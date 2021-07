Tragiczny bilans początku wakacji na drogach

Tylko w okresie od 30.06 do 5.07 w wypadkach śmierć poniosły 42 osoby. Polscy kierowcy bardzo często przekraczają prędkość bądź wsiadają do samochodu pod wpływem alkoholu. To jedne z przyczyn tragicznych wypadków, takich jak ostatni wypadek pod Stalową Wolą, gdzie dwójka rodziców zginęło w wypadku osierocając trójkę dzieci. Wypadek spowodował pijany kierowca.