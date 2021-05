Zakaz wyprzedzania się ciężarówek na autostradzie. Jesteś za?

Sunące lewym pasem ciężarówki to częsty obraz na polskich autostradach i drogach ekspresowych. Zjawisko wielokilometrowego wyprzedzania się ciężarówek rodzi frustrację innych użytkowników dróg, co często prowadzi - niestety - do skrajnie niebezpiecznych zachowań, czyli tzw. "szeryfowania".

Jesteś za zakazem wyprzedzania się "tirów" na autostradzie?

W ubiegłym roku inspektorzy ITD wystawili 745 mandatów za niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 ("zakaz wyprzedzania"). 279 z nich dotyczyło autostrad, a 183 - dróg ekspresowych. Dla porównania, w roku 2019 było to 426 mandatów z czego zaledwie 79 wystawiono na autostradach, a 106 na drogach ekspresowych.



Teoretycznie problem w ogóle nie istnieje. Limit prędkości dla samochodów ciężarowych na drogach ekspresowych i autostradach wynosi zaledwie 80 km/h! Szybciej - bo nawet 100 km/h - jechać mogą, przystosowane do tego konstrukcyjnie (specjalne wyposażenie) autobusy. Niestety, większość ciężarówek porusza się po drogach szybkiego ruchu z prędkościami w okolicach 90 km/h, w zależności od tego, na ile pozwala fabryczny ogranicznik prędkości. Manewry wyprzedzania ciągną się więc kilometrami, co potęguję frustrację kierowców aut osobowych, którzy - przynajmniej na autostradzie - w zgodzie z przepisami jechać mogą nawet 140 km/h, czyli aż o 60 km/h szybciej!



Czy jesteś za zakazem wyprzedzania się samochodów ciężarowych na autostradzie Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy jesteś za zakazem wyprzedzania się samochodów ciężarowych na autostradzie Tak, zdecydowanie! 82% Nie, nie przeszkadza mi to 16% Nie mam zdania 2%

Z drugiej strony nie można winić zawodowych kierowców o to, że starają się jak najlepiej wykorzystać czas pracy. Większość ma przecież płacone od liczby przejechanych w miesiącu kilometrów, a kilka dodatkowych może przecież sprawić, że przepisową "pauzę", zamiast gdzieś przy drodze, uda się "wykręcić" na dużym parkingu we względnie komfortowych warunkach. W Polsce od lat podejmowane są wysiłki mające na celu wprowadzenie zakazu wyprzedzania się pojazdów ciężarowych na drogach szybkiego ruchu.



Ostatnio - za sprawą interpelacji posła PiS Bartosza Kownackiego - temat podejmowany był w styczniu bieżącego roku. W odpowiedzi na interpelację przeczytać można było m.in., że po szeroko zakrojonych konsultacjach zrezygnowano z tego pomysłu, gdyż że "taki zakaz stanowi zbyt daleko idące ograniczenie dla kierujących pojazdami ciężarowymi". Zwrócono też uwagę, że tego typu regulacja mogłaby w niektórych, specyficznych warunkach doprowadzić wręcz do odwrotnych skutków.



Różne kraje radzą sobie z tym problemem na różne sposoby. Przykładowo - w Belgii od wielu lat zakaz wyprzedzania pojazdem ciężarowym na autostradach obowiązuje tylko w ciągu dnia. Natomiast w Niemczech obowiązuje on całą dobę na wyznaczonych odcinkach autostrad, ponadto w Nadrenii i Westfalii kierowcy samochodów ciężarowych muszą skończyć manewr wyprzedzania na dozwolonych odcinkach w 45 sekund.



