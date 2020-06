Poważne spadki rejestracji aut użytkowych w całej Europie

Pomimo luzowania obostrzeń związanych z epidemią, dane dotyczące rejestracji pojazdów użytkowych nadal są nieporównywalnie gorsze, niż przed rokiem.

Zdjęcie /

W maju 2020 r. liczba rejestracji pojazdów użytkowych w Unii Europejskiej spadła o 44,4%. Ponieważ obostrzenia związane z pandemią COVID-19 zostały poluzowane - spadek był mniejszy niż w kwietniu. Popyt obniżył się we wszystkich segmentach pojazdów przyczyniając się do gwałtownego spadku w ostatnim miesiącu.

Cztery największe rynki EU: Hiszpania (-59%) i Niemcy (-47,9%) a następnie Włochy (-36,5%) i Francja (-35%) stały się jednocześnie największymi przegranymi w maju.

W ciągu pięciu miesięcy roku popyt w UE na nowe pojazdy użytkowe skurczył się o 36,7%. Przyczyną tego stanu są duże spadki w ostatnich trzech miesiącach spowodowane koronawirusem. Wszystkie państwa unii odnotowały dwucyfrowe spadki, przy czym największe dotknęły: Litwę (-55,7%) i Hiszpanię (-49,3%).

Nowe samochody dostawcze do 3,5 t



W ostatnim miesiącu popyt na samochody dostawcze spadł o 41,3% do 92 604 szt. W porównaniu z kwietniem kiedy obserwowaliśmy ponad 80% spadki, Hiszpania (-58,7%), Włochy (-35,3%)i Francja (-32,9%) odnotowały niewielkie ożywienie w maju. Niemcy natomiast (-45,5%) zanotowały wyższy procentowy spadek niż w kwietniu.

Od stycznia do maja popyt na samochody dostawcze w Unii Europejskiej skurczył się o 36,4%. Wśród czterech największych rynków UE największy spadek odnotowała Hiszpania (-51,2%), dalej kolejno: Włochy (-42,4%), Francja (-40,3%) i Niemcy (-26,6%)

Nowe samochody ciężarowe od 16 t (bez autobusów)



W maju br. liczba rejestracji nowych samochodów ciężarowych spadła o 59,7%, do 11 783 szt. Popyt w krajach Europy Środkowej (-74,5%) poważnie się obniżył a Litwa, Bułgaria i Węgry zanotowały ponad 80% spadki. Cztery główne rynki UE także odnotowały ujemne wyniki przy czym największe Hiszpania (-62,1%) i Niemcy (-58%). Natomiast Cypr i Grecja to jedyne państwa członkowskie, gdzie w ostatnim miesiącu odnotowano wzrosty.

Do tej pory w 2020 r.w całej Unii Europejskiej zarejestrowano 76 232 ciężkich samochodów ciężarowych , czyli o 41,1% mniej niż rok wcześniej. Popyt skurczył się o 41,9% we Francji, w Niemczech o (-36,8%), Hiszpanii o (-32,1%) i we Włoszech o (-29%).

Nowe samochody ciężarowe powyżej 3,5 t (bez autobusów)

W maju 2020 r. popyt na samochody ciężarowe w EU spadł jedenasty miesiąc z rzędu tym razem o 56,9%. Niemcy pozostały wiodącym rynkiem EU średnich i ciężkich pojazdów użytkowych. Zarejestrowano 4536 szt. ale to tylko połowa (-45,6%) tego, co sprzedano rok wcześniej. Hiszpania (-58,9%), Francja (-47%) i Włochy (-41,3%) miały podobny spadek rynku.

W ciągu pięciu miesięcy 2020 r. Unia Europejska odnotowała łącznie 95 174 rejestracji nowych ciężarówek, czyli 38,6% mniej niż w zeszłym roku. Największy spadek procentowy odnotowano we Francji (-41%), a następnie w Niemczech (-33,4%), Hiszpani (-30,9%) i Włoszech (-29,4%).

Nowe autobusy i autokary powyżej 3,5 t.

W ubiegłym miesiącu popyt na nowe autobusy i autokary w UE spadł o 56,5% do 1 583 zarejestrowanych sztuk (w maju zeszłego roku to było 3 636 szt.) Tylko cztery z 27 państw EU odnotowały wzrosty. Były to Cypr, Czechy, Finlandia i Szwecja. Pozostałe 23 rynki, w tym główne cztery, odnotowały dwucyfrowe spadki.

Od stycznia do maja rejestracje autobusów i autokarów skurczyły się o 33,2%, przy sprzedaży 10 125 szt. pojazdów w całej Unii Europejskiej ogółem. Liczba rejestracji spadła o ponad połowę w Hiszpanii (-54,3%) podczas gdy Francja (-21,5%), Niemcy (-17%) i Włochy (-13,6%) odnotowały skromniejsze spadki.