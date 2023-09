Armia zamyka drogę wojewódzką. Zamieni ją w pas startowy

Spis treści: 01 Zamknięta droga 604. Będą na niej lądować samoloty

02 DOL-e to relikt przeszłości. Czy wróci do łask?

03 Ostatni polski samolot wystartował z DOL-a w 2003 roku

04 Nowe i remontowane DOL-e. A samoloty te same

Na drodze 604 wyznaczony został DOL, czyli tzw. Drogowy Odcinek Lotniskowy. Jest to wskazane na drodze miejsce przystosowane do startowania, lądowania i obsługi samolotów.

Zamknięta droga 604. Będą na niej lądować samoloty

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie informuje, że droga nr 604 w miejscu, gdzie jest wyznaczony DOL będzie całkowicie zamknięta i to aż przez dwa tygodnia - od 18 września do 3 października.

W tym czasie z obu stron będzie można dojechać do wyłączonego z ruchu odcinka, ale przejazd nim będzie niemożliwy. Zalecany jest objazd drogą wojewódzką nr 545 Nidzica - Jedwabno i drogą wojewódzką nr 508 Jedwabno - Wielbark.

Reklama

Zdjęcie Zamknięcie odcinka drogi wojewódzkiej nr 604 i wyznaczone objazdy /

DOL-e to relikt przeszłości. Czy wróci do łask?

Drogowe odcinki lotniskowe to generalnie relikt przeszłości. W czasach zimnej wojny DOL-e wyznaczano obawiając się zmasowanego ataku sił NATO na lotniska, co doprowadziłoby do paraliżu sił powietrznych. DOL-e miały pełnić rolę awaryjnych pasów startowych - samoloty mogły zostać na nie przebazowane i rozproszone, co utrudniło by ich wykrycie i zniszczenie na ziemi.

Odcinki DOL są wyznaczono na prostych, często wielopasmowych fragmentach dróg, w okolicy terenów leśnych. Projektowano je taki sposób, że możliwe było szybkie przeorganizowanie drogi i zamianę w lotnisko. Oznacza to, że infrastruktura drogowa na danym odcinku jest łatwa do usunięcia (bariery nie zostały zamocowane na stałe, brak słupów, mostków i innych obiektów drogowych). Na obu końcach odcinka DOL znajdują się parkingi lub szerokie zatoki, mające służyć jako stojanki, czyli MPS - miejsca postoju samolotów.

Zdjęcie Operacje na DOL-ach ćwiczą piloci białoruscy. Tutaj na samolotach SU-25 / AFP

W Polsce w szczytowym okresie istniało około dwudziestu drogowych odcinków lotniskowych.

Dzięki DOL-om samoloty wojskowe nie tylko mogły startować i lądować, na miejscu miała się odbywać również ich obsługa naziemna, jak tankowanie czy uzbrajanie.

Ostatni polski samolot wystartował z DOL-a w 2003 roku

W latach 90-tych ubiegłego wieku wojsko regularnie ćwiczyło operacje lotnicze z wykorzystaniem DOL-ów. Jednak ostatni start z drogowego odcinka lotniskowego (DOL Kliniska) odbył się w 2003 roku, a więc 20 lat temu.

Po zakończeniu zimnej wojny i przezbrajaniu polskiego lotnictwa na sprzęt zachodni DOL-e popadły w zapomnienie. Bez regularnej konserwacji, dbania o asfalt i otoczenie uległy degradacji.

Jeszcze dwa lata temu formalnie w Polsce istniały zaledwie trzy drogowe odcinki lotniskowe (DOL):

DOL Łukęcin - w pobliżu Dziwnowa - pas o długości 2200 metrów i szerokości 10 metrów (w złym stanie technicznym)

DOL Kliniska - w pobliżu Szczecina - długość 2000 i szerokość 10 m

DOL Stara Jastrząbka - odcinek na autostradzie A4 Tarnów Północ - Dębica Wschód

Ten ostatni powstał przy okazji budowy autostrady, jest więc całkowicie nowym DOL-em. Nigdy nie odbywały się na nim operacje lotnicze, chociaż wojsko zapowiadało ćwiczenia na wrzesień 2022 roku. Ostatecznie nie doszły one do skutku, a autostrada nie została zamknięta.

Nowe i remontowane DOL-e. A samoloty te same

W 2021 roku kosztem 100 mln zł wyremontowano DOL Wielbark. Obecnie ma on pas o długości 3240 m długości i ponad 20 m szerokości. To właśnie na nim będą teraz ponownie lądować samoloty.



Otwartym pytaniem jest, jakie. Wszystko wskazuje na to, że te same, które... lądowały na DOL Kliniska w 2003 roku, a więc Su-22 i MiG-29, oba typy wciąż są używane w polskim lotnictwie. Dużym wydarzeniem byłoby lądowanie F-16, jednak trudno powiedzieć, czy amerykańskie procedury w ogóle dopuszczają takie rozwiązanie.