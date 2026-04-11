Mercedes CLA 250+ z zasięgiem 791 km. Sprawdzam Samochód Roku 2026

Michał Domański

Nowy elektryczny Mercedes CLA to samochód pod wieloma względami inspirowany i czerpiący z futurystycznego prototypu EQXX. Nie przejeżdża co prawda 1000 km na jednym ładowaniu, ale jego zasięg również robi wrażenie, podobnie jak jego dynamika, ale także stylistyka, projekt wnętrza czy zastosowane rozwiązania techniczne. Na dodatek Mercedes CLA zdobył tytuł Samochodu Roku 2026 - czy to oznacza, że mamy do czynienia z idealną elektryczną limuzyną? Postanowiłem to sprawdzić.

Spis treści:

  1. Nowy Mercedes CLA ma bardzo opływowe nadwozie i mnóstwo gwiazdek
  2. Wnętrze i system multimedialny Mercedesa CLA
  3. Nowy Mercedes CLA ma bagażnik także z przodu
  4. Osiągi, zasięg i ładowanie elektrycznego Mercedesa CLA
  5. Cena Mercedesa CLA i podsumowanie

Nowy Mercedes CLA ma bardzo opływowe nadwozie i mnóstwo gwiazdek

Mercedes EQXX z 2022 roku był pokazem możliwości tego, co da się osiągnąć już dziś w kwestii elektromobilności. Niezwykle opływowy prototyp ma deklarowany zasięg na poziomie 1000 km oraz zużycie energii wynoszące zaledwie 10 kWh/100 km. Produkcyjna wersja CLA również jest bardzo opływowa, a jej współczynnik oporu powietrza 0,21jest najlepszy w klasie.

Mercedes CLA ma 472 cm długości

Sama sylwetka mocno nawiązuje do poprzednika, od którego najłatwiej odróżnić nową generację, spoglądając na jej przód. Zamiast klasycznej atrapy chłodnicy pojawił się czarny panel, w którym umieszczono aż 142 animowane, podświetlane gwiazdy. Reflektory również wyposażono w świecącą gwiazdy, podobnie jak światła tylne, połączone animowanym pasem LED.

W samej atrapie chłodnicy Mercedesa CLA znajdziemy 142 świecące gwiazdki

Wnętrze i system multimedialny Mercedesa CLA

Deska rozdzielcza nowego Mercedesa CLA zaprojektowana została zgodnie z nową filozofią producenta. Najważniejszym jej elementem jest więc duży, pionowy panel, w którym mieszczono ekrany - 10-calowy zegarów i 14-calowy centralny, a opcjonalnie także 14-calowy wyświetlacz pasażera.

Testowany Mercedes CLA zwraca uwagę wykończeniem i użytymi w kabinie materiałami, ale pionowemu panelowi z ekranami brak trochę finezji

Nowy system oferuje aż trzech asystentów: autorskiego Mercedesa, ChatGPT z wyszukiwarką Bing oraz Google Gemini obsługującego nawigację. Taki zestaw robi duże wrażenie, przynajmniej w teorii. W praktyce nie zawsze asystenci działają tak, jakbyśmy tego chcieli. Sam system zaprojektowano w przemyślany i intuicyjny sposób, ale trudno nie zauważyć, że poprzednie rozwiązanie stosowane przez Mercedesa było jeszcze wygodniejsze. Obecnie nawet tak proste czynności jak włączenie ogrzewania foteli czy zamknięcie obiegu powietrza, wymagają wybierania najpierw odpowiedniego menu.

Mercedes CLA ma wygodne i nieźle trzymające w zakrętach fotele

Zdecydowanie pozytywnie natomiast wypada jakość wykończenia. Szczególnie w testowanym egzemplarzu, wyposażonym w czarno-białą tapicerkę z mikrofibry i skóry, przeszytą czerwoną nicią oraz ozdobne wstawki z włókien celulozowych i konopnych.

Ozdobne wstawki wyglądają jak drewniane, ale wykonano je z włókien celulozowych i konopnych

Nowy Mercedes CLA ma bagażnik także z przodu

Nieźle wypada też przestronność nowego CLA. Z przodu kierowca i pasażer mają oczywiście dużo swobody, a i z tyłu osoby mające ponad 180 cm wzrostu znajdą dla siebie miejsce. Nawet nad głową, co częściowo jest zasługą seryjnego szklanego dachu bez żaluzji, który zajmuje mniej miejsca niż klasyczna podsufitka. Przeszkadzać może tylko trochę mała ilość miejsca na stopy.

Bagażnik z kolei ma tylko 405 l pojemności, więc zauważalnie mniej niż w poprzedniku. Na usprawiedliwienie można jednak dodać, że pod podłogą znajduje się silnik elektryczny. Co więcej CLA jest pierwszym elektrycznym Mercedesem z przednim bagażnikiem i to całkiem sporym - ma on 101 l.

Zobacz również:

DS No4 E-Tense, czyli zmodernizowany francuski kompakt w wersji elektrycznej
Testy

DS No4 E-Tense to oryginalny kompakt, ale w trasie daleko nim nie zajedziesz

Michał Domański
Michał Domański

Osiągi, zasięg i ładowanie elektrycznego Mercedesa CLA

Testowana wersja CLA 250+ ma silnik generujący 272 KM i 335 Nm, pozwalający na przyspieszenie do 100 km/h w 6,7 s. Napęd na tylne koła i świetnie zestrojona kontrola trakcji zapewniają dynamiczną, ale bezpieczną jazdę. Auto prowadzi się pewnie i komfortowo.

Mercedes CLA 250+ ma największy w gamie zasięg - 791 km

Największa w gamie CLA bateria ma pojemność 85 kWh i zapewnia teoretyczny zasięg 791 km. W praktyce jest to raczej około 460 km, choć spokojna jazda potrafi znacząco je zwiększyć. Niemiecki elektryk ładuje się z mocą do 320 kW, co pozwala na zwiększenie poziomu naładowania baterii od 10 do 80 proc. w 22 minuty.

Mercedes CLA

Cena Mercedesa CLA i podsumowanie

Ceny nowego Mercedesa CLA elektrycznego startują od 229 tys. zł, a kompletnie wyposażony egzemplarz kosztuje około 290 tys. zł. To znacznie mniej niż flagowy EQS, a możliwości - zwłaszcza pod względem zasięgu - są bardzo zbliżone.

Mercedes CLA
Mercedes CLA
Mercedes CLA

