James Hetfield kończy 59 lat. Oto 5 najciekawszych aut z jego kolekcji

James Hetfield to żywa legenda muzyki. Zespół Metallica, którego jest współzałożycielem i frontmanem zalicza się do najważniejszych formacji w historii.

James Hetfield to pasjonat samochodów

Muzyka nie jest jednak jedyną pasją wokalisty. Swój czas chętnie poświęca na remontowanie i przebudowywanie aut. W przeciwieństwie do swoich kolegów z zespołu, muzyk nie jest aktywny w mediach społecznościowych. Fani motoryzacji oraz samego Hetfielda mogą poznać jego kolekcję za pośrednictwem książki "Reclaimed Rust: The Four-Wheeled Creations of James Hetfield". Swego czasu muzyk udostępnił auta szerokiej publiczności za pośrednictwem Petersen Automotive Museum w Los Angeles - jednego z najlepszych tego typu obiektów na świecie.

Jak sam mówił, od zawsze interesował się motoryzacją. Początkowo sam przerabiał samochody. Z czasem, kiedy Metallica zyskała popularność, Hetfield mógł pozwolić sobie na zlecanie realizacji konkretnych projektów. Samochody Hetfielda podobnie, jak muzyka którą tworzy, oddają jego niebywałą kreatywność. Trzeba też przyznać, że podobnie jak muzyka zespołu Metallica, auta jej lidera to kawał ciężkiego metalu.

Oto 5 najciekawszych projektów z niesamowicie metalowej kolekcji Jamesa Hetfielda:

Klasyczny hot rod Jamesa Hetfielda? Blackjack

Stworzony został na bazie Forda z 1932 roku i ma stanowić hołd dla hot rodów z tamtego okresu. Z tego też względu do modyfikacji wykorzystano jedynie oryginalne podzespoły dostępne w latach 1932-1949. Inspirację Hetfield oraz konstruktor samochodów Josh Mills czerpali ze starych wydań magazynu "Hot Rod".

Zdjęcie Blackjack / Petersen Automotive Museum/The Grosby Group / East News

Str8 Edge: James Hetfield to kreatywny gość

Samochód został zbudowany na bazie Forda F100 z 1956 roku, którego Hetfield zakupił już w nieco zmodyfikowanej wersji. Auto było przystosowane do przewożenia wózka golfowego. Ponadto poprzedni właściciel dodał także plastikowe wykończenia Bondo. Za obecny, można by rzec, bardzo charakterystyczny wygląd auta odpowiada Blue Collar Customs. Samochód wyróżnia się między innymi pionowymi rurami wydechowymi, znajdującymi się za tylnymi słupkami.

Zdjęcie Str8 Edge / Petersen Automotive Museum/The Grosby Group / East News

Nietypowy kolor jak na lidera zespołu Metallica? Skyscraper

Jak na samochód należący do członka zespołu grającego cięższą muzykę, kolor może być nietypowy. Bazą do tego projektu był Buick Skylark z 1953 roku. Najbardziej widoczne jest pozbycie się oznaczeń. Wygładzono także zderzaki oraz zmieniono tylne lampy. Hetfield ubarwił wnętrze auta wieloma muzycznymi akcentami. Zamiast zwykłego pedału gazu, auto posiada stopę perkusyjną. Wskaźniki z kolei wyglądają jak kostki gitarowe.

Zdjęcie Skyscraper / Petersen Automotive Museum/The Grosby Group / East News

"Żelazna Pięść" Jamesa Hetfielda: Iron Fist

Jest to wariacja Hetfielda na temat Forda Coupe z 1936 roku. Pracę nad samochodem muzyk powierzył Blue Collar Customs. Nie oznacza to jednak, że sam się nie zaangażował. Chętnie oddawał się np. spawaniu elementów. Lakier spiłowano do gołej blachy, a następnie nałożono nowy, bezbarwny. Zmieniono także kształt bagażnika. We wnętrzu z kolei można znaleźć rzadką kierownicę Petri z klaksonem, na którym znajduje się wizerunek św. Krzysztofa oraz znaki zodiaku.

Zdjęcie Iron Fist / Petersen Automotive Museum/The Grosby Group / East News

Tylne koła na wahaczach? Potrzymajcie Hetfieldowi gitarę. Slow Burn

Bazą tego projektu był Auburn Boattail Speedster. Za projekt odpowiadał Rick Dore. Samochód posiada nadwozie z włókna szklanego, a wnętrze zostało wyłożone egipską skórą. Lakier, w zależności od tego pod jakim kątem patrzymy na samochód, zmienia swoją barwę. Największe wrażenie robią jednak tylne koła, znajdujące się na wahaczach zamontowanych poza karoserią.

Zdjęcie Slow Burn / Petersen Automotive Museum/The Grosby Group / East News

Samemu jubilatowi pozostaje życzyć kolejnych mocnych kawałków metalu. I nie chodzi tylko o piosenki.

