Zmodernizowany Hyundai Santa Fe już w polskich salonach

Oferta odświeżonego Santa Fe prezentuje się dość nietypowo, ponieważ bazowa odmiana ma napęd hybrydowy, a diesel dostępny jest tylko w najdroższej wersji wyposażenia.

Zmodernizowany Santa Fe otrzymał całkowicie nową gamę jednostek napędowych. Znane z poprzednika silniki Diesla 2.0 i 2.2 CRDI, generujące od 185 do 200 koni mechanicznych zostały zastąpione przez napęd hybrydowy i nowy silnik wysokoprężny. Hybrydowa wersja napędzana jest jednostką 1.6 T-GDi o mocy 180 KM i silnikiem elektrycznym o mocy 44,2 kW. Układ hybrydowy ma łączną moc 230 KM i moment obrotowy wynoszący 350 Nm, który za pośrednictwem 6-biegowej skrzyni automatycznej w zależności od wersji trafia na przednią oś lub wszystkie koła.



Wersja przednionapędowa rozpędza się do 100 km/h w 8,9 sekundy i osiąga prędkość maksymalną wynoszącą 187 km/h. Spalanie średnie wynosi od 6,4 do 6,9 litra na 100 km. Natomiast odmiana z napędem na cztery koła rozpędza się do 100 km/h w 9,1 sekundy i także osiąga prędkość maksymalną wynoszącą 187 km/h. Spalanie średnie wynosi od 6,9 do 7,6 litra na 100 km.

Alternatywnie dostępny jest 2,2-litrowy silnik wysokoprężny Smartstream, który został zmodernizowany pod kątem obniżenia zużycia paliwa. W odróżnieniu od poprzedniej generacji silników, blok nowego silnika składa się z aluminium, co spowodowało redukcję masy o 19,5 kg. Czterocylindrowa jednostka wytwarza 202 KM i moment obrotowy 440 Nm, który jest przenoszony na cztery koła za pośrednictwem nowej 8-biegowej skrzyni DCT. Prędkość maksymalna tej wersji silnikowej wynosi 205 km/h, a przyspieszenie 0-100 km/h zajmuje 9,2 sekundy. Spalanie tej jednostki wynosi od 6,7 do 6,9 litra na 100 km.



Ceny bazowej wersji Premium zaczynają się już od 165 900 złotych za samochód w napędem hybrydowym i napędem na dwa koła. Warto zauważyć, że cena podstawowa nowego modelu jest niższa aż o 9500 złotych, a ponadto nowy Santa Fe oferuje znacznie bogatsze wyposażenie standardowe. W porównaniu do poprzednika na pokładzie znajdują się system dostępu bezkluczykowego, podgrzewana kierownica, podgrzewane fotele przednie, system multimedialny z 8" kolorowym ekranem dotykowym, cyfrowym radiem DAB i łącznością Android Auto i Apple Car Play, komputer pokładowy z 4,2" kolorowym wyświetlaczem, inteligentny tempomat z funkcją Stop&Go (SCC), asystent zapobiegania zderzeniu czołowemu z wykrywaniem pieszych i rowerzystów (FCA) z funkcją Junction Turning, asystent podążania na pasie ruchu (LFA), lusterka składane elektrycznie, a także reflektory LED.

Ponadto w wersji wyposażenia Premium występuje automatyczna klimatyzacja dwustrefowa z funkcją odparowywania szyb, tempomat z ogranicznikiem prędkości, czujnik deszczu, kamera cofania, tylne czujniki parkowania, felgi aluminiowe 17" oraz system Bluetooth z funkcją wybierania głosowego.

Dodatkowo w wersji Executive (od 193 900 zł) pojawia się asystent kontroli zjazdu (DBC), elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold, możliwość wyboru trybu jazdy, przednie czujniki parkowania, elektrochromatyczne lusterko wsteczne z kompasem, reflektory projekcyjne Bi-LED, tylne światła typu LED, asystent świateł drogowych (HBA), oświetlenie powitalne, przyciemniane szyby tylne, chromowane klamki zewnętrzne i osłona chłodnicy, a także elektrycznie regulowany fotel kierowcy.

Topowa wersja Platinum z napędem hybrydowym została wyceniona na 213 900 zł. Natomiast odmiana z silnikiem wysokoprężnym, która występuje tylko z tym poziomem wyposażenia, kosztuje 235 900 zł, czyli o 9700 złotych mniej niż poprzednik z silnikiem 2.2 CRDI. Uwzględniając fakt, że nowy model dysponuje wyposażeniem, które w poprzedniku wymagało dokupienia wycenionego na 15 000 złotych pakietu Inspiration, nowy model w tej wersji jest tańszy aż o prawie 25 000 złotych.

Wyposażenie Platinum składa się z elementów wersji Executive oraz pakietów Navi oraz Tech, a także system monitorowania poziomu koncentracji uwagi kierowcy (DAW), systemu bezpiecznego wysiadania (SEA), systemu ostrzegani o znakach ograniczenia prędkości (ISLW), asystenta jazdy autostradowej (HDA), gniazdka elektrycznego 220V, samopoziomującego zawieszenia tylnej osi oraz 19-calowych felg aluminiowych dla wersji hybrydowej lub 20-calowych dla wersji 2.2 CRDI.

