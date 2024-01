Jeep Compass jest już tylko hybrydowy. Znamy ceny odświeżonej wersji

Jeep Compass to jeden z popularniejszych modeli marki ostatnich lat. Obecnie ten kompaktowy SUV jest produkowany w czterech zakątkach świata, by docelowo trafiać do klientów na ponad 100 rynkach. W 2024 roku samochód występuje już tylko w wydaniach hybrydowych i czterech wersjach wyposażenia. Wiemy, co oferuje i kosztuje w Polsce.

Zdjęcie Jeep Compass MY24 wjeżdża do polskich salonów. Wiemy, co się zmieniło i ile kosztuje / Jeep / materiały prasowe