Straż miejska ukara za jazdę hulajnogą elektryczną

W Prawie o ruchu drogowym pojawiły się trzy nowe definicje pojazdów: hulajnoga elektryczna, urządzenie wspomagające ruch (np. klasyczna hulajnoga) oraz urządzenie transportu osobistego (inne urządzenia, które nie wypełniają żadnej z poprzednich definicji). Zgodnie z aktualnym stanem prawnym dopuszczalna prędkość z jaką można się poruszać hulajnogą elektryczną i urządzeniami transportu osobistego to 20 km/h.



W maju strażnicy miejscy i gminni zyskali prawo do kontrolowania ruchu drogowego wobec użytkowników tego rodzaju urządzeń. Strażnik mógł nie tylko zatrzymać osobę jadącą chociażby na elektrycznej hulajnodze, ale też wylegitymować ją i "wydawać wiążące polecenia, co do sposobu korzystania z drogi i samego urządzenia". Nie mógł jednak ukarać jej mandatem. Aż do dzisiaj.



Reklama

30 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30 lipca 2021 roku. Zgodnie z nim strażnicy zyskali możliwość karania mandatami kierujących rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych, za wykroczenie art. 86a Kodeksu wykroczeń. Czytamy w nim, że: "Kto, kierując rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych, nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu, podlega karze grzywny albo karze nagany".

Pamiętajmy, że w przypadku "grzywny i nagany", jeśli konkretne naruszenia nie zostały objęte osobnym taryfikatorem, stosuje się zasady ogólne, według których sprawcy wykroczenia grozi kara od 20 do nawet 500 zł. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat. Ustawodawca dopuścił kierowanie hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku do 10 lat, ale tylko w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

W przypadku jazdy hulajnogą elektryczną po chodniku mandat dostać możemy np. za niebezpieczne zachowanie lub - bez posiłkowania się jakimkolwiek urządzeniem pomiarowym - przekroczenie prędkości! Ustawodawca jasno zadeklarował bowiem, że korzystając z chodnika użytkownicy UTO nie mogą utrudniać poruszania się pieszym i muszą poruszać się ze zbliżoną do pieszego prędkością.