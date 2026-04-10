W skrócie Ministerstwo Infrastruktury rozważa zniesienie zwolnienia z obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa dla kobiet w widocznej ciąży.

W petycji przytoczono badania wykazujące, że używanie pasów znacznie redukuje ryzyko obrażeń i śmierci u ciężarnych uczestniczek wypadków drogowych.

Wprowadzenie nowych przepisów wymaga pełnego procesu legislacyjnego i zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

To efekt petycji autorstwa instruktora nauki jazdy - Andrzej Łapy - jaka wpłynęła do resortu Infrastruktury w początku stycznia bieżącego roku.

Kobiety w ciąży zawsze w pasach? Będą nowe przepisy

Autor petycji proponuje uchylenie przepisu art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który zwalnia z obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa kobiety o widocznej ciąży.

"Przedmiotowa regulacja, mimo że została wprowadzona prawdopodobnie w przekonaniu o ochronie zdrowia ciężarnych, w świetle aktualnej wiedzy medycznej i badań naukowych stanowi rozwiązanie sprzeczne z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stwarza realne zagrożenie dla życia zdrowia zarówno matek, jak i nienarodzonego potomstwa" - czytamy w dokumencie.

W petycji przywoływane są opublikowane w styczniu 2025 roku w renomowanym czasopiśmie "Injury Epidemiology" wyniki badań pod tytułem "Injury patterns and seat belt effectiveness in pregnant motor vehicle occupants", przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie odpowiadającej 387 343 wypadkom z udziałem ciężarnych w Stanach Zjednoczonych.

W raporcie streszczającym wyniki badań czytamy, że: "zapięcie pasów bezpieczeństwa redukuje ryzyko odniesienia średnich i ciężkich obrażeń o 65 procent, ryzyko śmierci matki o 61 procent, a ryzyko ciężkich urazów wielonarządowych o 64 procent. Szczególnie istotna jest redukcja ryzyka urazu mózgu matki o 85 procent, ponieważ urazy neurologiczne prowadzą bezpośrednio do niedotlenienia płodu, co może skutkować jego śmiercią lub trwałym kalectwem".

Bez pasów tylko ze zwolnieniem. Nowe prawo to kwestia czasu

W udzielonej właśnie odpowiedzi na petycję czytamy, że resort Ministerstwo "uznaje za zasadne" ponowne i szczegółowe zbadanie obecnych regulacji. Resort analizuje możliwość wprowadzenia rozwiązania, polegającego na zastąpieniu ogólnego zwolnienia z mocy prawa koniecznością przedstawienia specjalistycznego zwolnienia lekarskiego.

Takie rozwiązanie pozwoliłoby na zachowanie niezbędnej ochrony rzadkich przypadków klinicznych, przy jednoczesnym upowszechnianiu standardu zapinania pasów wśród ogółu kobiet w ciąży. Ostateczne decyzje dotyczące zmian w ustawie zostaną podjęte po zakończeniu pełnej analizy

Kobiety w ciąży jeszcze bez pasów. Od kiedy nowe przepisy?

Obowiązek stosowania pasów bezpieczeństwa przez kobiety w ciąży dotyczy większości krajów Unii Europejskiej. W takich krajach, jak n. Niemcy, Francja, Szwecja czy Włochy ewentualne zwolnienia mają wyłącznie charakter medyczny i wymagają posiadania stosownego zaświadczenia lekarskiego.

Niestety, ponieważ proponowana zmiana wymaga przeredagowania ustawy Prawo o ruchu drogowym, oznacza to konieczność przeprowadzenia całego procesu legislacyjnego. Stosowny projekt musi więc uzyskać wpis w Rządowym Centrum Legislacji i trafić m.in. do konsultacji społecznych. Śmiało można więc prognozować, że w przypadku uruchomienia machiny ustawodawczej stosowne przepisy weszłyby w życie nie szybciej niż w połowie przyszłego roku.

