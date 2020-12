Uwaga kierowcy! Nowa metoda naciągaczy!

Rolą mediów jest nie tylko bawić, ale i uczyć. Niestety, z powszechnego dostępu do wiedzy korzystają również amatorzy cudzej własności.

Kilka dni temu na antenie TVN Turbo pojawił się nowy odcinek programu "Złodzieje", którego gospodarze sprawdzali, czy kierowcy są podatni na wyłudzenia. W programie pokazano metodę "na kłódkę". Polega ona na zapięciu na klamce kierowcy szyfrowej kłódki z wiadomością będącą w istocie żądaniem okupu.

Niestety metoda, która już na pierwszy rzut oka wydaje się skrajnie mało skuteczna, szybko znalazła naśladowców. Przed nowym sposobem działania wyłudzaczy ostrzega właśnie Policja z Łodzi!

Policjanci informują, że do próby wyłudzenia dochodzi najczęściej na dużych parkingach przy galeriach handlowych. "Pomysłodawca" procederu oferuje pomoc w zdjęciu wątpliwej ozdoby, jednak za podanie kodu/szyfru oczekuje zapłaty kilkuset złotych. Wszystko odbywa się telefonicznie. Wystarczy, by na podany w liściku numer telefonu wysłać kod BLIK. Wówczas, w wiadomości zwrotnej, autor zobowiązuje się odesłać kod do kłódki. Dodaje również, że sama kłódka to... "gratisowy" produkt reklamowy!



Wątpliwe ozdoby trafiają najczęściej na drogie pojazdy. Sama kłódka nie przeszkadza bowiem w normalnym korzystaniu z samochodu. Jest wyłącznie - wątpliwej urody - "ozdobą", która jednak szybko uszkodzi lakier na drzwiach czy klamce.



Naciągacze liczą na łatwy zarobek podyktowany działaniem pod wpływem impulsu. Jeśli sami znajdziemy się w takiej sytuacji pamiętajmy, by - przede wszystkim - poinformować o zdarzeniu policję. Parkingi przy galeriach handlowych są monitorowane, istnieje duża szansa, na to, że - przy odrobinie szczęścia - uda się zabezpieczyć wizerunek sprawcy. Identyfikacja na podstawie podanego w wiadomości numeru telefonu będzie jednak trudna. Te często rejestrowane są bowiem na tzw. "słupy" lub w oparciu o podrobione "kolekcjonerskie" dowody osobiste.



Na szczęście usuniecie tego typu "ozdoby" jest bardzo proste. Z reguły jest to tania kłódka marnej jakości, z jaką poradzą sobie każde nożyce do cięcia łańcuchów lub szlifierka kątowa. Pamiętajmy jedynie, by - na czas jazdy zabezpieczyć kłódkę tak, by nie obijała się o drzwi. W tym celu można ją czymś owinąć lub nawet przykleić do drzwi taśmą klejącą. Pozostały po takiej operacji klej bez trudu usuniemy np. zmywaczem do paznokci lub acetonem. Decydując się na wykorzystanie szlifierki kątowej pamiętajmy też o zabezpieczeniu drzwi lub samej klamki przed, towarzyszącym cięciu stali, iskrom.



"W okresie przedświątecznym różnej maści oszuści, naciągacze, liczą, że zaangażowani w przedświąteczne przygotowania będziemy mniej czujni. Każda sytuacja, która odbiega od normy może być pułapką. Zachowajmy ostrożność. Nie dajmy się zmanipulować, nie ulegajmy sugestiom . Nie działajmy impulsywnie i bez zastanowienia" - apelują policjanci.



