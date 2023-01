Znamy ceny Alfy Romeo Giuli po liftingu. Diesel nie będzie hitem sprzedaży

Premiery Alfa Romeo Giulia i Stelvio. Na odświeżone modele dostaniesz certyfikat

Odświeżona Alfa Romeo Giulia z dwoma silnikami

Alfa Romeo opublikowała cennik nowej Giulii. Uwagę zwraca, że gama silnikowa została ograniczona do dwóch opcji. Potencjalny klient może zdecydować się na 2-litrowego benzyniaka z napędem na obie osie generującego 280 KM. Silnik połączony jest z 8-biegową skrzynią automatyczną. Samochód rozpędza się do setki w 5,2 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 240 km/h.

Inną opcją jest diesel o pojemności 2,2 litra również z napędem na obie osie i współpracującym z 8-biegowym automatem, ale generujący 210 KM. Od 0 do 100 km/h Giulia rozpędza się w 6,8 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 235 km/h. Na tym wybór opcji silnikowych się kończy.

Znacznie większą różnorodność Alfa oferuje, jeśli chodzi o odmiany wyposażenia. Klient może wybierać z 5 wersji. Pod warunkiem, że zdecyduje się na auto z silnikiem benzynowym. Nabywca diesla może wybrać między 2 opcjami.

Odświeżona Alfa Romeo Giulia. Jakie wersje wyposażenia?

Ceny za wersję benzynową startują od 230 tys. złotych. Właśnie tyle trzeba zapłacić za nową Giulię w najtańszej wersji wyposażeniowej - Super. Znajdziemy tutaj m.in. system automatycznego włączania świateł mijania, podgrzewane lusterka boczne, tempomat czy 17-calowe felgi aluminiowe.

Nieco droższa jest wersja Sprint. Za nią potencjalny kierowca musi już zapłacić 241 tys. złotych. Tutaj dodatkowo znajdziemy m.in. przedni grill w ciemnym kolorze, system monitorowania martwego pola, aluminiowe manetki przy kolumnie kierownicy i 18-calowe felgi.

Kolejna jest odmiana Ti. Jest to pierwsza odmiana wyposażenia, w której możemy zakupić auto z silnikiem Diesla. W porównaniu jednak z wersją benzynową z dokładnie takim samym wyposażeniem jest to jednak wydatek większy o niemal 30 tys. złotych. W odmianie Ti benzyniaka kupimy za 252 tys. Diesel to już koszt rzędu 281 tys. złotych. Wersja Ti oferuje dodatkowo drewniane wykończenia wnętrza (Szary Dąb), czy, bardzo praktyczne, zaczepy w bagażniku do siatki przytrzymującej bagaże.

Podobnie jest z niemal topową odmianą - Veloce. W przypadku auta z silnikiem benzynowym jest to koszt 263 tys. złotych. Za to chętni na diesla muszą zapłacić już 292 tys. złotych. Tutaj możemy liczyć np. na tylny zderzak z dyfuzorem, aluminiowe wykończenia wnętrza, elektryczną regulację boków fotela kierowcy w części biodrowej, a także mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu oraz specjalne 19-calowe felgi aluminiowe.

Zdjęcie Topową odmianą wyposażenia odświeżonej Alfy Romeo Giulii będzie wersja Competizione. / Alfa Romeo / materiały prasowe

Najwyżej uplasowana jest odmiana wersja Competizione. Dostępna wyłącznie z silnikiem benzynowym wiąże się z kosztem co najmniej 282 tys. złotych. W topowej wersji wyposażeniowej znajdziemy specjalny system nagłośnienia firmy Harman Kardon obejmujący 14 głośników w tym subwoofer, tylne światła LED, czy adaptacyjne zawieszenie.

