Nowa Toyota Land Cruiser hitem wśród Polaków. Kupili kilkaset aut w 3 godziny

Tak wielkiego zainteresowania nową terenówką nie spodziewał się nawet sam importer. Jak wyjawił w rozmowie z Interią Robert Mularczyk, PR Regional Senior Manager Toyota Central Europe, wszystkie egzemplarze nowej Toyoty Land Cruiser przeznaczone na polski rynek rozeszły się w zaledwie trzy godziny.

Nowa Toyota Land Cruiser jest w Polsce hitem

Mowa tu kilkuset samochodach, w tym także wszystkich specjalnych wersjach “First Edition", których dostępność była mocno ograniczona do zaledwie 120 egzemplarzy. Rezerwacje online ruszyły w piątek, 9 lutego, a już po kilku godzinach samochody były wyprzedane. Dokładna liczba sprzedanych aut nie jest jeszcze oficjalnie potwierdzona. Wiadomo jednak, że tyle sztuk Land Cruisera sprzedawało się na polskim rynku w ciągu całego roku.

Zdjęcie Nowa Toyota Land Cruiser 250 "First Edition" była na polskim rynku limitowana do 120 sztuk / Jan Guss-Gasiński

Nowa Toyota Land Cruiser - lepsze wcielenie ikony

Toyota Land Crusier 250 jest zbudowana na sztywniejszej konstrukcji ramowej, a pod jej maską pracuje mocny i oszczędny silnik wysokoprężny. Dodatkowo nowa generacja została wyposażona w kilka nowoczesnych rozwiązań ułatwiających jazdę w terenie. Na polskim rynku samochód zadebiutował w pięciu wersjach wyposażenia - Prado, Prestige, Invincible, Exectuive oraz limitowanej do 120 sztuk odmianie "First Edition" z charakterystycznymi, okrągłymi światłami do jazdy dziennej.

Toyota Land Cruiser - wersje i polskie ceny Wersja Cena Toyota Land Cruiser Prado od 319 900 zł Toyota Land Cruiser Prestige od 342 900 zł Toyota Land Cruiser Invincible od 373 900 zł Toyota Land Cruiser Exectuive od 409 900 zł Toyota Land Cruiser First Edition od 449 900 zł

Zdjęcie Nowa Toyota Land Cruiser wyprzedała się w Polsce w zaledwie trzy godziny / Jan Guss-Gasiński

Nowa Toyota Land Cruiser - silnik i osiągi

Nowa generacja terenowej ikony jest napędzana przez mocnego i oszczędnego diesla o pojemności 2,8-litra. To ta sama jednostka, którą znamy z poprzedniej generacji (204 KM i 500 Nm), jednak teraz zastosowano inną mapę silnika, a moment przekazywany na koła przez 8-biegowy automat.

Samochód jest wyposażony w centralny mechanizm różnicowy typu Torsen, który blokujemy przełącznikiem pod lewarkiem skrzyni (H4L). Z tego miejsca możemy również zaciągnąć do pracy reduktor, blokując centralny dyferencjał (L4L). W droższych wersjach standardem jest również blokada tylnego mostu.

Zdjęcie Nowa Toyota Land Cruiser 250 jest napędzana przez mocnego i oszczędnego "ropniaka" / Jan Guss-Gasiński

Nowa Toyota Land Cruiser - cyfrowa jak nigdy wcześniej

W nowej generacji debituuje duży wyświetlacz centralny (12,3 cala), a w nim najnowszy system multimedialny Toyoty, który bezprzewodowo łączy się z Apple CarPlay i Android Auto. Na pokładzie może się tez znaleźć cyfrowe lusterko wsteczne, cyfrowe zegary z grafikami wysokiej jakości (12,3 cala), szeroki podłokietnik z chłodzonym schowkiem, klasycznie dwa miejsca na napoje, które nie kolidują z pracą lewarka, trzy gniazda USB-C z przodu i jeszcze więcej z tyłu. Opcjonalnie samochód można zamówić z trzecim rzędem siedzeń.

Zdjęcie Nowa Toyota Land Cruiser 250 jest cyfrowa jak nigdy wcześniej / Jan Guss-Gasiński

Nowa Toyota Land Cruiser - czy pojawi się więcej egzemplarzy?

Wiele wskazuje na to, że pula dostępnych aut na ten rok modelowy jest już wyczerpana. Czy z uwagi na tak spore zainteresowanie Polska dostanie jeszcze większy przydział? Wszystko jest możliwe, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że importer również musi spełniać normy emisji. Oznacza to tyle, że polski oddział nie może wprowadzać na polski rynek dowolnej ilości terenówek napędzanych dużym silnikiem diesla. Niemniej, tak spore zainteresowanie relatywnie drogim i nietypowym autem wśród polskich klientów jest naprawdę godne podziwu.

Toyota Land Cruiser - wymiary Wymiary Toyota Land Cruiser Ford Bronco Outer Banks Jeep Wrangler Rubicon Długość 4920 mm 4818 mm 4882 mm Szerokość 1980 mm 1928 mm 1894 mm Wysokość 1870 mm 1852 mm 1848 mm Rozstaw osi 2850 mm 2950 mm 3008

Zdjęcie Nowa Toyota Land Cruiser 250 / Jan Guss-Gasiński

Zdjęcie Nowa Toyota Land Cruiser 250 / Jan Guss-Gasiński