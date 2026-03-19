Kia K4 zastępuje Ceeda. Co się zmieniło i jak jeździ nowy model?

Michał Domański

Kia Ceed była jednym z najważniejszych modeli w historii koreańskiej marki. Po niemal 20 latach i 1,4 mln sprzedanych egzemplarzy producent zdecydował się jednak na radykalny krok - zakończył historię Ceeda i wprowadził jego następcę pod zupełnie nową nazwą. Sprawdziłem, czy Kia K4 faktycznie na tyle odróżnia się od swojego poprzednika, by uzasadnić tak poważną zmianę.

Spis treści:

  1. Dlaczego Kia K4 zastąpiła Ceeda?
  2. Wnętrze Kii K4 jest nowoczesne, ale nie zapomniano o fizycznych przyciskach
  3. Silniki i osiągi - jak jeździ Kia K4?
  4. Kia K4 - cena i konkurenci

Dlaczego Kia K4 zastąpiła Ceeda?

Rezygnacja z rozpoznawalnej nazwy może wydawać się ryzykowna, ale w przypadku Kii jest elementem szerszej strategii porządkowania gamy modelowej. Podobnie jak w rodzinie elektryków mamy takie modele jak EV3, EV4 czy EV6, także auta spalinowe otrzymały już na rynkach pozaeuropejskich proste oznaczenia - K3, K5 czy K8.

nowoczesny samochód osobowy Kia o jasnoszarym nadwoziu porusza się po miejskiej ulicy, w tle widoczne wielopiętrowe budynki i gołe drzewa, panuje zimowa aura
Ponadto producent podkreśla, że Kia K4 ma balansować pomiędzy segmentem kompaktowym a klasą średnią. Auto jest o 11 cm dłuższe od Ceeda i mierzy 444 cm, a jego sylwetka z wydłużonym tyłem sprawia, że nie wygląda jak klasyczny hatchback.

Sama stylistyka K4 to również wyraźne odcięcie się od poprzednika. Przód jest niski i szeroki, z wąską osłoną chłodnicy i reflektorami nawiązującymi do elektryków marki z charakterystycznym pionowym panelem LED, nazywanym "mapą gwiezdną" Podobny motyw świetlny zastosowano z tyłu. Uwagę zwracają też detale, takie jak czarny element optycznie oddzielający dach czy ukryta pod spojlerem tylna wycieraczka.

nowoczesny samochód w jasnym kolorze, z włączonymi reflektorami LED o charakterystycznym, geometrycznym kształcie, widoczne ostre linie maski i felga o oryginalnym wzorze
Wnętrze Kii K4 jest nowoczesne, ale nie zapomniano o fizycznych przyciskach

Kabina Kii K4 również przypomina modele elektryczne - szczególnie EV4. Przed kierowcą znajdują się dwa ekrany o przekątnej 12,3 cala, pomiędzy którymi umieszczono 5,3-calowy dotykowy wyświetlacz klimatyzacji. Ułatwia to obsługę auta, podobnie jak zachowanie garści fizycznych przełączników - między innymi do regulacji temperatury, głośności systemu audio czy podgrzewania foteli.

kokpit nowoczesnego samochodu marki Kia z cyfrowym zestawem wskaźników, dużym ekranem multimedialnym na środku deski rozdzielczej oraz minimalistycznym panelem sterowania klimatyzacją i przyciskami pod ekranem
Jeśli chodzi o jakość materiałów, to w przedniej części kabiny jest ona dobra, choć z tyłu uwagę zwracają twarde, plastikowe osłony oparć. Nie można natomiast narzekać na ilość miejsca w obu rzędach siedzeń, a bagażnik oferuje 438 l.

czarne, skórzane fotele samochodowe z wyraźnymi przeszyciami, nowoczesna deska rozdzielcza z dużym ekranem dotykowym i elegancką konsolą środkową, jasna tapicerka drzwi oraz automatyczna skrzynia biegów
Silniki i osiągi - jak jeździ Kia K4?

Kia K4 oferowana jest z trzema silnikami benzynowymi. Podstawowa jednostka 1.0 ma 115 KM i współpracuje z manualną skrzynią. Alternatywą jest silnik 1.6 T-GDI o mocy 150 lub 180 KM, dostępny wyłącznie z 7-stopniową przekładnią dwusprzęgłową. Testowana najmocniejsza wersja zapewnia dobrą dynamikę, choć przyspieszenie do 100 km/h w 8,4 s pozostawia lekki niedosyt jak na taką moc. Akceptowalne jest spalanie, które w mieście wynosi około 8,5 l/100 km.

jasnozielony samochód Kia EV9 jedzie po asfaltowej drodze, nowoczesny design nadwozia podkreślają wyraziste tylne światła LED oraz kontrastujące czarne elementy karoserii, w tle bezlistne drzewa i zimowy krajobraz
Na plus zasługuje też komfortowe zestrojenie zawieszenia, które nie ma przy tym tendencji do bujania na dużych nierównościach. Jednocześnie K4 prowadzi się dość pewnie i ma całkiem precyzyjny układ kierowniczy.

Kia K4 - cena i konkurenci

Ceny Kii K4 startują od 109,5 tys. zł, natomiast testowana wersja 180 KM ze "środkowym" wyposażeniem L kosztuje 135,5 tys. zł. Dla porównania Volkswagen Golf czy Skoda Octavia z podobnym wyposażeniem, są o około 20 tys. zł droższe.

    Podsumowując, Kia K4 to naprawdę ciekawy samochód, na tyle różniący się od Ceeda, że można zrozumieć decyzję o zmianie nazwy. Jest odważnie wystylizowany, przestronny, bogato wyposażony i nieźle wyceniony. Trochę lepsza jak na tak mocny silnik mogłaby być dynamika i nie zaszkodziłoby jeszcze popracować nad zestrojeniem silnika i skrzyni biegów, ale łatwo te niedociągnięcia wybaczyć.

    nowoczesny, srebrny samochód osobowy o futurystycznym designie z charakterystycznymi reflektorami w kształcie litery L, widoczny z niskiej perspektywy na tle błękitnego nieba i asfaltowej jezdni
    jasny nowoczesny samochód typu SUV zaparkowany przed szeregiem współczesnych budynków mieszkalnych, widok z boku podkreślający czarne felgi, opływowy kształt nadwozia i przyciemnione szyby
    jasnoszary nowoczesny samochód typu hatchback z czarnym dachem oraz czarnymi akcentami, stojący na zaśnieżonej ulicy wśród nowoczesnych budynków mieszkalnych
    Przód srebrnego samochodu marki Kia z wyraźnie widoczną nowoczesną osłoną chłodnicy, charakterystycznymi reflektorami LED oraz polską tablicą rejestracyjną na tle zimowej scenerii.
    tył jasnego nowoczesnego samochodu Kia z wyraźnym oznaczeniem marki i rejestracją, na zaśnieżonej drodze pomiędzy nowoczesnymi budynkami mieszkalnymi
    tylny fragment srebrnego samochodu marki Kia z nowoczesnymi, pionowymi światłami LED oraz widocznym logo na klapie bagażnika, w tle zimowy krajobraz z drzewami
    nowoczesna deska rozdzielcza samochodu z cyfrowym wyświetlaczem, wielofunkcyjna kierownica z logo Kia oraz konsola centralna z manualną skrzynią biegów i elementami sterującymi
    otwarty i pusty bagażnik samochodu osobowego, wyłożony czarną tapicerką, z widocznym schowkiem w tylnej części oraz uchwytami po bokach
    cyfrowy panel wskaźników samochodu z prędkościomierzem po lewej, obrotomierzem po prawej oraz graficznym przedstawieniem pojazdu na środku, wyświetlającym ograniczenia ruchu i aktualny zasięg, temperatura zewnętrzna -7°C oraz przebieg 2107 km
    nowoczesny cyfrowy kokpit samochodu z wyświetlaczem zawierającym prędkościomierz, ustawienia klimatyzacji, nawigację z mapą lokalizacji oraz rozbudowane menu sterowania
    Dotykowy ekran systemu multimedialnego samochodu wyświetlający menu ustawień pojazdu, funkcje wspomagania kierowcy oraz informacje o zużyciu energii, poniżej centralnie umieszczony przycisk świateł awaryjnych i panel przycisków obsługujących system aud...
    konsola środkowa samochodu z drążkiem automatycznej skrzyni biegów, przyciskami sterującymi oraz przyciskiem uruchamiania silnika, otoczona skórzaną tapicerką
