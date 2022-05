O krok od śmierci. Niebezpieczne zachowanie kierowcy Skody

Jechał autobusem z dziećmi. Ominął opuszczone półzapory

Monitoring kolejowy na przejeździe w gminie Małkinia Górna zarejestrował szalenie niebezpieczną sytuację. Kierowca osobowej Skody Fabii, 82-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego wjechał autem na przejazd przy zamkniętych rogatkach i włączonej sygnalizacji świetlnej. Nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy zmusiło maszynistę pociągu relacji Ełk - Wrocław Główny do gwałtownego hamowania.

Bezmyślny mężczyzna mógł doprowadzić do wielkiej tragedii. Całe zdarzenie zarejestrowały dwie kamery kolejowego monitoringu. Na szczęście małkińscy policjanci dosyć szybko ustalili dane osobowe kierowcy samochodu i ukarali go mandatem w wysokości 2000 złotych.

Przy okazji policja wystosowała apel do kierowców. Proszą w nim o więcej zdrowego rozsądku i nie igranie z własnym życiem. Wjeżdżanie na przejazd kolejowy przy opuszczonych rogatkach to tylko jeden krok do tragedii. Pamiętajmy, że maszynista prowadzący skład pociągu o wadze kilku tysięcy ton nie zatrzyma natychmiast pojazdu, a przy zderzeniu pociągu z autem z tego drugiego niewiele zostanie.

Kierowca autobusu ominął zamknięte półzapory

Powyższa sytuacja nie jest niestety odosobnionym przypadkiem na naszych drogach. Zaledwie kilka dni temu informowaliśmy o kierowcy autobusu z dziećmi, który także wjechał na przejazd kolejowy, gdy opuszczone były półzapory i nadawane było czerwone światło.

Za ten czyn mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.

