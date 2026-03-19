Spis treści: Dlaczego Kia K4 zastąpiła Ceeda? Wnętrze Kii K4 jest nowoczesne, ale nie zapomniano o fizycznych przyciskach Silniki i osiągi - jak jeździ Kia K4? Kia K4 - cena i konkurenci

Dlaczego Kia K4 zastąpiła Ceeda?

Rezygnacja z rozpoznawalnej nazwy może wydawać się ryzykowna, ale w przypadku Kii jest elementem szerszej strategii porządkowania gamy modelowej. Podobnie jak w rodzinie elektryków mamy takie modele jak EV3, EV4 czy EV6, także auta spalinowe otrzymały już na rynkach pozaeuropejskich proste oznaczenia - K3, K5 czy K8.

Kia K4 to bezpośredni następca modelu Ceed, ale wyraźnie się od niego różniący Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Ponadto producent podkreśla, że Kia K4 ma balansować pomiędzy segmentem kompaktowym a klasą średnią. Auto jest o 11 cm dłuższe od Ceeda i mierzy 444 cm, a jego sylwetka z wydłużonym tyłem sprawia, że nie wygląda jak klasyczny hatchback.

Sama stylistyka K4 to również wyraźne odcięcie się od poprzednika. Przód jest niski i szeroki, z wąską osłoną chłodnicy i reflektorami nawiązującymi do elektryków marki z charakterystycznym pionowym panelem LED, nazywanym "mapą gwiezdną" Podobny motyw świetlny zastosowano z tyłu. Uwagę zwracają też detale, takie jak czarny element optycznie oddzielający dach czy ukryta pod spojlerem tylna wycieraczka.

Pionowy panel diod LED producent nazywa "mapą gwiezdną" i stanowi on element rozpoznawczy nowych modeli Kii Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Wnętrze Kii K4 jest nowoczesne, ale nie zapomniano o fizycznych przyciskach

Kabina Kii K4 również przypomina modele elektryczne - szczególnie EV4. Przed kierowcą znajdują się dwa ekrany o przekątnej 12,3 cala, pomiędzy którymi umieszczono 5,3-calowy dotykowy wyświetlacz klimatyzacji. Ułatwia to obsługę auta, podobnie jak zachowanie garści fizycznych przełączników - między innymi do regulacji temperatury, głośności systemu audio czy podgrzewania foteli.

Kierowca Kii K4 ma przed sobą szeroki panel z trzema ekranami Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Jeśli chodzi o jakość materiałów, to w przedniej części kabiny jest ona dobra, choć z tyłu uwagę zwracają twarde, plastikowe osłony oparć. Nie można natomiast narzekać na ilość miejsca w obu rzędach siedzeń, a bagażnik oferuje 438 l.

Skórzana tapicerka jest seryjna już w "środkowej" wersji wyposażenia L Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Silniki i osiągi - jak jeździ Kia K4?

Kia K4 oferowana jest z trzema silnikami benzynowymi. Podstawowa jednostka 1.0 ma 115 KM i współpracuje z manualną skrzynią. Alternatywą jest silnik 1.6 T-GDI o mocy 150 lub 180 KM, dostępny wyłącznie z 7-stopniową przekładnią dwusprzęgłową. Testowana najmocniejsza wersja zapewnia dobrą dynamikę, choć przyspieszenie do 100 km/h w 8,4 s pozostawia lekki niedosyt jak na taką moc. Akceptowalne jest spalanie, które w mieście wynosi około 8,5 l/100 km.

Kia K4 zapewnia niezły komfort jazdy, a przy tym dość dobrze się prowadzi Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Na plus zasługuje też komfortowe zestrojenie zawieszenia, które nie ma przy tym tendencji do bujania na dużych nierównościach. Jednocześnie K4 prowadzi się dość pewnie i ma całkiem precyzyjny układ kierowniczy.

Kia K4 - cena i konkurenci

Ceny Kii K4 startują od 109,5 tys. zł, natomiast testowana wersja 180 KM ze "środkowym" wyposażeniem L kosztuje 135,5 tys. zł. Dla porównania Volkswagen Golf czy Skoda Octavia z podobnym wyposażeniem, są o około 20 tys. zł droższe.

Podsumowując, Kia K4 to naprawdę ciekawy samochód, na tyle różniący się od Ceeda, że można zrozumieć decyzję o zmianie nazwy. Jest odważnie wystylizowany, przestronny, bogato wyposażony i nieźle wyceniony. Trochę lepsza jak na tak mocny silnik mogłaby być dynamika i nie zaszkodziłoby jeszcze popracować nad zestrojeniem silnika i skrzyni biegów, ale łatwo te niedociągnięcia wybaczyć.

Kia K4 1.6 T-GDI Grzegorz Bandura INTERIA.PL

