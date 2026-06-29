Spis treści: Jaki napęd ma Cupra Raval VZ? Jak jeździ Cupra Raval VZ? Jakie silniki oferuje Cupra Raval? Ile kosztuje Cupra Raval? Czy Cupra Raval to faktycznie Cupra?

Cupra Raval - kiedy myślę o tym modelu, jednym z pierwszych skojarzeń jest jeden z filmów nieodżałowanego Stanisława Barei - "Poszukiwany, poszukiwana". W jednej z sekwencji tego obrazu główny bohater, przebrany za kobietę, trafia do pracy jako pomoc domowa u pewnego profesora, który tłumaczy jej, że prowadzi badania dotyczące zawartości cukru w cukrze. I to moim zdaniem dobra analogia dla Ravala.

Marka przyzwyczaiła nas do samochodów, które potrafią dawać radość, od kilku lat inwestuje też w samochody zasilane prądem. Na rynku jest już kilka elektryków, które potrafią dawać sporo radości z prowadzenia, ale pytanie czy miejski samochód, faktycznie też jest w stanie takie emocje zapewnić?

Raval co prawda wziął swoją nazwę od jednej z dzielnic Barcelony, ale my testowaliśmy go nie na miejskich uliczkach stolicy Katalonii, a na, niestety wyjątkowo deszczowym, austriackim torze Red Bull Ring - tam, gdzie od dziesięcioleci (z pewnymi przerwami) ścigają się bolidy F1, swoich sił spróbował również mały miejski elektryk.

Jaki napęd ma Cupra Raval VZ?

Oczywiście miejsce zobowiązywało, by wybrać topową specyfikację - VZ (w sumie póki co i tak zbyt wielkiego wyboru nie ma, ale o tym później). Mamy tutaj 226 KM, które trafiają na przód - Raval jest zbudowany na platformie MEB+, tej samej, na której bazują też Volkswagen ID.Polo czy Skoda Epiq. Na rozpędzenie się od 0 do 100 km/h auto potrzebuje 6,8 s i maksymalnie może gnać z prędkością 175 km/h.

Cupra Raval VZ generuje 226 KM i rozpędza się od 0 do 100 km/h w 6,8 sekundy. Patrycjusz Wrzecionek INTERIA.PL

Jak jeździ Cupra Raval VZ?

Trzeba przyznać, że Cupra Raval VZ faktycznie dostarcza sporo sportowych wrażeń. Jak wskazuje czas do 100 km/h, samochód chętnie reaguje na gaz i potrafi wcisnąć w fotel. Wrażenia z jazdy potęguje generowany przez głośniki dźwięk dostępny w trybach Cupra i Performance. Inspirowany był Formułą E i zmienia brzmienie uwzględniając takie kwestie jak prędkość, moment obrotowy i stopień w jaki naciskamy "gaz". Oczywiście to nie jest dźwięk rzędowego silnika pięciocylindrowego z Formentora VZ5 (nawet, jeśli dodatkowo generowane jest brzmienie z głośników), ale i tak sprawia, że kierowca staje się bardziej zaangażowany w jazdę.

W czasie jazdy w trybach Performance i Cupra słyszymy słyszymy specjalny dźwięk inspirowany Formułą E. Patrycjusz Wrzecionek INTERIA.PL

W ustawieniach nastawionych na osiągi zawieszenie jest dość twarde, przez co auto staje się zwarte, szczególnie w zakrętach. Każdy może jednak dostosować jego pracę do swoich preferencji, gdyż jest to adaptacyjne zawieszenie DCC z aż 15-stopniową regulacją twardości.

Jednakże nie tylko zawieszenie wpływa na zachowanie tego auta w zakrętach. Po części sztywność konstrukcji "naturalnie" wynika z faktu, że mamy do czynienia z autem elektrycznym, wyposażonym w akumulator umieszczony w podłodze. To jednak nie wszystko, bo względem Volkswagena ID.Polo, z którym dzieli platformę, Cupra Raval ma 15 mm mniejszy prześwit i zwiększony o 10 mm rozstaw kół. Trudno tu wyczuć typową dla samochodów z napędem na przód podsterowność. To dlatego, że w wersji VZ (i tylko w niej) Raval wyposażony jest w elektroniczny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu. System stale monitoruje warunki na drodze i tak rozdziela moment obrotowy między przednimi kołami, by zachować jak największą stabilność.

Cupra Raval to konstrukcyjny bliźniak Volkswagena ID.Polo, ale jest od niego o 15 mm obniżony i ma o 10 mm zwiększony rozstaw kół Patrycjusz Wrzecionek INTERIA.PL

Dokładając do tego jeszcze świetne kubełkowe fotele oraz progresywny układ kierowniczy, każdy kolejny zakręt pokonany przez Ravala dostarcza nam sporo przyjemności. Dla niektórych może to być zaskakujące, ale ten przednionapędowy samochód trzyma się drogi jak przyklejony.

Jakie silniki oferuje Cupra Raval?

Jeżeli jednak nie chcemy topowej odmiany, to póki co możliwości wyboru mamy dość ograniczone, bo oprócz niej w sprzedaży obecnie znajduje się jeszcze tylko jeden wariant - generuje 211 KM. Rozpędza się od 0 do 100 km/h w 7,1 s. Prędkość maksymalna wynosi 160 km/h.

Oba warianty korzystają z tego samego akumulatora trakcyjnego o pojemności 52 kWh netto. Dzięki niemu, zgodnie z danymi technicznymi, wariant 211-konny przejedzie na jednym ładowaniu 446 km, natomiast 226-konna odmiana VZ 440 km.

W przyszłości do oferty trafią też dwie odmiany podstawowe - o mocy 115 KM i 135 KM. Oba będą wyposażone w akumulator o pojemności 37 kWh.

Ile kosztuje Cupra Raval?

Przedstawiciele Cupry deklarują, że najsłabsza wersja będzie startować cenowo od kwoty 99 900 złotych. Zaznaczono jednak, że jest to cena szacunkowa - faktyczne ceny poznamy dopiero w drugiej połowie 2026 r., kiedy auto będzie można zamówić.

W przypadku takiej topowej odmiany, jak testowana przez nas, zapłacić trzeba co najmniej 183 700 zł w przypadku samochodów z roku modelowego 2026. Co prawda za wersję VZ w przypadku egzemplarzy z rocznika modelowego 2027 trzeba zapłacić minimum 155 200 zł, ale tutaj nie otrzymujemy "w komplecie" szeregu pakietów, które nabywamy wraz z samochodem z rocznika 2026. Chodzi tutaj np. o pakiet Drive, w ramach którego znajduje się choćby system kamer 360 stopni z widokiem z góry oraz przestrzeni pod podwoziem czy pakiet Ahead ze specjalnymi fotelami kubełkowymi czy specjalnym wzorem 19-calowych felg aluminiowych.

Cupra Raval VZ na rok modelowy 2026 w zestawie oferuje m.in. pakiet z takimi fotelami kubełkowymi. Patrycjusz Wrzecionek INTERIA.PL

Czy Cupra Raval to faktycznie Cupra?

Cena wersji VZ nie jest niska i odpowiedź na ewentualne pytanie, czy Cupra Raval może być tania, poznamy dopiero w momencie pojawienia się na rynku podstawowych wersji. Wracając jednak do analogii ze wspomnianym już filmie Stanisława Barei, w Cuprze Raval jest bardzo dużo Cupry, do której nas Hiszpanie przyzwyczaili.

Ktoś może sobie teraz pomyśleć - "elektryczny hot-hatch?" - faktycznie, jeszcze do niedawna brzmiało to trochę abstrakcyjnie, ale takie samochody, jak Cupra Raval pokazują, że małe elektryki nie muszą służyć tylko do przemieszczania się z punktu A do punktu B, bez żadnych emocji. Mogą też sprawiać, że będziemy chcieli do nich wsiąść i przemierzać kolejne kilometry, bez poczucia zniechęcenia. Podsumowując, pod względem wrażeń z jazdy Raval bezapelacyjnie jest Cuprą.