już prawo jazdy jako młody chłopak samodzielnie nim podróżowałem. Pasja powróciła 11 lat temu i od tej pory Fiaty 126 są stałymi mieszkańcami mojego garażu. W 2015 r., przeglądając archiwalne fotografie, trafiłem na zdjęcie malucha na lotnisku Warszawa Okęcie w barwach PLL LOT i to właśnie wtedy pojawiła się koncepcja dokładnego odtworzenia zabytkowego malowania, ale na historycznej, rajdowej wersji samochodu. Efektem kilkuletniej pracy jest ten oto pojazd" - wspomina właściciel.

Data nietypowej sesji zdjęciowej nie jest przypadkowa. Przypominamy, że 22 września bieżącego roku mija równe 20 dla od zakończenia produkcji Fiata 126p w Polsce. Ostatni egzemplarz, po 27 latach produkcji, zjechał z taśmy montażowej fabryki w Bielsku-Białej 22 września 2000 roku.