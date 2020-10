Stare auta, LPG i brawura. To cechy młodego kierowcy?

Brawura, nieodpowiedzialność oraz zamiłowanie do szybkiej jazdy? A może wręcz przeciwnie - widoczny gołym okiem brak doświadczenia i problemy z podstawowymi manewrami? Co tak naprawdę cechuje młodych kierowców?

Jest problem z młodymi kierowcami

Młody kierowca (często zwany również młodocianym) to sformułowanie, które najczęściej pojawia się w kontekście towarzystw ubezpieczeniowych. Określenie to nie jest jednak konkretnie definiowane - nie ma ściśle wskazanej granicy wieku, po której przekroczeniu osoba dysponująca prawem jazdy staje się doświadczona czy też dojrzała.



"Firmy ubezpieczeniowe najczęściej informują, że młodociani kierowcy to osoby, które nie przekroczyły 24-26 roku życia. Granica ta jest jednak różna i zależy tak naprawdę wyłącznie od decyzji ubezpieczyciela. My przy naszej analizie za wiek graniczny przyjęliśmy 26 rok życia - wyjaśnia Magda Zglińska z firmy Yanosik, która opublikowała właśnie ciekawy raport dotyczący młodych adeptów sztuki prowadzenia. Wynika z niego, że osoby w wieku 24-26 lat stanowią obecnie prawie 6 proc. społeczności kierowców (korzystających z systemu Yanosik - przy. red.). Co ciekawe - ponad 83 proc. z nich to mężczyźni.



"Informacja ta nie jest jednak dla nas zaskoczeniem. W każdym przedziale wiekowym kobiety-kierowcy to zdecydowana mniejszość - dodaje Zglińska. Zaskoczeniem nie jest również zestawienie najczęściej kupowanych przez kierowców poniżej 26 roku życia samochodów. Wśród 10 najchętniej wybieranych marek znalazły się te auta, które cieszą się popularnością wszystkich osób kierujących - Volkswageny i Ople. Na pierwsze miejsce trafiło jednak Audi, wysoko znalazło się również BMW.



Czym jeszcze charakteryzują się pojazdy wybierane przez osoby poniżej 26. roku życia? Ponad połowa z nich decyduje się na auta o pojemności silnika między 1,7-1,9 l, przy czym tę najwyższą opcję wybiera niemal 25 proc. młodych kierowców. Jaki rodzaj paliwa jest preferowany przez kierujących z niedużym doświadczeniem. Wyniki analizy przedstawia poniższy wykres:



Dane te są szczególnie interesujące, gdy porówna się je z preferencjami kierowców w innych przedziałach wiekowych. Można wówczas wywnioskować, że instalacja LPG cieszy się największą popularnością właśnie wśród osób kierujących poniżej 26 roku życia.



"Z naszych danych wynika, że im kierowca jest starszy, tym rzadziej wybiera LPG. W grupie osób kierujących powyżej 61. roku życia na instalację gazową decyduje się niewiele ponad 11 proc., większość stawia na benzynę. Co ciekawe, wśród kierowców w wieku 26-60 lat największą popularnością cieszą się natomiast diesle" - tłumaczy Magda Zglińska.

Tym, co jeszcze różni młodych kierowców od tych z dużo większym doświadczeniem, jest sama jazda samochodem.

"Ciekawymi danymi są na przykład te, dotyczące jazdy w porze nocnej. Z naszej analizy wynika bowiem, że ponad 9 proc. wszystkich swoich tras młodzi kierowcy pokonują nocą. W przypadku starszych kierujących przejazdy takie stanowią niewiele ponad 6 proc." - wyjaśnia Zglińska.



Doświadczeni kierowcy pokonują natomiast więcej długich tras - powyżej 100 km. Stanowią one 19 proc. wszystkich przejazdów. Dla osób kierujących poniżej 26 roku życia wartość ta wynosi jedynie 13 proc. Przy porównaniu młodych kierowców do ich starszych kolegów nie można również zapomnieć o stawkach OC. Jest to bowiem jedna z różnic, która jest nie tylko wyraźnie zauważalna, ale też bardzo odczuwalna przez mniej doświadczonych posiadaczy prawa jazdy.



"Z naszych danych wynika, że średnia wysokość składki OC dla młodego kierowcy to 1408 zł. Dla tych bardziej doświadczonych kwota ta jest prawie o połowę niższa i wynosi 783 zł" - dodaje Magda Zglińska. Różnicę tę widać doskonale także na podstawie powyższego wykresu. Wynika z niego, że najniższe OC, czyli poniżej 500 zł, płaci jedynie 3 proc. kierowców. Stawka ta przysługuje natomiast aż 21 proc. kierowców z większym stażem.



"Ponad 80 proc. osób kierujących powyżej 26 roku życia ma składkę OC do 1000 zł. Tak atrakcyjna stawka przysługuje natomiast tylko 36 proc. osób z mniejszym stażem za kółkiem - podsumowuje przedstawicielka Yanosika.