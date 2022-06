Toyota Corolla Cross dostępna do zamawiania

Spis treści: 01 Corolla Cross z bogatym wyposażeniem standardowym

02 Wersja Style i pakiet Tech

03 Specjalna wersja Premiere Edition

04 Napęd hybrydowy piątej generacji

Corolla Cross rozbudowuje gamę SUV-ów i crossoverów Toyoty o zupełnie nowy model z napędem hybrydowym nowej generacji. Samochód trafi do pierwszych klientów jesienią 2022 roku, a już teraz Toyota rozpoczyna przyjmowanie rezerwacji online na ten model w najbogatszej konfiguracji Premiere Edition.

Corolla Cross będzie oferowana w trzech wersjach wyposażenia, z trzema dodatkowymi pakietami.

Corolla Cross z bogatym wyposażeniem standardowym

Już w podstawowej wersji Comfort nowy SUV to bardzo dobrze wyposażony samochód. Wyposażenie obejmuje m.in. 17-calowe felgi aluminiowe, pełne światła LED oraz elektrycznie składane i podgrzewane lusterka i dwustrefową klimatyzację automatyczną.

Standardem jest również system multimedialny nowej generacji Toyota Smart Connect z kolorowym ekranem dotykowym HD o przekątnej 10,5 cala oraz nawigacją Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych. System jest aktualizowany online i oferuje takie udogodnienia jak inteligentny asystent głosowy, bezprzewodowe połączenie z Apple CarPlay i przewodowe z Android Auto™, usługi łączności Toyota Connected Car oraz kamera cofania.

Na tablicy wskaźników znajdziemy Digital Cockpit, czyli cyfrowy wyświetlacz o przekątnej 12,3 cala. Kierowca ma także kontakt ze swoim samochodem z dowolnego miejsca przez aplikację MyT na telefonie. Dzięki niej może zdalnie sterować klimatyzacją, uruchamiać światła awaryjne, aby ułatwić sobie lub komuś innemu znalezienie auta na parkingu, oraz odblokować i zablokować centralny zamek.

Nowością, która podkreśla status Corolli Cross jako nowoczesnego samochodu, jest oferowany we wszystkich konfiguracjach zestaw systemów bezpieczeństwa czynnego najnowszej, trzeciej generacji Toyota T-MATE. Systemy te, podobnie jak multimedia, będą na bieżąco aktualizowane i rozbudowywane online. Na Toyota T-MATE składają się systemy znane już z pakietu Toyota Safety Sense oraz wiele zupełnie nowych funkcji.

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) obok wykrywania pieszych oraz jadących z przodu samochodów i rowerzystów reaguje teraz także na niebezpieczeństwo kolizji z motocyklistami. Ponadto zawiera układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia, układ detekcji nadjeżdżających pojazdów i motocykli, system ostrzegania o pojazdach włączających się do ruchu oraz system ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach. Inne systemy bezpieczeństwa Toyota T-MATE to układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS), inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC), układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC) oraz asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), a także automatyczne światła drogowe (AHB), układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA), system wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS) i system automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall). W nowej Corolli Cross znajdziemy także znakowanie pojazdu technologią syntetycznego DNA, które również należy do standardowego wyposażenia.

Tak skonfigurowana Corolla Cross ze 197-konnym napędem hybrydowym na przednią oś kosztuje 139 800 zł. Cena auta w wersji Comfort z napędem na cztery koła AWD-i wynosi 149 600 zł.

Wersja Style i pakiet Tech

W wersji Style Corolla Cross otrzymuje przyciemniane tylne szyby, czarne listwy okienne, przedni grill w kolorze Piano Black z satynowym obramowaniem, relingi dachowe i większe, 18-calowe felgi aluminiowe. Wersja ta podnosi także komfort korzystania z samochodu za sprawą podgrzewania kierownicy i przednich foteli, systemu bezkluczykowego dostępu do samochodu i stacji do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej.

Corolla Cross Style kosztuje 152 500 zł, a w wersji AWD-i 162 400 zł. Model w tej wersji można wzbogacić o pakiet Tech, który zawiera przednie i tylne czujniki parkowania z funkcją hamowania przed obiektami i samochodami, układ detekcji przeszkód (ICS) zapobiegający kolizjom podczas manewrów, asystenta bezpiecznego wysiadania z pojazdu (SEA), system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM) oraz system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA) z funkcją hamowania.

Specjalna wersja Premiere Edition

Najbogatsze wyposażenie oferuje specjalna odmiana Premiere Edition, w której Corolla Cross otrzymuje tapicerkę z perforacją ze skóry naturalnej i syntetycznej, elektryczną regulację położenia i wysokości fotela kierowcy, dodatkowe nastrojowe oświetlenie wnętrza diodami LED, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni, otwierane bezdotykowo elektrycznie unoszone drzwi bagażnika, przednie i tylne czujniki parkowania z funkcją hamowania przed obiektami, samochodami i pieszymi oraz systemy bezpieczeństwa z pakietu Tech wyceniony na 4 000 zł. Wyróżnikiem tej wersji jest zaawansowany asystent parkowania Toyota Teammate, który umożliwia zdalne parkowanie uruchamiane przez aplikację na telefonie.

Tak wyposażony samochód kosztuje 170 300 zł, a z napędem AWD-i 180 100 zł. Za dodatkowe 5 000 zł można Corollę Cross Premiere Edition wzbogacić o panoramiczny dach, a na 6 400 zł został wyceniony pakiet Premium Audio JBL, zawierający system multimedialny Toyota Smart Connect Pro® z kolorowym ekranem dotykowym HD 10,5 cala, wyrafinowane nagłośnienie Premium Audio JBL z 8 głośnikami i subwooferem oraz nawigację Connected z dodatkowym trybem offline.

Napęd hybrydowy piątej generacji

Corolla Cross to pierwszy globalny model Toyoty, wraz z którym debiutuje napęd hybrydowy piątej generacji. Układ Hybrid Dynamic Force z silnikiem benzynowym 2.0 ma moc 197 KM i zapewnia przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 8,1 s.

Za osiągi w trybie EV odpowiada silnik elektryczny o mocy 113 KM, generujący 206 Nm momentu obrotowego. W wariancie AWD-i dodatkowy silnik elektryczny montowany przy tylnej osi o mocy 40 KM jest dołączany automatycznie, zwiększając przyczepność i dając większe poczucie bezpieczeństwa na śliskich lub miękkich nawierzchniach.

Wersja z napędem AWD-i ma takie same osiągi podczas przyspieszania jak auto z napędem na przód. Układ hybrydowy korzysta z baterii o 180 ogniwach i pojemności 4,08 Ah.

