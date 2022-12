Dlatego piesi giną na przejściach. Sama zmiana przepisów to zmiana na gorsze

Spis treści: 01 Przejścia sugerowane powinny zastąpić przejścia oznakowane

Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka, główny jednak polega na tym, że rząd zmienił przepisy i... tyle. Tymczasem ruch drogowy to nie jest prosta sprawa i kwestii bezpieczeństwa nie da się w ten sposób rozwiązać. Gdyby się dało, można by przecież zadekretować, że wypadków ma nie być i na tym zakończyć sprawę.

Przejścia sugerowane powinny zastąpić przejścia oznakowane

Pierwszy wchodzący na przejście ma pierwszeństwo m.in. w Niemczech. Tam jednak przejść dla pieszych jest znacznie mniej, bowiem zastępowane są tzw. przejściami sugerowanymi, na których pieszy pierwszeństwa nie ma. Tymczasem w Polsce przepisy, w których zaistniało pojęcie "przejścia sugerowanego", weszły w życie... we wrześniu tego roku, czyli ponad rok po zmianie przepisów określających pierwszeństwo pieszych.

Oczywiście to krok w dobrym kierunku, ale kolejny muszą wykonać organizatorzy ruchu drogowego. Konieczna jest likwidacja szeregu oznakowanych przejść dla pieszych i zastąpienie ich przejściami sugerowanymi, co pozwoli nieco "naprawić" beztroskie zmiany wprowadzone przez rząd.

Bo obecna sytuacja w miastach jest taka, że kierowca przejeżdża przez przejścia dosłownie co chwilę, i co chwilę musi się liczyć z tym, że wprost pod koła wejdzie mu pieszy, który przecież słyszał w TV, że ma pierwszeństwo.

Oczywiście nie chodzi o to, by pieszym uniemożliwić przechodzenie przez jezdnię, ale by oni również wzięli na siebie odpowiedzialność podczas przechodzenia.

Katastrofalne przejścia na drogach krajowych

Ale ruch miejski to nie wszystko. Fatalnie wygląda również sytuacja na drogach krajowych, a więc tych najwyższej klasy. W 2020 roku GDDKiA przeprowadziła audyt przejść dla pieszych. Skontrolowano 682 przejścia i okazało się, że tylko 36 proc. z nich jest bezpiecznych, zaś reszta wymaga większej lub mniejszej przebudowy.

Oczywiście nie zostało to wykonane przed wejściem w życie przepisów o pierwszeństwie pieszych, co miało miejsce w czerwcu 2021 roku.

W efekcie mamy do czynienia z takimi zdarzeniami, jak na filmie poniżej. Przejście dla pieszych zlokalizowano w terenie niezabudowanym, ustawiono ograniczenie do 70 km/h. Jeśli do tego dołożymy łamanie przepisów przez kierowcę, który jedzie za szybko, i przez pieszego, który nie nosi obowiązkowych poza terenem zabudowanym odblasków, mamy gotowy przepis na tragedię.

Tym razem się udało uniknąć wypadku. Na szczęście...

Najpierw przebudowa przejść. Potem zmiany w pierwszeństwie

Do takich sytuacji będzie dochodziło, dopóki nie uporządkuje się bałaganu infrastrukturalnego na polskich drogach. I to jest rzecz do wykonania na już, bo to powinno być zrobione na początku. Zaś wprowadzenie pierwszeństwa dla pieszych wchodzących na przejście powinno być dopiero rzeczą ostatnią, uzupełniającą zmiany w infrastrukturze.

My jednak zrobiliśmy wszystko od końca. I to dlatego na przejściach ginie obecnie więcej osób niż wcześniej.

