Bohaterska postawa kierowców

Burlington, New Jersey, Stany Zjednoczone. Bohaterską postawą wykazało się dwóch mężczyzn, którzy wyciągnęli z płonącego samochodu nieprzytomnego mężczyznę. Do dramatycznie wyglądającego zdarzenia doszło w niedzielę (26 lipca) w Burlington w amerykańskim stanie New Jersey, a całość zarejestrowała kamera umieszczona w radiowozie. Możemy zobaczyć, jak mężczyźni przenoszą kierowcę na bezpieczną odległość od płonącego auta. (X-News)