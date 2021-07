Rząd pracuje nad nowelizacją Prawa o ruchu drogowym

Wiadomości Kim jest sprawca śmiertelnego wypadku w Stalowej Woli?

Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał jednak w minionym tygodniu zaostrzenie kar dla pijanych kierowców. "Chcę z całą mocą powiedzieć, że przystąpimy bardzo szybko także do prac legislacyjnych, które będą bardzo jasno określały odpowiedzialność osób prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu" - powiedział wówczas szef rządu.

"To będzie odpowiedzialność nie tylko karna, ale to będzie odpowiedzialność polegająca na tym, że takie osoby będą zobowiązane do płacenia alimentów osobom, które pozostały przy życiu - osobom z rodziny, osobom poszkodowanym" - powiedział Morawiecki. Zaznaczył, że chodzi o to, "żeby wszyscy Polacy mieli jasność, że osoba która pod wpływem alkoholu wsiada za kółko, to potencjalnie ktoś, kto może doprowadzić do zabicia innych osób".



Przypomnijmy więc tylko, że takie prawo... już obowiązuje. Sąd może zasądzić jednorazowe odszkodowanie oraz rentę dla poszkodowanego i/lub dla członków jego rodziny. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Takie odszkodowanie oraz rentę wypłaca ubezpieczyciel sprawcy (po to właśnie kupuje się OC), chyba że sprawca był pijany. Wtedy OC nie działa, zasądzoną rekompensatę wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a następnie zwraca się z regresem do sprawcy. Robi się tak dlatego, że odszkodowania mogą wynieść nawet kilka milionów złotych i szanse, że sprawca dysponuje takimi środkami, są nikłe. Ofiary i ich rodziny mają więc gwarancję, że otrzymają należne im odszkodowanie, a sprawca tak czy inaczej nie wyjdzie z długów do końca życia.



Czym różniłaby się propozycja, o której mówi premier Morawiecki? Chyba tym, że rentę miałby bezpośrednio wypłacać sprawca. A co w sytuacji, kiedy nie stać go na to? Ofiary mają się sądzić z nim dalej i chodzić na kolejne rozprawy, ponieważ sprawca nie wypełnia postanowień poprzedniego wyroku? Brzmi to jak powielanie już istniejącego mechanizmu, ale w ułomnej wersji, która tylko utrudni życie ofiarom.



Z kolei przekonanie, że nowe prawo, które nałoży sankcje takie jak obecne prawo, coś zmieni, jest myśleniem głęboko naiwnym. Problemem w Polsce nie są zbyt łagodne przepisy, ale recydywiści, którzy nic sobie z nich nie robią oraz sądy, które bardzo niechętnie wsadzają do więzień osoby, jeżdżące pod wpływem alkoholu pomimo kilku wyroków na koncie. Dopiero gdy dojdzie do tragedii, pojawia się refleksja, że może mamy do czynienia z człowiekiem, który stanowi zagrożenie dla innych.

