Spis treści: Co to za auto Cupra Leon? Czy policja jeździ Cuprą Leon? Jak jeździ Cupra Leon VZ 333 KM? Jaki bagażnik ma Cupra Leon kombi? Jakie silniki ma Cupra Leon? Ile kosztuje Cupra Leon?

Co to za auto Cupra Leon?

Cupra Leon to żywa pamiątka po początkowych okresach działania hiszpańskiej marki. Pierwotnie, po wydzieleniu ze struktur Seata, Cupra miała oferować tylko jego usportowione modele.

Ostatecznie wizerunek marki, komunikowany jako buntowniczy, przemówił do klientów i zamiast tworzenia topowych Seatów zaczęto rozszerzać gamę napędową, pracować nad własnym językiem stylistycznym i swoimi samochodami. Przykładem tego są choćby Formentor, Tavascan czy wprowadzony niedawno Raval.

Leon natomiast, jak łatwo się domyślić, wciąż ma swój odpowiednik w gamie Seata, ale jego pozycja, jak i samego producenta jest zgoła inna niż w przypadku marki macierzystej. Cupra bowiem szybko zajęła w grupie Volkswagena miejsce brandu, którego produkty dostarczają sportowych wrażeń - tym samym spychając Seata to roli "najtańszej" marki w ofercie niemieckiego koncernu. Tym samym również w przypadku Leona, mimo tej samej nazwy i zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, zachodzi spore rozróżnienie - ten oferowany przez Seata ma być stosunkowo tanim autem, które sprawdzi się przy codziennej eksploatacji, będzie poprawne, ale nie jakieś wyjątkowo ekscytujące. Model Cupry natomiast, oprócz funkcji praktycznych, ma też zapewnić więcej niż dobre odczucia z prowadzenia.

Cupra Leon cieszy się zainteresowaniem policjantów. Ostatnio do służby trafiło ponad 40 egzemplarzy wariantu kombi z najmocniejszym napędem. Patrycjusz Wrzecionek INTERIA.PL

Czy policja jeździ Cuprą Leon?

Co ciekawe samochody Cupry cieszą się ostatnio sporą popularnością wśród polskich służb. Przykładowo w marcu 2026 r. polscy przedstawiciele hiszpańskiej marki poinformowali o przekazaniu ponad 80 samochodów polskim służbom. Ponad 40 z tej liczby stanowiły egzemplarze Leona w najmocniejszej obecnie odmianie. Auta trafiły na służbę do funkcjonariuszy z grupy Speed, czyli tej jednostki w polskiej policji, która zorientowana jest na wykrywanie i zwalczanie przestępstw drogowych. Powinna być to wystarczająca deklaracja, że jest to model szybki i świetnie się prowadzi.

Zweryfikować to mogłem właśnie na przykładzie topowego wariantu i to nie byle gdzie, bo na ikonicznym austriackim torze Red Bull Ring. Odmiana wykorzystywana przez polskich funkcjonariuszy wyposażona jest w dwulitrowy silnik benzynowy generujący 333 KM. Napęd trafia na cztery koła. Osiągnięcie 100 km/h zajmuje 4,8 sekundy, zaś prędkość maksymalna wynosi 250 km/h. Przełożenia obsługuje siedmiobiegowa skrzynia dwusprzęgłowa. Co warte podkreślenia, taki wariant napędowy dostępny jest tylko w połączeniu z nadwoziem kombi.

Najmocniejszym wariantem napędowym w obecnej ofercie Leona jest wersja 333-konna - dostępna tylko w wariancie kombi. Patrycjusz Wrzecionek INTERIA.PL

Jak jeździ Cupra Leon VZ 333 KM?

Z racji, że znaleźliśmy się na torze, od razu uruchomiliśmy tryb jazdy najbardziej zorientowany na osiągi - Cupra. Charakter samochodu wówczas wyraźnie się wyostrza -staje się bardziej agresywny. Po wciśnięciu gazu błyskawicznie wyrywa do przodu wbijając w fotel kierowcę i wszystkich innych z nim podróżujących. Jeżeli więc patrol grupy Speed musi dogonić kierowcę rażąco łamiącego ograniczenia prędkości, nie będzie z tym problemu.

Spora zasługa w tym pracy siedmiobiegowej skrzyni dwusprzęgłowej. Fantastycznie żongluje przełożeniami - oczywiście możemy ją kontrolować za pomocą łopatek umieszczonych na kolumnie kierownicy.

Siedmiobiegowa skrzynia dwusprzęgłowa świetnie wywiązuje się z żonglowania przełożeniami, ale nieusatysfakcjonowani z jej pracy mogą samodzielnie zmieniać biegi za pomocą łopatek na kolumnie kierownicy. Patrycjusz Wrzecionek INTERIA.PL

Mimo mocy, jaką posiada Leon VZ, nawet na chwilę nie tracimy pewności w czasie jazdy po torze. To oczywiście zasługa napędu na cztery koła - faktycznie czuć, jak Leon płynnie zmienia rozdział mocy między osiami, by zapewnić jak największą stabilność. Dokładając do tego jeszcze precyzyjny układ kierowniczy, świetnie komunikujący, co dzieje się z kołami, każdy zakręt generuje uśmiech na twarzy.

Wpływ na przyjemność z podróżowania ma też adaptacyjne zawieszenie DCC, które zapewni komfort na długich trasach, a na torze precyzję prowadzenia. Jego praca jest dostosowana do trybu jazdy, w którym się poruszamy, ale możemy skonfigurować je również samodzielnie - mamy do dyspozycji aż 15 stopni regulacji - chyba trochę za dużo, zwykłym użytkownikom wystarczyłaby nawet mniej niż połowa tego. Ale z drugiej strony taka paleta możliwości daje tym najbardziej wyczulonym kierowcom możliwość dostosowania pracy zawieszenia dokładnie do swoich wymagań.

Cupra Leon wyposażona jest w adaptacyjne zawieszenie DCC z możliwością 15-stopniowej regulacji. Patrycjusz Wrzecionek INTERIA.PL

Jazda tym samochodem przypomina posługiwanie się narzędziami chirurgicznymi przez fachowca. Każdy ruch jest precyzyjny i wykonany dokładnie tak, jak tego oczekujemy. To nie jest wymachiwanie siekierą z nadzieją, że akurat trafimy dokładnie tam gdzie chcemy. Ten samochód sprawia wrażenie, jak gdyby czytał nasze myśli i wykonuje wskazane przez nas manewry z niezwykłą precyzją.

Jaki bagażnik ma Cupra Leon kombi?

Cupra Leon kombi jest nie tylko autem szybkim, ale także praktycznym, bo w odmianie kombi możemy liczyć na pojemny bagażnik - w zależności od napędu pomieści od 470 do nawet 620 litrów. Po złożeniu tylnych siedzeń, w najbardziej optymalnej konfiguracji, może to być nawet 1,6 tys. litrów.

Jakie silniki ma Cupra Leon?

Skoro padł temat napędów, to czas go rozwinąć. Oczywiście nie musimy kupować topowej odmiany Leona, preferowanej, przez polską policję. Cupra oferuje w tym modelu całkiem sporą liczbę różnych wariantów napędowych. W podstawie mamy bowiem 1,5-litrowy silnik benzynowy z sześciobiegową skrzynią manualną lub siedmiobiegową skrzynią dwusprzęgłową (wówczas w zestawie otrzymujemy układ miękkiej hybrydy). Oprócz tego w ofercie znajduje się 150-konna dwulitrowa jednostka wysokoprężna z siedmiobiegowym DSG i hybryda plug-in o mocy systemowej 204 KM. Bazuje na 1,5 litrowej jednostce benzynowej, a dzięki akumulatorowi o pojemności 19,7 kWh netto przejechać może do 131 km na jednym ładowaniu (w przypadku wariantu kombi).

Cupra Leon dostępna jest z szeroką gamą napędów - oferowane są silniki benzynowe, jednostka wysokoprężna, układ miękkiej hybrydy i warianty hybrydy plug-in. Patrycjusz Wrzecionek INTERIA.PL

Jeżeli jednak ktoś stawia na osiągi, to oprócz 333-konnej wersji, w przypadku kombi, może zdecydować się na odmianę generującą 204 KM. Również korzysta z dwulitrowego silnika benzynowego i również oferuje napęd na cztery koła. W przypadku hatchbacka natomiast ta sama jednostka zapewnia 300 i 325 KM - w obu jednak napęd trafia tylko na przednią oś. Ten drugi wariant to najmocniejszy Leon z napędem na przód w historii.

Niezależnie od wariantu nadwozia klienci mogą jeszcze zdecydować się na hybrydę plug-in o mocy systemowej 272 KM. Wykorzystuje ona te same rozwiązania, co słabsza odmiana i na jednym ładowaniu może przejechać do 124 km w wariancie kombi.

Ile kosztuje Cupra Leon?

W zależności od naszych preferencji nadwoziowych Leona można kupić za 118 100 zł za hatchbacka i 126 tys. zł w przypadku kombi. Co ważne, wszystkie warianty napędowe dostępne są w ramach promocji. W przypadku pierwszego wariantu nadwozia - topową, 325-konną odmianę kupimy dziś za co najmniej 181 tys. zł. Wersję kombi o mocy 333 KM nabędziemy za 192 400 zł. To jednak i tak nie są najdroższe warianty, bo pod kątem cenowym na szczycie stoi oczywiście hybryda plug-in. Za taką odmianę w hatchbacku zapłacimy minimum 192 800 zł, natomiast w kombi 197 800 zł.

Cupra Leon startuje od 118 100 zł za hatchbacka i 126 tys. zł w przypadku kombi. Patrycjusz Wrzecionek INTERIA.PL

W standardowym wyposażeniu znajdziemy natomiast:

progresywne wspomaganie kierownicy

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

trzystrefową klimatyzację automatyczną

10,25-calowy zestaw wskaźników

elektrycznie otwieraną klapę bagażnika (tylko w przypadku kombi)

12,9-calowy ekran multimediów

indukcyjną ładowarkę

łączność z telefonem za pośrednictwem Android Auto i Apple CarPlay

oświetlenie LED

18-calowe felgi aluminiowe

Podsumowując, nie dziwię się, że Cupra Leon w wariancie 333-konnym trafiła do służby w polskiej policji. Samochód jest szybki i świetnie się prowadzi, więc zapewnia dokładnie to, czego funkcjonariusze z grupy Speed potrzebują. Już samym wyglądem auto komunikuje, że sporo potrafi - przestępcy drogowi zdecydowanie powinni się obawiać.

Abstrahując od topowej wersji, Cupra Leon ogólnie jest dziś na rynku ciekawą propozycją, bowiem trudno znaleźć kombi segmentu C o sportowym zacięciu i z tak pokaźną paletą napędów. I nawet decydując się na wariant podstawowy otrzymujemy samochód nieźle wyposażony, a do tego praktyczny. I jeszcze bardzo dobrze wyglądający.



