Opel Crossland już w Polsce. Znamy ceny

Polskie salony Opla rozpoczęły zbieranie zamówień na zmodernizowanego Opla Crossland.

Zdjęcie Opel Crossland / Premiery Opel Crossland. Już bez "X"

Ceny tego kompaktowego crossovera zaczynają się od 72 300 zł za pojazd wyposażony m.in. w klimatyzację oraz systemy wspomagające kierowcę, w tym asystenta pasa ruchu, rozpoznawanie znaków drogowych i tempomat z inteligentnym ogranicznikiem prędkości.

We wszystkich wersjach nowego Crosslanda zastosowano Opel Vizor — jednolite rozwiązanie stylistyczno-konstrukcyjne, które porządkuje przedni pas z ograniczoną liczbą elementów i optycznie poszerza samochód. Pośrodku wyeksponowano kultowe logo marki z symbolem błyskawicy. Vizor będzie znakiem firmowym wszystkich modeli Opla w najbliższej dekadzie, zapewniając osłonę nowoczesnym technologiom, które firma zaoferuje w bliższej i dalszej przyszłości.

Z tyłu nowe przyciemniane klosze świateł podkreślają charakterystyczny dla Opla motyw skrzydeł, a nowa czarna błyszcząca tylna klapa (dostępna w połączeniu z czarnym dachem) sprawia, że zmodernizowany Crossland wydaje się szerszy i masywniejszy.

Nowy Crossland jest dostępny m.in. z wyposażeniem zaprojektowanym z myślą o kierowcach samochodów służbowych, którzy spędzają wiele godzin w trasie zarówno w pracy, jak i prywatnie. Crossland Business Edition (od 77 600 zł) posiada fotel kierowcy certyfikowany przez AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V. — Akcję na rzecz zdrowych pleców), reflektory LED, kamerę cofania oraz czujniki parkowania z tyłu i z przodu oraz system multimedialny z siedmiocalowym kolorowym ekranem dotykowym, kompatybilny z Apple CarPlay i Android Auto.

Fanów sportowej stylistyki zainteresuje Crossland GS Line (od 77 900 zł). Ta nowa wersja wyposażenia obejmuje m.in. czarne 17‑calowe obręcze kół z lekkiego stopu, czarny dach, czerwone obramowanie bocznych szyb, przedni fotel kierowcy z atestem AGR oraz światła LED z przodu.

Najbogatszy wariant to Crossland Ultimate, który kosztuje od 97 400 zł. Samochód ten ma szerokie wyposażenie standardowe. Ponadto opcjonalnie dostępny jest między innymi asystent parkowania z monitorowaniem martwej strefy, wyświetlacz projekcyjny (head‑up) i panoramiczna kamera cofania obejmująca kąt 180 stopni. Samochód wyposażono również we flagowy system Multimedia Navi z ośmiocalowym kolorowym ekranem dotykowym. Opcjonalnie dostępne są również usługi OpelConnect. Ergonomiczne fotele kierowcy i pasażera z przodu mają tapicerkę z czarnej alcantary i atest AGR, dodatkowo można wyposażyć je w regulowane podgrzewanie. Komfort użytkowania podnoszą między innymi dwustrefowa automatyczna klimatyzacja i przyciemniane szyby SolarProtect z tyłu oraz opcje takie jak podgrzewana kierownica i podgrzewana przednia szyba ThermaTec. System Keyless Start and Go umożliwia otwarcie drzwi i uruchomienie silnika bez używania kluczyka.

Nowy Crossland oferuje wysoki poziom funkcjonalności, dzięki indywidualnie przesuwanym i składanym tylnym siedzeniom. Tylna kanapa jest dzielona w stosunku 60/40 i przesuwana w zakresie do 150 mm, co umożliwia powiększenie bagażnika z 410 do 520 litrów. Po całkowitym złożeniu tylnych siedzeń pojemność bagażnika rośnie do 1255 litrów.

Nabywca Opla Crossland ma do wyboru silniki benzynowe 1.2 (moce od 83 do 130 KM) i wysokoprężne 1.5 (moce od 110 do 120 KM).